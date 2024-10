Benda sháněl poslance kvůli televizním poplatkům. Marně

Koalice chtěla pokročit ve schvalování zvýšení poplatku pro Českou televizi ze současných 135 na 150 korun a pro Český rozhlas ze 45 korun na 55.

Z obav, že opozice bude chtít obsáhle upravovat program schůze, šéf poslanců ODS Marek Benda prosadil, aby mohla Sněmovna jednat a hlasovat i v pozdních večerních hodinách, tedy i po 21. hodině.

Koalici ale chyběly dva hlasy, aby mohla projednat zvyšování televizních a rozhlasových poplatků. I když hlasování zpochybnila místopředsedkyně ODS Eva Decroix, u jejíhož hlasování bylo uvedeno, že se zdržela, neuspěla koalice ani na podruhé.

Několik poslanců chybělo ODS, STAN, lidovcům a TOP 09 a koalici nepodpořili Piráti. I když mají jen čtyři hlasy, koalici opakovaně chyběly, jelikož si neohlídala docházku, informoval server iDNES.cz.

Zvyšování poplatku pro Českou televizi a Český rozhlas kritizují opoziční hnutí ANO i SPD. V létě se jim při prvním čtení vládní návrh nepodařilo ani zamítnout, ani ho vrátit k přepracování.

Momentálně se povinnost vztahuje jen na rodiny disponující televizním a rozhlasovým přijímačem. Nově by se placení mělo rozšířit i na domácnosti, které mají jakékoliv zařízení, na němž je možné televizní nebo rozhlasový signál přijímat, tedy i tablet či chytrý telefon.

Podle ministra kultury Martina Baxy by měla změna přinést další prostředky do financování obou médií. A to 865 milionů korun do rozpočtu České televize a 331 milionů pro Český rozhlas.

Ve druhém čtení dnes poslanci projednali vládní návrh zákona o regulaci lobbování. Podle poslance hnutí ANO Patrika Nachera jsou ale chystaná pravidla „pronásledováním aktivních poslanců“. Návrh počítá se vznikem registru lobbistů i lobbovaných, podle vlády takové opatření omezí hrozby korupce, střetu zájmů či klientelismu.

Šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek na sněmovním plénu uvedl, že Piráti navrhují, ať korporace povinně zveřejní, kolik peněz utrácí za lobbování. Piráti podle něj budou chtít, aby se zákon vztahoval i na asistenty poslanců a senátorů. „Je to příklad zákona, který je po vyhazovu Pirátů z vlády osekáván,“ poukázal Pirát Michálek.

Psali jsme: „Vyházet ty, kdo tvrdili, že Rusko prohraje.“ Vidlák dal recept „Česká televize nám to nikdy neřekne.“ Patnáct hodin, skoro třetina pro Babiše. Nebylo to jen zdržování „Lidé mají mít strach říct svůj názor? To musíme zastavit.“ Podpisy proti ČT, pak akce Svobodní: Musíme přestat uměle handicapovat naše podniky a domácnosti