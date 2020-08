Bělorusko: Málem mu vyrazili oči, naříká matka zbitého chlapce. Ruská invaze už začala

reklama

Bělorusko nechalo zatknout dva opoziční lídry na deset let. Stalo se tak v úterý, kdy v zemi opět propukly velké nepokoje proti režimu Alexandra Lukašenka. Ačkoliv je dle webu Reuters velká část představitelů opozice ve vězení či v exilu, tak Lukašenko v poslední době nařídil policistům, aby nezasahovali proti protestům tak tvrdě, jako při demonstracích po prezidentských volbách, které doprovázely pochybnosti o jejich legitimitě. 25. srpna však byli uvězněni představitelé běloruské opoziční koordinační rady Siarhei Dyleuski a Olga Kovalkova. Dle Intellinews bylo při úterních demonstracích v samotném zatčeno mezi 20 až 50 lidmi.

Kovalkova je hlavní zástupkyní opoziční kandidátky na prezidentku Svjatlany Cichanouské. Siarhei Dyleuski je však známý dělník a lídr protestů z běloruské továrny na traktory MTZ. Oba byli posláni do vězení na deset dní a zadržení byli už v pondělí běloruskými zásahovými jednotkami OMON. Důvod trestu je dle soudu organizace nepovolených akcí. Další člen koordinační rady, bývalý ministr kultury a ředitel národního divadla, Pavel Latushko, byl policií prozatím pouze vyslýchán.

Úterní demonstrace proběhla před sídlem ministerstva školství a byla zorganizována učiteli, ačkoliv je prý dle webu Reuters hrozba, že budou kvůli účasti na demonstraci vyhozeni ze zaměstnání a přijdou o možnost učit děti. „Přišel jsem na demonstraci, aby se učitelé nebáli, aby byl jejich hlas slyšet, aby mohli pracovat, i když mají jiný názor než úřady,“ pověděla učitelka literatury se jménem Svetlana. Prezident Lukašenko nazval protestující krysami a obvinil je ze zahraničního financování.

Záběr z úterní demonstrace na náměstí Nezávislosti v Minsku

Na internetu se objevil i jiný záběr z mírumilovné demonstrace. Dav lidí v nákupním centru poblíž vládních úřadů v Minsku zpíval v atriu starou běloruskou hymnu, která se mezi demonstrujícími hojně rozšířila. Dle přítomných se díky atmosféře změnil obchoďák v katedrálu.

Ruská zpravodajská agentura TASS informovala o tom, že Rusové chtějí vědět politická kritéria opoziční Koordinační rady. V úterý to řekl ruský ministr zahraničí Sergey Lavrov. „Chtěli bychom vědět, jakými politickými kritérii se bude tato Koordinační rada řídit. Proběhlo mnoho protichůdných informací o programu rady. Tyto informace byly později z webu odstraněny. A co se týče členů rady, máme otázky ohledně jejich vize vztahů s Ruskem,“ uvedl v rozhovoru s ruským televizním kanálem Jedna.

Rádio Svobodná Evropa sdělila, že z Ruska přichází do Běloruska novináři, kteří nahrazují běloruské žurnalisty a zaměstnance v televizi. Server přišel s příběhem Syarhea Kozloviche, který byl zaměstnán běloruskou televizí od roku 2011. Prý se však nemohl dívat na to, co propuklo po údajně zmanipulovaných prezidentských volbách 9. srpna a den poté odešel. „Byl to dětský sen, kterému jsem věnoval 10 let, ale včera jsem seděl ve studiu naposledy,“ napsal 11. srpna na instagram. Po dvou týdnech však prý bylo jeho místo obsazené a nejen pouze jeho. Velké množství zaměstnanců odešlo ze svého pracovního místa v televizi či bylo vyhozeno. Pracovní pozice však dle Svobodné Evropy byly rychle obsazeny, avšak ne Bělorusy, ale Rusy. Údajně se jedná o pracovníky ruské státní televize. „Přistála dvě letadla plná ruských novinářů, aby zaplnili naše místa výměnou za vysoké platy,“ sdělila Alyona Martinovskaya, žurnalistka Belarus-3 zpravodajské agentuře Tut.by.

Server Udf.by přišel s příběhem svou teenagerů, kteří byli policií brutálně zmláceni. Šestnáctiletý Timur prý prodělává panické záchvaty vždy když slyší slovo policie, i proto se léčí v nemocnici v Minsku. Stejně tak jako čtrnáctiletý Nikita byl Timur zmlácen během zatčení a po zatčení byl opět zmlácen. Oboje se stalo během brutálního zásahu při demonstracích po údajně zfalšovaných prezidentských volbách, avšak příběh těchto dětí vyšel před pár dny.

Timur dle webu byl v umělém spánku po tom, co utržil poškození mozku, otřes mozku, otevřenou zlomeninu lícní kosti, periorbitální hematom na pravé straně, vícenásobné modřiny měkkých tkání a končetin či poškození rohovky u obou očí. Nyní je při vědomí. „Pokusili se obuškem vyrazit jeho oči,“ pověděla matka Timura. Dvanáctého srpna měl jít Timur rybařit s kamarádem, ale během cesty k němu měl najednou zmizet. Třináctého srpna zavolali matce Timura ze školy a řekli jí, že hoch je v nemocnici.

Timur řekl, že na něj policisté tasili taser a řekli, že nyní zazpívá hymnu speciálních jednotek OMON. Poté co odmítl, tak ho udeřili obuškem do úst. Prý viděl, jak policisté tlačili obušek jistému muži do konečníku či jak mlátili jiného kluka do slabin. Timura prý chtěli po mučení hodit do suterénu, ale někdo měl přijít a říct, že to bude na jejich osobní zodpovědnost. Prý ho proto resuscitovali a zavolali záchranku. „Doktoři říkají, že se jeho stav zlepšuje, dostal se z kómatu, včera se mnou mluvil asi půl hodiny, žertoval a smál se,“ pověděl bratr kluka.

Čtrnáctiletý Nikita je dle webu v současné době na jednotce intenzivní péče též ve stavu umělého spánku. Chlapec byl při zatčení zbit, pak byl naložen do vozu, se kterým udělali několik zastávek, kdy ho znovu zbili. Do nemocnice byl přijat 13. srpna. Během sedmi hodin byl prý třikrát zmlácen. Nejdříve prý lidmi v zelené uniformě, pak v policejní dodávce a nakonec na policejní stanici. Prý stejně jako ostatní zadržení byl nucen řvát: „Miluji OMON. Sláva OMONu!“

„Leželi jsme osm hodin na zemi na policejní stanici, bylo nás asi 100. Nebylo možné spát, neustále chodili kolem nás, pokud jste roztáhli nohy špatným způsobem, bili vás ve slabinách vojenskými botami. Udeřili vás tak tvrdě, že jste si znovu nedali nohy k sobě,“ popsal Nikita. Poté prý zkontrolovali jejich osobní věci a když našli v tašce 14letého mladíka kladivo, bili ho alespoň hodinu. „Byla to hrozná noc. Zbili všechny,“ popsal Nikita hrůzný zážitek. Na otázku, proč si bral s sebou kladivo, odpověděl, že proto, že chtěl bránit svoji zem.

