Biden se rozpovídal o Ukrajině: Kdybychom mlčeli, co by tomu řekli v Číně?

Mezi Moskvou a Londýnem to vře. Rusové uvalili sankce na více než 50 britských občanů, mezi nimiž jsou i novináři a ministři. Britská BBC již dala najevo, že si z ruského kroku mnoho nedělá. V této situaci prezident USA Joe Biden promluvil o válce na Ukrajině před korejskými a japonskými politiky. Popsal, co by se mohlo stát, kdyby se USA v tomto konfliktu neangažovaly. Zdá se však, že Bidenovi lidé už nevěří ve velký úspěch ukrajinské protiofenzivy.

Válka na Ukrajině je stále v plném proudu a Rusko vedle uplatňování síly zbraní vůči civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině uvalilo sankce na několik britských občanů včetně novinářů a politiků. Moskva oznámila, že jde o reakci na předchozí obdobný krok uplatněný vůči občanům Ruské federace.

„Rusko zakázalo vstup do země 54 britským občanům a lidem pracujícím pro britské organizace jako odvetu za sankce Spojeného království vůči jeho občanům,“ uvedlo jeho ministerstvo zahraničí. Mezi nimi je i ministryně kultury Lucy Frazerová a hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan. „Na seznamu je také řada novinářů z BBC, Daily Telegraphu a Guardianu,“ napsala britská BBC s tím, že britská veřejnoprávní stanice i nadále hodlá informovat o válce nezávisle.

Ruské ministerstvo zahraničí sdělilo, že tento krok je reakcí na „agresivní uplatňování nepřátelského protiruského kurzu ze strany Londýna“. Britská ministryně sportu Lucy Frazerová byla sankcionována za „aktivní lobbování za mezinárodní sportovní izolaci Ruska“.

Mezi novináři BBC jsou šéfka Deborah Turnessová, moderátorka a analytická redaktorka Ros Atkinsová a zpravodajka pro dezinformace a sociální média Marianna Springová.

Spojené království patří mezi západní země, které v reakci na plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022 uvalily na Rusko sankce. Ty zahrnují zákaz dovozu zboží z Ruska, jako jsou diamanty, ropa a plyn.

„Rádi bychom znovu zdůraznili, že jakékoli snahy Londýna o další roztáčení protiruského sankčního setrvačníku se nevyhnutelně setkají s rozhodnou reakcí z naší strany,“ stojí také v prohlášení ministerstva zahraničních věcí. „Práce na rozšíření ruského ‚stoplistu‘ v reakci na kroky britských úřadů budou pokračovat.“ Na tuto pasáž upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Začátkem tohoto roku Frazerová v příspěvku na sociálních sítích uvedla, že požádala sponzory olympijských her, aby se „připojili k 35 podobně smýšlejícím národům a tlačili na MOV, aby nadále zakázal ruským a běloruským sportovcům účastnit se mezinárodních sportovních soutěží“, a dodala, že „musíme i nadále zajistit, aby Rusko a Bělorusko nemohly využívat sport ke svým propagandistickým účelům“.

V této situaci prezident USA Joe Biden prohlásil, že důsledky války na Ukrajině „sahají daleko za hranice Evropy“. Svá slova pronesl po setkání s japonskými a jihokorejskými politiky. Narážel na to, že válka na Ukrajině ovlivňuje i tyto země.

V odpovědi na otázky japonského reportéra v Camp Davidu v Marylandu Biden řekl: „Japonsko projevilo silné vůdčí postavení i prostřednictvím skupiny G7 a přispělo značným množstvím finanční a humanitární pomoci Ukrajině, jakož i nesmrtícího vojenského vybavení. A připojilo se k mnoha dalším zemím, které prostřednictvím mezinárodních sankcí vedou Rusko k odpovědnosti.“ Na Bidenova slova upozornila CNN.

Odůvodnění ruského prezidenta Vladimira Putina ohledně invaze označil Biden za „směšné“. „Představte si, že bychom neudělali nic. A záminka by byla okamžitě uznána, pokud se nemýlím, vámi, pane premiére, že jsme v situaci, kdy se to může stát kdekoli. Kdybychom zůstali stranou, jaké prohlášení bychom tím vyslali Číně o Tchaj-wanu? Jaký signál by to vyslalo do celého světa?“ A že „invaze není pouze evropským problémem, taková invaze tu nebyla od druhé světové války,“ dodal Biden.

Zdá se však, že Bidenovi lidé už nevěří ve velký úspěch ukrajinské protiofenzivy. Server amerického listu Washington Post tvrdí, že američtí zpravodajci už přestávají věřit v to, že by Ukrajinci během své letní ofenzivy dosáhli např. města Melitopol. Momentálně jsou ukrajinské jednotky u obce Robotyne, která leží 122 kilometrů severně od Melitopolu.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

