Berou za ty demonstrace prachy! Křeček? Ať se Milion chvilek a Člověk v tísni třeba... Ivan Vyskočil naložil hlavně „Vůdci“ Minářovi

Informace o tom, že se někteří „staří političtí bardi" chtějí vrátit do politiky, zaujala herce Ivana Vyskočila natolik, že se rozhodl otevřít s ní dnešní Nedělní ráno. Nechápavě kroutí hlavou na tím, kdo je prý „vyzývá k návratu k moci".

Zapomněli na rozkradenou republiku?

„Na serveru Seznam Zprávy jsem si pročetl celkem krátkou zprávu. Někteří bývalí politici ODS se prý už na to nemohou dívat, a tak se chtějí znovu vrátit do politiky. Zároveň se odvolávali na přání lidí, kteří se na ně obracejí se žádostmi, aby s tou politikou konečně začali něco dělat,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil.

„Zakladatelé mají být Vlastimil Tlustý, Jiří Payne a třetí jméno jsem, přiznávám, zapomněl. Do politického programu zatím uvedli, že hledají jméno. Dále, že chtějí prosadit, aby úřady včas upozorňovaly třeba na končící zbrojní průkaz, namísto toho, aby později osočovaly občany, v tomto případě za nedovolené ozbrojování. A jejich další hlavní program? To neuhádnete. No přece – Antibabiš!“ směje se herec, a podotýká. „Tak s programem včasného upozorňování přišli trochu s křížkem po funuse. Tohle policie Středočeského kraje už dávno dělá. Dokonce jsou tam úřední hodiny, co si máte s sebou přinést a kde koupíte kolek, který na místě neprodávají. To je správná úřední služba. Jejich další program, tedy Antibabiš. Výborně! Alespoň rozmnoží a zároveň rozředí řady opozičního debilbloku, který žádný jiný program nemá,“ krčí rameny Ivan Vyskočil.

„Také jsem si říkal, co je to asi za lidi, kteří je vyzývají k návratu k moci. To jsou asi ti, kteří zapomněli na rozkradenou a rozprodanou republiku po tom ‚úspěšném‘ vládnutí ODS? Nebo možná ti, kteří se na tom rabování úspěšně podíleli?“

Zběhlý nedostudovaný hoch

„Na jakémsi internetovém portálu jsem vyslechl iterview s paní Janou Filipovou. To je ta, co se soudila s panem premiérem kvůli výroku, že demonstranti jsou placeni,“ přechází k dalšímu tématu Ivan Vyskočil a užasle se ptá. „Prý ten soud vyhrála? Nechápu proč? Pan premiér má přece naprostou pravdu!“ říká a vysvětluje. „Vždyť ten Mikuláš Minář sám přiznal, že je placený a několik jeho spolupracovníků také. A co je tento zběhlý nedostudovaný hoch? Demonstrant. Ano profesionální demonstrant. Tedy já jsem o takovém pracovním zařazení nikdy neslyšel! Vy snad ano? Jejich práce je demonstrovat, a ještě za to berou plat,“ kroutí hlavou herec a dodává. „Ale účet, ze kterého jim jdou peníze, je prý nedohledatelný. Takže, jsou-li placeni, má Andrej Babiš pravdu. Demonstranti dostávají peníze!“

Salonní kinderstube a placení ruští trollové

„Titulek k rozhovoru s pí. Filipovou zní: Babiše matka špatně vychovala, tak se s ním soudím, nesnáším lži,“ pokračuje Ivan Vyskočil. A dodává: „Ani sama hovořící myslím nemá zrovna salonní kinderstube a jen během toho rozhovoru se dopustí několika výroků, které jsou samy o sobě na žalobu. Naše přehlcené soudy, kdyby se ještě měly zabývat tím, že se snad někomu nedostalo patřičného vychování, tak už by se teprve nikdo nedočkal svého životně důležitého procesu. Konečně sama v rozhovoru uvádí, že s ní nemluví dcera, a ještě se k ní rodina otočila zády. Lidé jí píšou nepěkné smsky a někdo se dokonce vyjádřil, že by bylo potřeba ji umlátit lopatou,“ říká herec.

„Neumím si představit, že bych s takovou paní třeba žil. Asi bych nebyl až tak radikální a lopatu bych raději schoval v kůlně. Ale kdybych denně poslouchal taková „moudra", která z dotyčné vycházela, ani já bych nemohl vyloučit postupné domácí násilí. Tato dáma, už podle vzhledu, může zajisté výborně vařit škubánky, ale na soud s premiérem republiky to nějak nevidím. Proto i já pochybovačně pokyvuji hlavou a musím se ptát, kdopak tuhle prostou ženu navedl a kdo jí celou legraci platí??"

Na závěr tohoto tématu pak ještě herec podotýká: „Paní v rozhovoru hojně hýří placenými ruskými trolly. To jsou všichni podporovatelé Andreje Babiše a její názoroví oponenti. V tom případě i já jsem oním trollem!,“ směje se Ivan Vyskočil a uzavírá. „A s tím „placení“? Jen drobná poznámečka. Zatím na jakýkoliv mimořádný příspěveček k mému důchodu, ať už od Andreje Babiše, nebo od Vladimíra Vladimíroviče, marně čekám.“

Někteří lidé budou stále kádrovat! A tolik přívlastků z říše zvířat…

„K volbě do Rady ČT přispěchal se svou troškou do mlýna i Vladimír Just. Obul se rázně do Xavera a nenechal na něm nitku suchou. Proboha, vždyť Xaver si dovolil ČT několikrát kritizovat. Jeho zvolení, a jiných nevhodných kandidátů, se musí za každou cenu zabránit! Tak nastoupil náš ‚mozkový trust‘,“ říká s notnou dávkou ironie Ivan Vyskočil.

A dostává se tak k další věci, která ho v posledních dnech nenechala chladným. A sice k tomu, jaká „smršť“ se z některých stran snesla na určité kandidáty na post v Radě ČT. Právě divadelní a mediální kritik Vladimír Just se, jak už Ivan Vyskočil zmínil, „opřel“ do moderátora Luboše Xavera Veselého. Toho mimo jiné označil za „odstrašující případ možného veřejnoprávního hlídače nezávislosti“. „Co může proboha nabídnout moderátor (ne nepřípadně konkurencí zvaný ‚držák na mikrofon‘), který v závěru své relace zpovídanému politikovi nadbíhá tak okatě, že mu oznámí: jeden hlas (totiž ten jeho), máte jistý, za což mu politik z vděčnosti dá málem brežněvovského ‚hubana‘?“ ptá se Just na blogu, který si můžete přečíst na Aktuálně.cz.

„Někteří lidé budou stále kádrovat! A běda, není-li někdo stejného světonázoru, jako oni sami! Inu, jsou to přece zapřisáhlí demokrati!“ pokyvuje hlavou Ivan Vyskočil. A trochu škodolibě podotýká: „Zvláštní je, že zeptáte-li se téměř kohokoliv z takzvané kulturní fronty, uslyšíte ve spojitosti se jménem Just tolik přívlastků z říše zvířat, případně částí těla, až vám bude sluch přecházet. Skoro stejných, jako na jméno Rejžek a na jejich neblaze proslulou televizní katovnu. Co víc k tomu dodat? Ti dva by se měli vzít za ruce a jít se někam schovat, jak tuhle mně doporučoval pan Rejžek.“

Sláva! Ať se Milion chvilek a Člověk v tísni staví třeba na hlavu…

„Sláva!! Tentokrát to nedopadlo jako v případě profesora Gerlocha, a přestože na místo ombudsmana doporučil pana Křečka pan prezident, byl pan Křeček ombudsmanem zvolen! To je velký úspěch,“ netají Ivan Vyskočil radost nad výsledkem volby nového ombudsmana.

„Vždyť i kdyby pan prezident navrhl do nějaké funkce Ježíše Krista, sítem volitelů by neprošel, právě z důvodu navrhovatele. Ať se Milion chvilek a Člověk v tísni a další staví třeba na hlavu a oponují tím, že Stanislav Křeček zastává názory většiny. My, většina normálních lidí v republice, zase máme naději, že se konečně nedočkáme opětného schvalování hidžábů na českých školách! A tak podruhé Sláva! A po třetí Sláva! Konečně poslanci ukázali, že nám poměry v republice nebudou diktovat aktivistické nátlakové skupiny a jejich nedostudovaní vůdci!“ raduje se Ivan Vyskočil.

A přidává varování: Mimochodem, na tom hochovi je až příliš vidět, že by se rád takovým „Vůdcem“ stal. Proto občané POZOR !!!

