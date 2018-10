Básnička o Jiřím Drahošovi a Pavlu Novotném. Obsahuje nevhodné výrazy

„Hlava je fuj, zadek adorují… Koho že si Praha volí? Nu, v podstatě kohokoli, koho slušným nazývá. Je tam Hilšer, celý nahý hájí fašistické vrahy, jinak hrozný nádiva. Dále Drahoš, věčně neví pod pantoflem svojí Evy po větru plášť nastaví Antizeman – i ten třetí Fischer, do Senátu letí, připijme jim na zdraví,“ píše Řezanka.

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 72% Nelituji 28% hlasovalo: 2603 lidí

Následně zmiňuje i vítězství bulvárního novináře Pavla Novotného, jenž usedne do křesla starosty v pražských Řeporyjích.

„Slaví také Řeporyje, tam Novotný zadek skryje, sprostoty se nezbaví. Krausová, co točí porno, bude jistě neúmornou, už jsou na ni zvědaví. Na radnici Michaela předvede, co všechno dělá, chce mít kontakt s voliči. Bude jistě otevřená. Tohle je ta slušná změna? Jeden by řek´: Do p… Tohle vizitka je Prahy, nemá mozek, volí pahýl či to hodí do díry. Hrdý Pražan tady má tu novou chloubu magistrátu s nevšedními manýry. Pak má smysl jistá zpráva, že ostudu dělá hlava: Teď jsme právě zvěděli, že mít názor – to je sprosté, slušní mají po starostech, vystačí si s p…“ poznamenal Řezanka.

Celý příspěvek Marka Řezanky

Hlava je fuj, zadek adorují…

Koho, že si Praha volí?

Nu, v podstatě kohokoli koho slušným nazývá Je tam Hilšer, celý nahý hájí fašistické vrahy jinak hrozný nádiva Dále Drahoš, věčně neví pod pantoflem svojí Evy po větru plášť nastaví Antizeman – i ten třetí Fischer, do Senátu letí připijme jim na zdraví Slaví také Řeporyje tam Novotný zadek skryje sprostoty se nezbaví Krausová, co točí porno bude jistě neúmornou už jsou na ni zvědaví Na radnici Michaela předvede, co všechno dělá chce mít kontakt s voliči Bude jistě otevřená Tohle je ta slušná změna? Jeden by řek´: Do p… Tohle vizitka je Prahy nemá mozek, volí pahýl či to hodí do díry Hrdý Pražan tady má tu novou chloubu magistrátu s nevšedními manýry Pak má smysl jistá zpráva že ostudu dělá hlava: Teď jsme právě zvěděli že mít názor – to je sprosté slušní mají po starostech vystačí si s p…

Psali jsme: Podívejte, za kolik Kč vás pustí na Emmu Smetanu. A Miroslava Němcová... Premiér Babiš: Máme se čím chlubit a máme potenciál být zpátky na špičce Evropy. Hrad: Prezident republiky jmenuje ministra zahraničních věcí Jiří Vyvadil: Až bude nejbližší průzkum, bude mít ANO zase těch 30 % a ODS svých ušmudlaných 13 %

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef