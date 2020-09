Biolog Flegr, který ohromil národ výstupem u Krause. Teď ho pozvali do rozhlasu a jízda pokračovala

reklama

Jaroslav Flegr vystoupil minulý týden v pořadu moderátora Jana Krause, kde svým vystoupením ohromil národ. Předpověděl mimo jiné, co a jak podle jeho názoru bude na podzim. „Je možné po té kvalitativní stránce předpovědět, co se zhruba bude dít. Že budou přibývat případy a že se bude zhoršovat virulence a parametr smrtnosti toho viru, to se dá celkem jasně odvodit z všeobecné zákonitosti. Ale těžko se dá odhadnout přesně čas, kdy jakou rychlostí budou ty změny nastávat,“ poznamenal Flegr, jenž vychází z toho, jak se chovaly jiné viry v minulosti. „Je celkem jasné, jak se ta virulence bude vyvíjet,“ dodal Flegr, jenž přednáší o virech 20 let.

„Máme štěstí, virus je na nás hodnější, než by mohl být. Už těch 20 let ukazuji, že na nás číhá pandemie, že bychom měli být zatraceně opatrní, zatraceně připravení na něco takového,“ zmínil Flegr s tím, že se obával, že to bude horší. Virus podle něj ale zmutoval, virulence je přes léto mírnější.

„To, že virulence je zlejší a zlejší, tak to není jen změnou podmínek, ale tím, že jsme si naší opatrností vyselektovali ty hodnější varianty viru,“ poznamenal Flegr. „Virus dokáže strašně rychle podléhat biologické evoluci, je to záležitost týdne, že se přizpůsobí podmínkám. V okamžiku, kdy bychom si všichni nasadili roušky, tak by virulence poklesla. Když nebudeme opatrní, budeme se dál scházet, tak uvidíme, jak strašně rychle bude růst ten podíl vážných případů v nemocnici,“ dodal.

Co je podle Flegra cílem viru? „Aby měl co největší reprodukční číslo. Vyhraje ta varianta viru, která za podobu nemocnosti... aby jeden nemocný zkrátka nakazil co nejvíce zdravých,“ podotkl. ‚Populace viru, kterou tady máme, přizpůsobuje svoje chování situaci naší populace. Když budeme mít roušky a nebudeme si podávat ruce, převládnou ti hodní,“ sdělil a předpověděl, že přibude vážně nemocných pacientů. „My jen nebudeme vědět, zda za to může skutečnost zlejších a zlejších variant viru, nebo třeba to, že se začne vytápět v místnostech, a tím pádem nám tady klesne relativní vlhkost. A tím pádem kapénky, kterými se on šíří, rychleji vysychají. A kupodivu přesně toto virus potřebuje,“ dodal.

Sám Flegr je ze současného vývoje velice nervózní. „Já jsem předpokládal, že k tomu vzestupu dojde až v souvislosti se zahájením školy. Že bude skokový nárůst asi deset dní poté, co začala škola... jenomže ono se nám to zvedlo mnohem dříve. Je tady nějaký faktor, který neznám, a ten do toho může zasáhnout velmi neblahým způsobem,“ poznamenal Flegr. „Podíl pozitivních případů mezi vyšetřovanými roste,“ zmínil.

Následně se Flegr vyjádřil i k tomu, že nevěří, že se nebudou zavírat školy. „Dá se odvodit, jak brzo již naši epidemiologové nebudou schopní trasovat kontakty. Je to – já bych řekl, že to bude v horizontu týdne. Epidemiologové budou stíhat jen tehdy, budou-li rozvolňovat všechna opatření. Zkracovat tu karanténu a tak dále. Což není správný postup. Koledujeme si opravdu o malér. Budeme mít zkrátka takovou epidemii, jakou si ji uděláme. Záleží to na nás. Jestli budeme nepopulární věci odkládat a necháme se k nim dotlačit okolnostmi, tak budeme muset šlápnout na brzdu mnohem dřív, než když bychom byli opatrní a přísní od samého začátku,“ míní Flegr, jenž se domnívá, že začátkem října budou opět školy zavřené.

„Musíme se naučit žít za bojových podmínek, které tady máme,“ zdůraznil vědec. A co si myslí, že kromě zavřených škol bude následovat? „Roušky ve vnitřních prostorech, kde se pohybuje víc lidí, budou zcela univerzální ve všech prostorech. A to je opatření, které bychom měli zavést obratem,“ podotkl, že se domnívá, že lidem roušky nevadí.

Závěrem se pak Flegr vyjádřil k vakcíně a její bezpečnosti. „Jsem přesvědčen, že pokud vakcíny nebudou nějaké rychlokvašky z Ruska nebo Číny, tak řádně prozkoušené vakcíny rozhodně nebudou nebezpečnější než vakcíny, které zachránily lidstvo v minulém století,“ uzavřel slovy o očkování Flegr. Vakcína je podle něj to nejlepší, co je, co přineslo obrovský pokrok lidstvu. Nové vakcíny by se tak zkrátka nebál.

Psali jsme: Černé na bílém: Stížnost na chování Jakuba Železného. Primitivní antikomunistický aktivismus. Výmluvy KDU-ČSL: Poslat jednorázový příspěvek plošně všem důchodcům je populistické Roman Pokorný: Stydíte se za své politiky? V trapnosti je překonali Bohdalová, Prachař a Bouček Důchody se zvýší o 5,8 procenta, informovala ministryně Maláčová

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.