Běžte už do pr*ele! Petříčkův velký tah proti Babišovi. A ozvěna z lidu

Ještě před Petříčkovým vyjádřením o nutnosti zveřejnit předběžnou auditní zprávu Evropské komise, stejně promluvil i předseda ČSSD Jan Hamáček. I on je pro zveřejnění dokumentu a nevidí podle svých slov vůbec žádný důvod, proč by to tak nemělo být. Očekává také, že ho ČSSD dostane k dispozici. Pokud by se podle jeho slov ukázalo, že byly některé dotace vyplaceny neoprávněně, je podle Hamáčka naprosto logické, že budou vráceny nebo vymáhány.

Na jeho slova na sociální síti pak ve svém příspěvku v podobném duchu navázal i ministr zahraničních věcí. Zdůraznil, že se jedná o peníze všech, kteří poctivě platí daně. „Proto bych byl rád, aby se předběžná zpráva EK zveřejnila,“ vyjádřil svůj zcela opačný postoj od postoje premiérova.

Podle Petříčka není možné, aby se taková zjištěni přehlížela, oznámil: „Budeme chtít po Andreji Babišovi vědět, jak hodlá záležitost vyřešit, aby nadále nepoškozovala Českou republiku, a budeme chtít tento bod zařadit také na jednání Sněmovny.“

Ironicky pak na jeho vyjádření odepsal Petr Poláček s tím, aby to samé chtěli i „chlapáci“ Hamáček, Foldyna a další z ČSSD.

Diskutující pod nickem zulmice Petříčkovo prohlášení označila za „silácký řeči“. Predikovala, že jim stejně Babiš něco „nabulíkuje“ a pak ČSSD zaujme postoj, že se vlastně nic neděje a ve vládě zůstává dál.

Petříček se chová „jako diverzant“, podotkla Dana Lapáčková, která projevila pochyby o tom, zda je ministr zahraničí ve správně straně.

Svérázně se pod Petříčkovým příspěvkem se svou reakcí předvedla i známá postava, kterou je Josef Kokta, jenž podnikal v oblasti nemovitostí a poradenství. Ministra jasně a stručně poslal do patřičných mezí. „Běžte už do prdele, Petříčku,“ nebral si servítky.

Jisté je, že Babiš o roztržku s vládní stranou ČSSD dvakrát nestojí. I to byl jeden z důvodů, proč splnil přání Hamáčka a poslal na Hrad návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka z ČSSD a jeho nahrazení Michalem Šmardou, místopředsedou ČSSD. Jestli ale vyhoví i přání zveřejnit auditní zprávu Evropské komise, je otázkou.

Na Radiožurnálu v pátek premiér odpovídal na otázku, zda by nebylo lepší, kdyby se obsah předběžné zprávy Evropské komise oficiálně co nejdříve zveřejnil, aby se zabránilo spekulacím. „To není na mně. Já tu zprávu ani nechci vidět, je to otázka právní expertizy a stanoviska za český stát,“ odpověděl Babiš. Moderátor ho upozornil, že v tom případě ho čekají minimálně tři měsíce soustavného argumentování.

„Prosím vás, je to 74 stran anglického textu! Takže pochybuji o tom, že ti politici, co sedí ve Sněmovně, o tom informují objektivně. Oni zase jen potřebují střelivo a zase kopat do Babiše, aby bylo proti čemu demonstrovat,“ rozjel se premiér. „Bude to právní názor právníků České republiky proti právnímu názoru Evropské komise, který se liší,“ poznamenal.

Je prý v kompetenci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj se k auditu vyjádřit, a až pak bude závěr Evropské komise. „Já zásadně odmítám nějaká tvrzení, že budeme vracet peníze! Proč bychom vraceli peníze? Nebudeme vracet peníze!“ konstatoval premiér, který zatím sice neví, jak se Evropská komise nakonec rozhodne, ale už teď je přesvědčen o tom, že náš právní názor je ten správný.

