Bartošovi není co závidět, soudí politolog před sjezdem. Sebevražedná mise a sprostý kotel

„Piráti se po volbách úplně vytratili,“ myslí si politolog Jan Kubáček. „Kde jsme viděli Ivana Bartoše od vzniku vlády? Prostě úplně zmizel, přijde mi, že vyhořel a prožívá krizi. Šokuje mě, že jeho spoludruzi to vzdali. Ti by měli teď bojovat. Rezignovali na obhajobu mandátů a pokračování, takže to vypadá, že to bude mise Ivana Bartoše s jeho velkými kritiky v řadách místopředsedů. A pak mu tu misi nezávidím, je sebevražedná,“ konstatuje a vysvětluje, proč se to podle něj nedá zvládnout.

Piráti si v celostátním fóru budou vybírat vedení strany včetně předsedy. O vedení strany se ucházejí celkem čtyři kandidáti. Současný předseda Ivan Bartoš, dále senátor Wagenknecht, ostravský radní Witosz a Jana Michailidu. Poslední zmíněná je nyní hodně propíraná. Přiznala, že její vnitřní přesvědčení je komunistické. „Moje vnitřní přesvědčení je komunistické, tedy ve smyslu původním (demokratickém),“ napsala na dotaz na Pirátském fóru. Ještě více se však mluví o jejím zastání se pirátskou europoslankyní Markétou Gregorovou, která vulgárně osočila známého Piráta Mikuláše Ferjenčíka, který Michailidu kritizoval s tím, že hlásit se ke komunismu není dobrá komunikační strategie. Vyčetla mu, že prý jde po placených místečkách, i když sama jedno královsky placené má. „Jdi do prdele, poškodil jsi stranu mnohem víc, než kdy dokáže Janka, a na rozdíl od ní, která dobrovolnicky maká dnem i nocí na tom, aby se nám to kvůli takovým, jako jsi ty, nerozpadlo pod rukama, se jen sápeš po placených místečkách,“ sdělila mu.

Což však namíchlo marketingového experta Jakuba Horáka, který má podíl na úspěšných volbách pro Piráty v roce 2017. Ten na facebooku napsal, že právě Gregorová ale nese na svých rukou podíl viny na pomalém rozpadu strany. „Dívka označující se za autentickou komunistku v sobotu kandiduje na předsedkyni Pirátů, Ferjenčík se slušně zeptá, zda je strana připravena vysvětlit její bizarní postoje voličům, a dostane sprostý kotel od europoslankyně Gregorové, která systematicky a dlouhodobě stranu rozrývá, ale sama na předsedkyni nekandiduje,“ konstatuje. Gregorové připomněl, která skupina lidí má na svědomí pirátský debakl. „Vážená paní ‚Markétko‘. Když Mikuláš řídil kampaň v roce 2017, tak jste získali 22 mandátů. Teď máte čtyři mandáty a je to právě díky výrokům levicových hňupů a hňupek, jako jste vy, kterým nedošlo, proč zmizeli ze Sněmovny Zelení a proč strany typu levice mají 0,00 procent. To vy můžete za to, že se Pirátům strana ‚rozpadá pod rukama‘. Když si za statisíce měsíčně hřejete prdelku v europarlamentu a debatujete tam s lidmi od německých Pirátů, tak si můžete namlouvat, že eurokomunismus je pro Česko to pravé. Výsledky voleb u nás však to nedokládají. Proč nekandidujete sama a namísto toho podporujete komunistku? Že by problém s ‚placeným místečkem‘?“ pokračoval s tím, že Ferjenčík je jedním ze tří lidí, kvůli kterým v roce 2017 Pirátům pomohl.

Jany Michailidu se zastala předsedkyně KSČM, europoslankyně Kateřina Konečná. „Říct o sobě veřejně jsem komunista je vpodstatě společenská sebevražda. A je úplně jedno v jakém historickém smyslu to člověk myslí. To, že se Jana Michailidu rozhodla stát za svým světonázorem, považuji za odvážné, a to i přesto, že bychom se na spoustě věcí neshodli, protože aktuální pirátská politika má od té radikálně levicové asi tak daleko jako severní pól od jižního. Doufám, že se její strana za ni postaví a bude ji bránit před mediálním lynčem, který na ni pravice a soukromá média spustila. Nebo udělají zase u Pirátů kličku? Jako v případě koalice s ODS, jako s návratem Kalouska, nebo s kumulací veřejných funkcí? I když vlastně, jak to dopadne, asi víme. Radka Holedňáka – jen za zmínku o Marxovi – tito na slovo vzatí demokraté vyloučili,“ uvedla.

Vznikají dvě pirátské strany

Tato diskuse není první, která vznikla po nějakém výroku na Pirátském fóru. Pirátská strana je přitom součástí středopravicové vládní koalice. Jak pak vypadá? „Je vidět, že je to papiňák se vším všudy. Zkombinovaly se tam dvě kocoviny. Společně prožívaná bolest z volebního neúspěchu teď začíná být překryta tím, že de facto vznikají dvě pirátské strany. Jedna složená z ministrů, politických náměstků, přeživších poslanců, ale i europoslanců a magistrátních Pirátů. A do toho druhá pirátská strana dělníků kampaně, do značné míry srdcařů, dobrovolníků, řadových členů z regionu a komunálu, kteří se logicky začínají setkávat s obrovskou společenskou frustrací, protože Piráti se vytratili. Kde jsme viděli Ivana Bartoše od vzniku vlády? Jeho místo plně převzal Vít Rakušan, Petr Fiala, občas Marian Jurečka, Markéta Pekarová Adamová. Vpodstatě tedy ti, kteří přebírají část voličstva Pirátů. Ivan Bartoš náhle nikde není. Přitom za pár hodin se bude znovu ucházet o vedení pirátstva,“ okomentoval pro PL.cz politolog Jan Kubáček.

„Když si vezmete, že je to pirát pirátů, o to více překvapí, že nepřišel s žádnou misí, jak si představuje roli Pirátů ve vládě, kam chce napřít energii, co udělá pro to, aby se stát změnil v chování ekonomickém, tak zejména v top servisu k občanům. Prostě úplně zmizel, přijde mi, že vyhořel a prožívá krizi. O to víc jsou vidět jeho vyzyvatelé. A to bude pro Ivana Bartoše velký problém, protože počítám, že obhájí, ale už ne s takovou převahou. Šokuje mě, že jeho spoludruzi to vzdali. Ti by měli teď bojovat. Jsou to kandidáti do pohody, ale měli by být i do nepohody. Rezignovali na obhajobu mandátů a pokračování, takže to vypadá, že to bude mise Ivana Bartoše s jeho velkými kritiky v řadách místopředsedů. A pak mu tu misi nezávidím, protože na jedné straně sledovat zájmy voličů, do toho sledovat zájmy fóra, které bude podle mě velmi kontroverzně hodnotit každý vládní krok, do toho sledování široké veřejnosti a médií a do toho ještě sledovat nějaké kompromisy s vládními partnery, to se prostě nedá zvládnout. To je sebevražedná mise,“ domníval se.

Pokud chce Ivan Bartoš uspět, může podle Kubáčka sledovat jenom jeden cíl. „A to je nějaká míra očekávání a spokojenosti voličstva, protože to rozhodne, jestli Piráti zůstanou ve Sněmovně. Nebo fórum, aby měl klid ve straně, ale v té chvíli bude mít velké problémy před širokou veřejností a také před koaličními partnery, což v tu chvíli bude znamenat, že nevyjedná tolik ve vládě. Čímž zase nebude mít úspěchy pro veřejnost. Ivanu Bartošovi zkrátka a dobře nezávidím, protože od velmi složitého rozhodování po volbách, jestli zůstat ve vládě nebo v opozici či nárazově podporovat vládu, si teď vybírá mezi dalším složitým a velmi konfliktním rozhodováním. A to, jestli bude víc ctít zájmy voličstva, nebo fóra řadových členů a sympatizantů, či se soustředí na úspěch a budování vztahů s koaličními partnery. Hodně nesnadná mise,“ konstatoval Kubáček.

Je to primárně blamáž Pirátů, protože jestli Češi nemají něco rádi, tak jsou to neshody a praní špinavého prádla navenek

Piráti jsou součástí středopravicové vlády. Jak se na výroky a dění v Pirátské straně bude asi dívat volič či člen ODS, o kterých se dá předpokládat, že neměli a nemají minulý předlistopadový režim v lásce. A jak Petr Fiala, konzervativní filozof, politolog, který se celý život zastával konzervativních hodnot a zastupitelské demokracie a teď je ve vládě s Piráty, kde jedna kandidátka na předsedkyni je přesvědčením komunistka? A to i s tím, že Ivan Bartoš či mnozí další Piráti to vidí zcela jinak, ale na druhou stranu má Michailidu ve straně i určitou podporu, jak je vidět i na přístupu europoslankyně Gregorové. „Rozhodně se od toho sjezdu dá očekávat, že se pirátstvo posune do protestu a více doleva. Jana Michailidu rozhodně není osamělým hlasem, tyto nálady jsou tam mnohem širší a budou se ozývat, tím jak se bude omezovat, škrtat, naštvanost veřejnosti bude narůstat. První, kdo za to budou platit daň, jsou Piráti, protože slibovali trochu jiné priority, sociálně vlídnou politiku,“ sdělil politolog.

„Pro Petra Fialu jsou to vrásky, problematické situace. Jediné, čím se může uklidňovat, je to, že na Pirátech nestojí důvěra vlády. Když na to přijde, tak prostě odejdou nebo budou odejiti z vlády. Pokud se tak stane, bude to po takovýchto kontroverzích. Takovéto debaty, které se vedou, je blamují před širokou veřejností a před voličstvem. Pro Petra Fialu to zatím úplně problém není, protože pokud to není selhání ODS, tak může vždycky odkázat na to, že jsou to vnitřní problémy Pirátů. V určitý moment, pokud to bude neúnosné, to bude řešit. Má výhodu, že je to o čtyř hlasech a on má převahu i bez nich stočtyřkovou. Je to hratelné, i když mu není komfortně,“ domníval se Kubáček. Současný premiér podle něj má obrovskou výhodu, že má teď velmi silnou pozici v ODS, udělal výsledek, který nikdo neočekával. „Až bude kongres ODS, může si nadiktovat, jaké chce vedení strany. Tohle ,co se děje, je pro něj určitá reputační nepříjemnost, protože někteří ho budou za to popichovat. Ale je to primárně blamáž Pirátů, protože jestli Češi nemají něco rádi, tak jsou to neshody a praní špinavého prádla navenek, což teď Piráti dělají. Poškozuje je, že nejsou soudržní a vypadají jako pytel blech, který se permanentně hádá. Trošku se u nich uchytlo to, čím trpěla sociální demokracie. Tedy hádky v přímém přenosu,“ upozornil.

V ODS se k dění u Pirátů samozřejmě ozývají kritické hlasy, například od europoslance Jana Zahradila. „Na celém tomto pirátském ‚incidentu‘ (který ostatně není první) není důležité, zda Piráti jsou středová strana nebo liberální levice nebo progresivní levice nebo zda paní Michailidu má komunistické názory. Důležité je, že Piráti se opakovaně prezentují jako ideově nesoudržný pytel blech, chaotický a nevyzpytatelný, který ze své ‚transparentnosti‘ a otevřenosti udělal permanentní stand-up comedy. Tahle parta přerostlých dětí nemůže řídit stát a zejména jej nemůže reprezentovat v zahraničí. Jsou to Věci veřejné na THC. Což pravím i s vědomím, že moje vlastní partaj má taky svého Novotného,“ uvedl na sociálních sítích a v diskusi tam dodal: „Já celkem nepochybuji, že to o víkendu Bartoš vyhraje. Ale při pohledu na vnitřnosti Pirátské strany je asi dobré si znovu a znovu uvědomit, že ti jejich čtyři poslanci a tři ministři ve vládě reprezentují tak maximálně sebe a své osobní názory, nikoliv nějaký ucelený a ideově podložený politický postoj.“

Jak je to tedy s Piráty? Mají nějaký společný ideový postoj? Co je spojuje a drží pohromadě? „Je to protest, a to bude velmi složité náhle být v té vládě, protože jiné je, když jdete po tématech, kontroverzích, po kritice, druhá věc je, když musíte nést odpovědnost. Další věcí, která je spojuje, je generační výzva. Tady se ale ukazuje, že když to máte jakoby klubového charakteru, tak klubovou kulturu nemůžete držet donekonečna, protože pak to v těch fórech vypadá tak, jak to vypadá. Že si ti lidé začnou nadávat jako u piva a začnou řešit vzájemné debaty takovouto formou. Pak je to vděčná strava pro konkurenci. A až za chvíli vláda začne řešit řadu ořezávacích nepopulárních rozhodnutí, tak je jasné, jak to asi bude vypadat na Pirátském fóru, jaké argumenty tam budou padat,“ předpovídal Kubáček věci budoucí.

„Pro Piráty nastane dilema, jestli mají být více loajální ke stranickému fóru, nebo k premiérovi. Zvláště když bojoval za jejich Jana Lipavského. Zda mají být více loajální k programovému prohlášení vlády. Toto bude pro ně velmi nejednoduché rozhodování, velmi složitá hra. Myslím, že voliči jim začnou dávat najevo nevoli. Bohužel nejhorší je, když místo hledání nějakého kompromisu, případně nových postupů, začnete reagovat vzájemným urážením, vytahováním špíny, praním špinavého prádla ještě s gustem před veřejností, to samozřejmě neúspěch znásobí. Spousta lidí doteď neřešila absenci Pirátů, ale už si budou pamatovat, jak si šťavnatě říkají,“ vysvětlil politolog.

Piráti ještě můžou tu zatáčku vytočit, ale jejich chování se musí velmi rychle změnit

Nad vším se vznáší otázka, jaká je vlastně budoucnost pirátské strany. Bývalý europoslanec za ČSSD, dokonce jeden čas místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček je k ní skeptický. „Když v lednu 2007 vstoupila česká Strana zelených do vlády, vsadil jsem se s kamarádem a někdejším poslancem Bundestagu a Evropského parlamentu Milanem Horáčkem o láhev šampaňského, že se v příštích volbách Zelení do Sněmovny již nedostanou. Sázku a láhev dobrého francouzského šampaňského jsem vyhrál,“ napsal na svém facebooku s tím, že je dnes připraven vsadit se o lahev podobně dobrého šampaňského s kýmkoliv ze strany Pirátů, že ani oni se v příštích volbách do Sněmovny již nedostanou. „Důvod je stejný. Nová, mladá, nevyzrálá a menšinová strana se slabou organizační a personální strukturou i programovým a voličským ukotvením nevydrží neustálé tlaky a konflikty, které s sebou účast ve vládě přináší. Spory a začínající rozklad Pirátů je možno pozorovat již nyní,“ myslel si.

Co si o tom myslí Jan Kubáček? Dopadnou Piráti jako Strana zelených? „Nejsou příliš daleko. Ale k tomu bychom mohli přidat Unii svobody, Věci veřejné, Úsvit. Ten příběh je u všech často stejný. V momentě, kdy je tam neujasněnost toho, pro koho tu politiku děláte, jaká je vaše cílová skupina, jaká jsou očekávání, jak je tematicky řešit a nemáte tam zároveň týmovou souhru, tak se velmi rychle tento ideový proud rozpadá, nebo chování těch lidí trpí, eroduje vzájemnou důvěrou a sehraností,“ povšiml si.

„Když se podíváte po cizině, je spousta subjektů, které si tu ideologii budovaly ze svých rozhodnutí v průběhu času. Je spousta subjektů, které se na svět dívají velmi prakticistně, jdou spíše po hašení těch požárů, které ty lidi štvou. Ale musí vydržet vládní odpovědnost a fungovat tam loajalita a schopnost servisovat témata, která jsou pro jejich voliče důležitá. Když se podíváme na koaliční smlouvu, tak tam toho pirátského fakt moc není. Je teď těžké odhadnout, co je ta originalita, potřebnost Pirátů ve vládě, v Poslanecké sněmovně. Co jsme slyšeli o nějakých protikorupčních opatřeních? O sociálních opatřeních? O podpoře vzdělávání? Co jsme slyšeli o digitalizaci a změně chování státu? V podstatě naprosto nic,“ konstatoval.

To je podle něj hlavní zádrhel. „Když ztratíte potřebnost z pohledu voliče, tu nutnost a právo na existenci, nepostradatelnost v politickém spektru. Piráti mají ještě šanci tuto zatáčku vytočit, ale musí se jejich chování velmi rychle změnit. Musí začít fungovat to, co jim dříve fungovalo. Že o sobě dávali vědět, nastolovali důležitá témata a nešli úplně bezhlavě do extrému těch dvou pólů. Když se poprvé dostali do Sněmovny, poměrně dobře se jim dařilo balancovat uprostřed velmi zjednodušeně řečeno mezi Andrejem Babišem a Miroslavem Kalouskem. Byli středovou stranou, která vytahovala celou řadu témat, které přehlížela sociální demokracie i jiné subjekty. Díky tomu bodovali,“ připomněl.

„Ale teď od těch voleb jako by si vzali dovolenou a zůstala tam jen ukřičená protestní skupina, která ale zase nemá návrh, jak ty věci prosazovat, jak je dostávat do programu vlády, jak je dostávat navenek. Piráti si musí vyjasnit, jestli jsou tedy dvě pirátské strany, tedy těch poslanců, europslanců, politických náměstků, nebo do ní vtáhnout i dělníky kampaně, a začít naplňovat pirátský program. V tématech, která jsou nezastupitelná a která jiní neservisují. Což je otázka sociální spravedlnosti, chování státu, hospodaření a transparentnosti státu, dohledatelnost rozhodování státu. Tohle když pustí, jejich jedinečnost skončila. A volič se poohlédne jinam a velmi rychle si najde alternativu,“ uzavřel Jan Kubáček.



