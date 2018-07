Bělobrádek: Přemýšlím, že skončím. Oni říkají Babišovi ,,šéfe“! Čekám, kdy se ministrem stane Kajínek

Že se zkusí přesunout do horní komory Parlamentu, zdůvodňuje Pavel Bělobrádek takto: „Hlavně jde o rodinu a impuls pro stranu, vždyť jsem předseda už osmý rok.“ Zřejmě se cítí dostatečně zasloužilý. O rozhodnutí prý hodně přemýšlel a přišlo mu přirozené vzhledem k tomu, že v daném volebním obvodě žije on i jeho rodina. Je přesvědčen, že když uspěje v Senátu, posílí i role lidovců ve Sněmovně. Senát je podle něj pojistkou demokracie.

Fotogalerie: - Jmenování Babišovy druhé vlády

Anketa Máte rádi seriál Chalupáři? Ano 82% Ne 15% Neznám, co to je? 3% hlasovalo: 426 lidí

Bělobrádkův kolega Jan Bartošek nedávno komentoval jmenování Taťány Malé na post ministryně spravedlnosti: „Tak teď už jen čekám, kdy se stane ministrem vnitra Jiří Kajínek.“ Co na to Pavel Bělobrádek? Ten personálie hodnotit nechce, horší je podle něj, že se strana bude opírat o hlasy komunistů a při hlasování i o SPD. Komunisté tak budou vládu držet v šachu a jsou hrozbou pro směřování země, myslí si předseda KDU-ČSL.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Že tedy měli jít do koalice místo komunistů, to Bělobrádek odmítá. Prý přes stíhaného premiéra nejede vlak. A došlo i na rádoby ministra Pocheho. Bělobrádek vyčítá Babišovi, že po Pochem chtěl, aby nelpěl na své funkci, a přitom sám Babiš trval na tom, že premiérem musí být on. Kdyby to neudělal, mohla vláda být už dávno, myslí si předseda KDU-ČSL.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš prý přinesl do Sněmovny zvláštní manýry. Ministři za ANO oslovují Babiše „šéfe“. „To bylo samé „šéf říkal“, „šéfe, to a to,“ uvedl Bělobrádek. Prý tak mluvili nejen bývalí zaměstnanci Babiše jako Faltýnek nebo Brabec, ale dokonce i Stropnický. Bělobrádkovi to přijde divné.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Když byl tázán na to, zda je KDU-ČSL spíše levicová, nebo pravicová strana vzhledem k návrhům, které ve Sněmovně podává, řekl Bělobrádek toto: „My jsme sociálně-tržní strana, jako CDU v Německu, nacházíme průniky s levicí a pravicí.“ A nebyla to poslední otázka, která se Německa týkala. Bělobrádek také mluvil o slovech, která Merkelová pronesla na adresu odsunu Němců.

„Zaprvé si měli přečíst celý proslov kancléřky Merkelové, za druhé česko-německou deklaraci, kterou mimo jiné podepsal Václav Klaus, a za třetí i komentář k ní. Navíc samozřejmě kancléřčin projev byl o něčem úplně jiném a cílený byl dovnitř Německa, což tady většina řečníků neřešila,“ není překvapen reakcí českých politiků Bělobrádek.

Proč se tak politici chovali? „Protože jsme deset let měli prezidenta, jenž razil politiku ‚vymysli si nepřítele, který neexistuje, abys ho mohl snadno porazit‘. Celou dobu říkal, že největším nepřítelem Česka je EU. U nás je móda, že když se něco nepovede, může za to Brusel, když se něco podaří, i za pomoci evropských peněz, úspěch sklízí český politik,“ útočil na Václava Klause Pavel Bělobrádek.

Že nyní kancléřka svou politiku otočila, na tom vidí svou zásluhu i Bělobrádek. „Angela Merkelová změnila názor na uprchlické kvóty i díky diskusím uvnitř Evropské lidové strany,“ tvrdí a dodává, že byl dvakrát v Německu vysvětlovat postoj KDU-ČSL jako předseda strany.

Psali jsme: „Kolik uprchlíků jste přijali?“ „Nula.“ „A na to jste hrdý?“ „Slíbili jsme to lidem.“ Britská TV málem vybouchla z rozhovoru, který se nás také týká Sokolové nezapomínají na oběti 2. světové války Stanislav Novotný: Migrace Chce za to trestat, její muž to sám dělá. Další problémy Taťány Malé

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas