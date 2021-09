Bartoš šokoval: Muslimská Evropa by prý byl problém. Co na tohle řeknou jeho Piráti?

reklama

V nedávné době proběhl volební průzkum středoškolských studentů, podle kterého by koalice Piráti-STAN volby vyhráli, za nimi koalice SPOLU. S velkým propadem pak skončilo hnutí ANO jako třetí. Jak se cítíte jako vítěz voleb, zajímal se moderátor. „Já si myslím, že to je úspěch pro Českou republiku. Piráti byli v těch studentských volbách vždy úspěšní. Mě těší, že se mladí lidé zajímají o politiku," uvedl hned v úvodu předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že zažil, že ho kontaktoval mladý youtuber a přišel patnáctiletý kluk, který „vysekl sofistikovaný rozhovor o politice". Podle něj tak není pravda, že mladé politika nezajímá.

Moderátor pak předložil hypotetický scénář, zda na děti nepřenášejí názor rodiče. „To by byla velmi dobrá zpráva,“ uvedl k faktu, že by tak vyhráli dva demokratické bloky. Popsal také, že na mítinky chodí mladí lidé s dětmi. „Takže kdybych to bral empiricky, co zažívám v kampani, tak to bourá všechny předsudky o tom, zda Piráty volí mladí, nebo staří,“ dodal.

Bartoš se také hájil nálepkování, že Piráti chtějí přijmout euro, nebo zdanit nemovitosti. V programu Pirátů podle něj není ani jedno, ani druhé. „Toto neplánujeme,“ podotkl s tím, že co se migrace týče, stanovisko vydali v roce 2015. „Není to pravda, že bychom podporovali kvóty,“ pokračoval ve vyvracení fám.

Zastavil se také u migrace. Bartoš hájil svůj výrok v roce 2009, kdy řekl, že by „neměl problém s muslimskou Evropou“. Podle něj v té době nebyla ještě migrační vlna, kdy jsme neměli problematickou Francii a Německo. Podle svých slov v roce 2015, kdy byla eskalace první migrační vlny, vydali komplexní návrh řešení migrační krize – od pomoci v zahraničí přes přísné azylové řízení na území celé Evropy. „Trochu mě mrzí, že se v těchto volbách nebojuje fakty, ale jede se na ty pudy nejnižší. Straší se lidé,“ dodal Bartoš s tím, že političtí oponenti, jmenovitě tedy Andrej Babiš, by se měli spíše starat o svého koaličního partnera. „Myslím, že to je v programu sociální demokracie,“ dodal ke zdaňování bytů a odmítl, že by toto tvrzení sami měli v programu. „Když se někdo podívá, jak o nás lže pan Babiš nebo Okamura, a pak se podívá, jakou politiku vedeme, je vidět, že to je jasná vymyšlená lež s cílem očernit Piráty,“ zdůraznil a vrátil se k tématu „muslimské Evropy“. „Říkám, že s tím problém mám,“ odpověděl, jak by se k tématu stavil dnes. Zdůraznil, že se následně až na Francii ukázalo, že je skutečně problém s tím, pokud je těch lidí mnoho. „Zvládnutí integrace, vznikají ty no-go zóny, nezavírejme před tím oči,“ uvedl a pokračoval, že ty státy, které byly velmi liberální v této otázce – severské státy, Švédsko, Dánsko, tak prostě vidí, že to problém je a že se k tomu musí přistupovat společně a řešit společně obranu evropských hranic, dodal.

Moderátor následně položil otázku, zda si Bartoš dovede představit výlet s Vítem Rakušanem, předsedou STAN, do hor. „Šel,“ dodal úsměvně s tím, že Vít Rakušan ho ničím nezklamal. „Je to vidět v těch vystupováních v kontaktní kampani, že to není jen koalice dvou stran, ale je tam reálné přátelství. My si pomáháme ve věcech, které jsou nad rámec politického dění. Oba máme mladší mimčo doma, tak jsem si tuhle dělal legraci, že si společně stěžujeme, jak to ty naše ženy mají doma těžké, když se pohybujeme v kampani,“ dodal. Podotkl také, že spolu byli s rodinami a kočárky na procházce, ze které se nakonec stala desetikilometrová túra doprovázená nepříznivým počasím. „Tak je také příště pozveme na takovou nenáročnou rodinnou procházku,“ žertovala pak prý jeho žena.

Došlo také na aktuální zvyšování inflace a zdražování potravin, služeb a energií. „Je potřeba přestat zadlužovat Českou republiku,“ dodal k možným řešením s tím, že lze nakopnout ekonomiku prostřednictvím investic. Podle něj výkonná ekonomika, kde lidé vydělají více peněz, tak utratí více na daních a peníze v systému tak jsou vyrobené prací. „Nikoliv vyrobené tím, že si stát vezme dluh do schodkového rozpočtu,“ pokračoval.

Závěrem dodal, co by Piráti udělali pro Českou republiku, kdyby vyhráli volby. „Podle mě jsou důležité asi hlavní priority. Přestat zadlužovat. Přestavit investiční rozpočet a dát uzdravit státní finance. Zarazit plýtvání a rozkrádání. To je ta otázka transparence, registru státních dotací a začít brát vážně péči o krajinu a životní prostředí. Máme teď šanci transformovat Českou republiku z montovny na mozkovnu,“ uzavřel rozhovor.

