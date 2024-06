Biden, Babiš, Hitler, Trump. Pehe je dal všechny dohromady. Ani Masaryk neušel

„Přestárlí, často nemocní politici se zasloužili o katastrofy. Německý prezident Hindenburg v 83 letech po nátlaku jmenoval Hitlera kancléřem, nemocný Jeltsin [!] stvořil Putina, nemocný Beneš ustoupil komunistům. Biden prohraje s Trumpem. Babišovi bude po volbách 71, chce se mstít,“ vyjádřil se na svém twitteru politolog Jiří Pehe (69).

V diskusi mu však oponoval někdejší poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek. „Konrad Adenauer se stal kancléřem v 76 letech a vybudoval nové, demokratické a prosperující Německo. Nelze to podle mého názoru hodnotit podle věku, ale podle kondice. Ta může být skvělá i ve vysokém věku, a naopak,“ napsal.

„Možná by stálo za to ještě dodat, že Adenauer byl kancléřem pod americkým ‚dohledem‘. Demokratické, ústavní mantinely byly dány, Američané dohlíželi, aby nebyly v ohrožení. Takže mohl v klidu ‚budovat‘ bez toho, že by hrozil nástup nějaké nové totalitní moci,“ dodal Pehe.

Pod příspěvkem Jiřího Pehe přidal názor další diskutující. „Ale zase třeba Masaryk to vyvrací, i když to byl on, kdo vybral Beneše...“ – „No právě. Jeho volba Beneše byla jeho největším selháním, a též souvisela už s poněkud zakaleným myšlením,“ reagoval Pehe.

