Bizár na Ukrajině: Kněz napadl druhého křížem. Přímo při pohřbu vojáka

Pop ukrajinské pravoslavné církve Anatolij Dudko při smutečním obřadu zavrhl používání ruské podoby křestního jména padlého Oleksandra Ziniva. Vyzval truchlící, aby opustili moskevský patriarchát.

Během jeho kritických a politických výroků byl přítomnými žádán, aby projev ukončil. Ruský kněz Mychajlo Vasiljuk několikrát Dudka, jeho slova, nevydržel dál poslouchat a vyrazil si to s Dudkem vyřídit přímo na pódium.

In the Vinnytsia region, a priest of the Russian Orthodox Church (ROC) attacked a priest of the Ukrainian Orthodox Church (UOC)



A supporter of Putin's priest Gundyaev hit his "colleague" with a cross because the representative of the UOC accused the ROC of helping the occupiers. pic.twitter.com/FJwBdknysY