Bláhové představy o vládě, mindrák z Babiše. Paroubek vrátil Rakušana do reality

„Rakušan sice mluví o tom, že se jim podařilo zastavit pokles preferencí a že 'dokonce máme drobný nárůst' a že ‚cesta k 25 % a víc, je určitě otevřená‘. Pokud se ale dívám na výsledky jiných průzkumů, nežli které produkují obě dvě ‚televizní‘ agentury (Kantar CZ a Data Collect), nemohu sdílet Rakušanův optimismus. Obě dvě pravostředové koalice podle všeho nejsou v souhrnu schopny ve volbách překročit hranici podpory dvou pětin voličů. A tak se ukájejí představou, že v příští Sněmovně nebudou ani sociální demokraté, ani komunisté. A že tedy bude možné hnutí ANO snadněji obklíčit, protože hnutí Přisaha, s ohledem na to, že nemá žádný program, může jít vlastně do koalice s každým. Myslím, že je to předčasný optimismus předsedy STAN, a že přání je v tomto případě otcem myšlenky: Ze Sněmovny vypadnou obě dvě pravici nepříjemné politické strany (ČSSD a KSČM),“ popsal Paroubek.

Zajímavé mu přišlo to, že STAN i Piráti zcela vylučují koalici s hnutím ANO – a to i za předpokladu, že by se premiér Andrej Babiš vzdal myšlenky být opět předsedou vlády. „Ostatní čelní představitelé hnutí ANO (Schillerová, Havlíček a Brabec) podle Rakušana ‚selhali‘. Vlastně podle něho ‚fatálně selhalo celé hnutí, nejenom Babiš‘. Pan předseda Rakušan zkrátka dokonale ovládá černobílé vidění světa,“ uvedl Paroubek.

„Když se pak dívám do jeho rozhovoru dále, kde se podrobněji zabývá A. Babišem, který je podle něj prvopříčinou všeho zla v zemi a jejím okolí, je mi ho trochu líto. Zkrátka, podle Rakušana by A. Babiš měl na Mikuláše chodit strašit děti místo čerta...“ dodal.

„Vít Rakušan je jen v zajetí svého hlubokého mindráku z A. Babiše a také, bohužel, což bych u bývalého starosty středně velkého města nečekal, také ideologického vidění světa,“ dodává dále Paroubek.

Závěrem si pak Paroubek všímá toho, že v rozhovoru Rakušan popisuje, s kým PirSTAN nemůže jít do bližší, respektive vládní spolupráce. „Jsou to obě dvě levicové strany, je to SPD, ale je to vlastně také hnutí ANO. Takže možnosti pravice nejsou velké. A upřímně, rozšířit koalici pěti stran na šest, např. o hnutí Přísaha, které nemá vůbec žádnou zkušenost ze správy státu, by vedlo jen ke stupňování chaosu,“ uzavřel.

