Benda v ČT bědoval nad Piráty: Musíme je ve vládě korigovat. V Praze mi jejich vládnutí nevyhovuje. Chaos

reklama

Podle Fialy je situace v zemi vážná a je nutné, aby tu co nejdříve byla vláda s důvěrou. Benda proto vítá, že v pondělí večer Piráti schválili vstup do vlády: „Byl jsem příjemně překvapen, s jakou většinou to schválili. Tuto koalici jsme chtěli uzavřít a jsem rád, že Piráti to potvrdili a v té vládě budou,“ řekl poslanec úvodem.

ODS má k Pirátům v rámci stran vládní pětikoalice nejdál, nevládlo by se jí bez nich lépe? Benda se zhluboka nadechl, rozhodil rukama a pravil: „Nejdál... no prostě, myslí trochu jinak než my...,“ připustil.

Konkrétně zmínil pře s pirátem Michálkem: „My jsme se poslední čtyři roky velmi často pošťuchovali s Jakubem Michálkem o takových věcech, jako je třeba § 106. On je přesvědčen, že je to nejdokonalejší zákon země o svobodném přístupu k informacím, že by se měl pořád rozšiřovat a rozšiřovat... já jsem zase přesvědčen, že je to zákon, který škodí, a že bychom ho měli zužovat.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Musím říct, že jsem se teď docela bavil, když Landa spustil neuvěřitelnou akci zneužití § 106 proti hygienám. To jsem si říkal, jestli bych tomu Jakubovi neměl napsat: hele, Jakube, jestli jste to s tou 106 nepřehnali,“ pozastavoval se.

Psali jsme: Útok na hygienu: Landa vysvětloval a pak mu bouchly saze

Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22981 lidí

Nadcházející vládní pětikoalice by podle Bendy mohla vydržet: „Určitě do toho budou Piráti vnášet trochu jiný prvek, ale ten program se s hnutím STAN byl přece společný,“ řekl nepříliš nadšeně ke společnému vládnutí s Piráty.

Petr Fiala však mluvil dříve o Pirátech jako o novodobé levici. Stačí skutečně program Antibabiš na společné vládnutí na celé čtyři roky, pokud jsou rozdíly v programech tak velké? „Nebyl to jen Babiš, to je i posledních osm let vládnutí, ve kterém se motá sociální demokracie. Pak ty zásahy komunistů a SPD. A šéfování prezidenta. Od tohoto populistického vládnutí prostě musíme odejít, a tam je potřeba se spojovat i s Piráty, tedy tou normálnější levicí,“ pokrčil rameny.

Působení Pirátů na pražské radnici Benda však často ostře kritizuje. Sám říká, že v něm vyvolává do určité míry osypky. Doufá, že vládní působení Pirátů bude jiné než to magistrátní. „V Praze mi jejich vládnutí naprosto nevyhovuje, tam je mimořádný chaos a věci tam nefungují. Doufám, že na té vládní úrovni se nám podaří je korigovat...,“ pousmál.

„Mám zkušenost s předsedou Bartošem i dalšími, že je schopen odněkud někam jít na rozdíl od pražského primátora,“ rýpl si závěrem tématu do činnosti pražského primátora Zdeňka Hřiba.

Psali jsme: „Politická modelka Pekarová. Není loutka, ale žena za pultem.“ Ondřej Hejma naložil nové vládě Fiala (ODS): Koalice SPOLU a koalice Piráti a Starostové jsou připraveny okamžitě převzít vládu Spláchnutí do h*jzlu. Piráti: po „ano“ Fialovi přišlo to nejhorší Piráti ve vládě. Jsme o další krok blíže změně, jásá Pekarová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.