Bartošek k ukrajinskému vpádu: Vzkaz obyvatelům Ruska, že jejich agresi nebude nikdo tolerovat

Írán trvá na potrestání Izraele za útok a zabití šéfa Hamásu. Podle Jana Bartoška může odveta přijít každým dnem. „Očekávalo se, že úder přijde bezprostředně. V současné době, co jsem sledoval vyjádření Izraele, očekávají úder každým dnem. Z pohledu symboliky by to dávalo smysl kolem 12. nebo 13. srpna, kdy je v Izraeli svátek. Budeme-li sledovat i nějakou symboliku, tak bych očekával, že v následujících dnech by k tomu útoku s velkou pravděpodobností mohlo dojít,“ míní poslanec KDU-ČSL.

„Pevně věřím, že případný úder nebude eskalovat do žádného velkého konfliktu. Všichni se toho samozřejmě bojí, všichni státníci se snaží Írán mírnit,“ dodal s tím, že scénář může být takový, že Írán odpoví jako v dubnu, kdy vystřelil přes 300 raket. „Všichni jsou připravení, ale nikdo si nepřeje, aby konflikt eskalovat. Kdyby k němu mělo dojít, je potřeba říci, že by se do konfliktu zapojili spojenci Izraele, tedy i USA,“ poznamenal v pořadu Interview ČT24 místopředseda Poslanecké sněmovny.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

Připomněl, proč je nyní situace na Blízkém východě taková, jaká je. „Izrael vstoupil do Gazy poté, co teroristé Hamásu zaútočili na Izrael a povraždili a znásilnili 1300 obyvatel. V současné době na severu Izraele zabila íránská raketa 12 dětí. Izrael koná v rámci vlastní obrany. Izrael na to odpověděl, že zabil vysoké velitele Hizballáhu, byly zde i civilní oběti, což mě netěší, tudíž se očekává odpověď Íránu. Když ale máme možnost srovnat jednotlivé konflikty, tak ty civilní tam jsou, ale jejich počet s porovnáním s jinými konflikty je velmi nízký,“ dodal Bartošek.

Mění se tím bezpečnostní ochrana českých občanů na Blízkém východě? „Moje doporučení synovi mého kamaráda, který se tam chystal, bylo, aby do Izraele necestoval. Vzhledem k blížícímu se a předpokládanému útoku ze strany Íránu, nepovažuji za šťastné v Izraeli být,“ podotkl.

V kontextu toho zmínil, že Česká republika je zemí, která je bezpečná, stále je na špici nejbezpečnějších zemí světa. „Do budoucna musíme otevřít debatu o bezpečnostních nástrojích typu rozpoznávání tváře a o bezpečnosti na jedné straně, a o ochraně soukromí na straně druhé. Je to velmi citlivá věc, ale bezpečnost něco stojí.“

Sleduje také situaci na Ukrajině. Podle nejnovějších informací mají ukrajinští vojáci pod kontrolou přibližně tisíc kilometrů čtverečních ruské Kurské oblasti. Co Ukrajinci touto operací na ruském území získávají?

„Operace byla pro mnohé překvapivá. Je to operace, kdy výsledky budeme schopni hodnotit až po nějakém čase,“ řekl Bartošek a zmínil základní body, ke kterým to směřuje. „Rusové budou nuceni vyvázat část vojenských jednotek k tomu, aby se přesunuli, oslabí se fronta a jejich bojová aktivita na Ukrajině se utlumí. Zásadní je otázka bojového ducha, zvedlo to morálku u armády a mezi Ukrajinci, že jsou schopni uspět a postupovat. Byl to silný motivační prvek pro západní partnery. A v neposlední řadě má Ukrajina uzemní zisky na území Ruska a může mít vetší převodovou páku při vyjednáváních. Jestli se z Kurské oblasti evakuovalo 152 tisíc lidí, je to jasný vzkaz obyvatelům Ruska, že jejich agresivní chování nebude nikdo tolerovat a musí být připraveni na to, že jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá,“ dodal Jan Bartošek.

