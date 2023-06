Bidena vydírají, proto je hodný k Ukrajině. Trump na pódiu rozjel peklo

Donald Trump na konferenci Faith and freedom coalition 2023 promluvil o prezidentských volbách 2024. „Nejdou po mně, jdou po vás,“ řekl publiku. V případě své výhry slíbil jmenování konzervativních soudců, připomněl bezpečné hranice, které USA měly za jeho období ve funkci. Demokraté podle Trumpa „lžou, podvádějí a kradou“, federální vyšetřování vůči němu chápe jako jejich pokus o zasahování do voleb. Pozastavil se i nad tím, proč média více neinformují o nejnovějším skandálu Joea Bidena a jeho syna.

„Dnes jsme se zde sešli, zatímco náš milovaný národ se ocitl na pokraji tyranie,“ započal bývalý prezident Spojených států amerických Donald Trump svou řeč na Faith and freedom coalition 2023, zatímco publikum skandovalo „USA, USA, USA“.

„Naši nepřátelé vedou válku proti víře a svobodě, proti vědě a náboženství, proti historii a tradici, proti právu a demokracii, proti samotnému všemohoucímu bohu,“ řekl a dodal, že jeho administrativa vytvořila „nejbezpečnější hranice v historii USA“ a že v případě svého vítězství v prezidentských volbách 2024 jmenuje „skálopevné konzervativní soudce“, informoval server NBC News.

Demokraté v čele s Bidenem jsou podle slov Trumpa ochotni do prezidentských voleb zasahovat třeba i zatčením svých protikandidátů. Upozorňoval tím pravděpodobně na vyšetřování vedené proti němu, spojené s držením utajovaných dokumentů. Podle celostátního průzkumu NBC News však Trumpovi obvinění z federálního trestného činu pomohlo. Od tohoto posledního obvinění se zvýšil jeho náskok před guvernérem Floridy Ronem DeSantisem.

Demokraty Trump obvinil ze lhaní, podvádění i krádeží, volby je vyhrát nenechá. „Chtějí zasahovat až do té míry, že Joe Biden je ochoten zatknout svého protikandidáta, který v průzkumech vede s velkým náskokem. Lžou, podvádějí a kradou a tohle je, jak nízko jsou ochotni klesnout ve své snaze vyhrát volby 2024, a to my nedopustíme,“ slíbil Trump.

„Nikdy nezapomeňte, že naši nepřátelé mě chtějí zastavit, protože jsem jediný, kdo může zastavit je. A já je zastavuji kvůli vám,“ uvedl Trump. Zdůraznil, že pokud „zkorumpovaná vyšetřování“ vůči němu uspějí, demokraté převezmou nadvládu nad státem a navždy zničí tradiční způsob života. „Chtějí mi vzít mou svobodu, protože já je nikdy nenechám vzít vaši svobodu. Je to velice jednoduché. Chtějí mě umlčet, protože já jim nikdy nedovolím umlčet vás. A nakonec nejdou po mně, ale po vás. Já jen stojím v cestě,“ uvedl Trump, publikum tleskalo.

Dále zmínil i nejnovější skandál současného prezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera Bidena. Hunter Biden v červenci 2017 měl zaslat svému čínskému obchodnímu partnerovi výhrůžnou esemesku skrze WhatsApp, v níž naznačoval, že jeho otec se nalézá v jeho blízkosti, napsal New York Post. Trump se ve své řeči však pozastavil hlavně nad nezájmem médií o tomto skandálu. „Dokážete si představit, že o tom noviny neinformují? Ani slovo o tom, v žádných z nich,“ udivoval se Trump.

Bidena označil za zkompromitovaného prezidenta, který se nechává podplácet. „Joe Biden je totálně zkompromitovaný prezident, protože ho uplácejí,“ prohlásil bývalý prezident. „A znova… noviny o tom nepíší,“ dodal a zdůraznil, že mluví o desítkách milionů dolarů. „Dáváme stovky miliard dolarů Ukrajině. Proč neplatí podobnou částku i Evropa? My jsme v tom za 160 miliard, Evropa za 15 miliard. Nikdo si nemyslí, že to je správně nebo fér,“ řekl s tím, že o Bidenově korupci údajně vědí státy včetně Ukrajiny a Číny, a z toho důvodu se jim Biden podle Trumpa nikdy nemůže postavit, protože by odhalily jeho zkorumpovanost. „Takže musí být velice hodný k Číně, Ukrajině,“ vysvětlil.

