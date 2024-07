Biden stahuje kritiku Trumpa z kampaně. K atentátu: Nešiřte domněnky

Anketa Je dobře, že Orbán jel do Moskvy a Pekingu? Je to dobře 96% Není to dobře 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16266 lidí



Svůj projev započal slovy o společném hovoru s Trumpem, který se uskutečnil po útoku. „Včera večer jsem mluvil s Donaldem Trumpem. Jsem upřímně vděčný, že se mu dobře daří a že se zotavuje. Měli jsme krátký, ale dobrý rozhovor. Jill a já se za něj a jeho rodinu modlíme,“ uvedl Biden k hovoru s Donaldem Trumpem, jenž byl postřelen v horní části pravého ucha.



„Rovněž vyjadřujeme hlubokou soustrast rodině oběti, která byla zabita. Byl to otec. Chránil svou rodinu před letícími projektily. Přišel o život. Bůh ho miloval,“ vyjádřil se Biden ke smrti Coreyho Comperatora, bývalého šéfa hasičů v Buffalu v Pensylvánii, který byl útočníkem zastřelen, když během střelby na Trumpově mítinku svým tělem kryl svou ženu a dcery.

„Modlíme se také za úplné uzdravení těch, kteří byli zraněni. A jsme vděční agentům tajné služby a dalším orgánům činným v trestním řízení a jednotlivcům, kteří doslova riskovali své životy pro náš národ,“ pokračoval.



„Jak jsem řekl včera večer, v Americe není místo pro tento druh násilí nebo pro jakékoli násilí. Pokus o atentát je v rozporu se vším, za čím si jako národ stojíme,“ řekl též rázně. „Není to to, čím jsme jako národ. Není to Amerika. A to nemůžeme dopustit,“ doplnil a vyzval k jednotě, která je podle něj aktuálně tím nejdůležitějším.



„Budeme debatovat a neshodneme se. To se nezmění, ale neztratíme ze zřetele, kdo jsme jako Američané,“ poznačil Biden v projevu.

On i viceprezidentka Kamala Harrisová již měli být o podrobnostech útoku informováni od týmu pro vnitřní bezpečnost, přičemž z dostupných informací o útoku na Trumpa podle amerického prezidenta vyplývá, že zatím nelze přesně říct, co bylo motivem střelce. Vyšetřování, které vede FBI, je prý „stále v počáteční fázi“. „Vyzývám všechny, všechny, aby si nedělali domněnky o jeho motivech nebo příslušnosti,“ zaznělo.



„Nechte FBI a její partnerské agentury dělat svou práci. Pověřil jsem je, aby toto vyšetřování bylo důkladné a rychlé, a vyšetřovatelé budou mít k dispozici veškeré prostředky, které budou potřebovat,“ uvedl následně americký prezident.



Trump již podle jeho slov získal vyšší stupeň ochrany. „A já jsem byl důsledný v tom, že jsem tajné službě nařídil, aby mu poskytla veškeré zdroje, schopnosti a ochranná opatření nezbytná k zajištění jeho další bezpečnosti,“ řekl Biden. Sám se též měl vyjádřit pro posílení bezpečnosti na nadcházejícím národním sjezdu republikánů.

Slíbil, že se po nařízeném nezávislém přezkoumání bezpečnosti na včerejším shromáždění vyhodnotí, co se stalo, a o výsledky tohoto nezávislého přezkoumání se podělí i s Američany.



„Musíme se sjednotit jako jeden národ. Musíme se sjednotit jako jeden národ, abychom ukázali, kdo jsme,“ zakončil Biden svůj projev.

Tune in as I deliver remarks. https://t.co/YpoGxki2UE — President Biden (@POTUS) July 14, 2024

Bidenova kampaň již v sobotu večer oznámila, že pozastavuje veškerou odchozí komunikaci a stahuje z kampaně reklamy kriticky zaměřené na Trumpa. Předvolební kampaň se má místo slovních útoků na Trumpa po střelbě zaměřit na témata, která budou sjednocovat.