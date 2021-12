Bezpečné? Nevíme. Vakcíny dětem: Varování z USA

Vakcíny pro děti by měly dorazit 13. prosince, uvedl nastupující ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a vyzval rodiče, ať své děti nechají očkovat. Pro nouzové použití byly vakcíny Pfizer/BioNTech nedávno schváleny v USA. Ale jeden ze schvalujících, Eric Rubin, měl při procesu schvalování výhrady. Řekl, že výhody z vakcinace nejsou stejné jako u starších lidí. A ač nakonec hlasoval pro, rozhodnutí prý bylo těžké a je otázka, jak moc plošná by vakcinace měla být. A padlo také: „Nikdy se nedozvíme, jak bezpečná ta vakcína je, dokud ji nezačneme podávat.“

Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek dnes oznámil, že 13. prosince by měly dorazit vakcíny pro děti ve věku 5 až 11 let. „To je skvělá zpráva,“ raduje se. „Rád bych apeloval na rodiče, aby své děti nechali očkovat. Nelze donekonečna spoléhat na to, že děti mají lehký průběh, navíc očkování nám pomůže do budoucna i k tomu, aby zůstaly otevřené školy,“ řekl dále.

Rád bych apeloval na rodiče, aby své děti nechali očkovat. Nelze donekonečna spoléhat na to, že děti mají lehký průběh, navíc očkování nám pomůže do budoucna i k tomu, aby zůstaly otevřené školy. — Vlastimil Válek (@vlvalek) December 1, 2021

Anketa Necháte/nechali byste očkovat své malé dítě proti covidu-19? Ano 7% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1550 lidí Jak informoval deník Washington Post, pro bylo všech 17 členů poradní komise americké Agentury pro kontrolu léčiv a potravin (FDA). Ovšem ne bez výhrady. Ty vyslovil profesor z Harvardu Eric Rubin.

Dle deníku řekl toto: „Je to těžší (rozhodnutí). Data ukazují, že tato vakcína funguje a je docela bezpečná. ... Ale stále máme obavy z vedlejších účinků, které zatím nemůžeme změřit, ale jsou pravděpodobně reálné. A výhody nejsou ty samé jako u starších...

Záleží to dost na osobních rozhodnutích. Pokud bych měl dítě po transplantaci srdce, byl bych opravdu rád za to, abych mohl vakcínu použít. A jsou děti, které by asi očkovány být měly. Ale myslím, že ta otázka, kolik by jich mělo být, je podstatná. A vím, že to není otázka a že to trochu přenecháváme ACIP (komise pro vakcinaci – pozn.red.).

Ale myslím si, že to rozhodnutí je těsné. Jak řekli doktoři Levy a Gans, bude to záležet na okolnostech. Ale nikdy se nedozvíme, jak bezpečná ta vakcína je, dokud ji nezačneme podávat. Tak to prostě je. Takhle jsme zjistili, jaké vzácné komplikace mohou nastat u ostatních vakcín, jako je ta na koronavirus. A myslím, že bychom měli hlasovat pro schválení.“

Washington Post k těmto slovům dodává, že jsou „jak dělaná pro skeptiky“, ale připomíná, že FDA neschvalovala povinné očkování, ale možnost vakcínu podat dětem v tomto věku. „Schválení v nouzovém režimu je z definice o tom, zda výhody plynoucí z podání léku převažují nad riziky, a to v době všeobecné zdravotní krize,“ připomíná deník s tím, že v této situaci je potřeba činit důležitá rozhodnutí bez skutečně důkladných studií, které by jinak byly žádoucí. Kalifornie se prý chystá zavést povinné očkování u dětí, ale prý až budou vakcíny schváleny kompletně pro všechny věkové kategorie.

Pokud jde o diskutované vedlejší účinky, o kterých Rubin hovořil, zmíněny jsou záněty srdečního svalu. Těmi trpí zejména teenageři a mladí muži, většinou po aplikaci druhé dávky vakcíny. Deník opět cituje, tentokrát lékařský deník StatNews: „Protože záněty srdce byly při testování tak ojedinělé, je těžké odhadnout, jak často k nim dochází.“ Do amerického systému pro hlášení nežádoucích účinků vakcín bylo prý nahlášeno 71,5 případů na milion očkovaných ve věku 16-17 let a 42,6 případů na milion očkovaných u dětí ve věku 12 až 15 let. Data od pojišťoven pak hovoří o 200 případech na milion u skupiny 16-17 let a 180 na milion u 12-15.

Dle modelů FDA by vakcinace zabránila u chlapců mezi pěti a jedenácti lety dvěma stům až dvěma stům padesáti hospitalizacím na milion očkovaných. A přitom by tento problém, tedy zánět srdečního svalu, mělo „jen“ 98 z nich na milion vakcinovaných, tedy by počet „zachráněných“ převažoval. Ale pokud by případů covidu bylo málo, tak by očkování „zachránilo“ dle modelu jen 21 chlapců od hospitalizace. A míra myokarditidy by zůstala konstantní. Ale podle FDA by hospitalizace s myokarditidou byly pro tuto skupinu lepší než hospitalizace s covidem. Agentura modelovala podle scénáře s vysokým výskytem tohoto vedlejšího účinku.

