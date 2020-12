Blatný: Očkování? Nejsme otloukánci! Bude to včas

Prvních deset tisíc dávek vakcíny dostanou lékaři a sestry, řekl dnes na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. Očkování by mělo dorazit koncem letošního roku, zamíří do pražské nemocnice v Motole a Všeobecné fakultní nemocnice.

„Dnes jsme s panem premiérem, který se v průběhu návštěvy následně musel odebrat na vládu a do Sněmovny, navštívili dvě z fakultních nemocnic, které jsou dedikovanými očkovacími centry pro vakcinaci proti onemocnění koronavirem. Jednalo se o Fakultní nemocnici v Motole a o Všeobecnou fakultní nemocnici,“ řekl úvodem Blatný.

„V rámci České republiky bude k dispozici zhruba 200 očkovacích center, v rámci zdravotnických zařízení, a kolem 5000 praktických lékařů, kteří se budou na očkování podílet. Chtěl bych říct, že Česká republika zcela jednoznačně a programově pracuje na zajištění této vakcinace a nemyslím si, že by bylo pravdou to, že na vakcinaci není Česká republika připravena,“ podotkl ministr Blatný.

„Vakcíny budou, a to je velmi důležité, dodávány do České republiky postupně, podle kalendáře, který stanovila Evropská léková agentura. První dodávka, která přijde do České republiky, je předpokládána koncem roku, nejdříve kolem Vánoc, spíše koncem roku, a bude to právě motolská fakultní nemocnice, kam bude první dávka vakcíny zavezena. Jakkoliv se bude jednat zatím jenom o symbolickou dodávku, je ale tento symbol velmi podstatný. Je to symbol, který je napříč všemi zeměmi Evropské unie, v podstatě ve stejný den, a je to jasný symbol pro všechny Evropany i pro všechny občany České republiky, že vakcína bude tady a že ji začneme distribuovat a začneme používat. Tato dávka, jakkoliv se jedná zhruba o počet odpovídající deseti tisícům vakcín, bude distribuována následně i do všech krajů,“ sdělil Blatný.

„Nemocnice, které jsme navštívili, mají připraveno vše na to, aby jejich očkovací centra fungovala dobře, a vzhledem k tomu, že podle kalendáře, který máme od Evropské lékové agentury, víme v současné době, že v prvním kvartálu přijde do České republiky vakcína zhruba pro milion osob. Jsme si vědomi, že při počtu těch vakcinačních center, jak jsou nyní nastavena, zejména na tu dávku, na tu očkovací látku od firmy Pfizer, která má specifický chladový řetězec, při očkování zhruba kolem 300 lidí denně, jsme schopni zajistit použití všech těch vakcín, které budou v této době dodány. Následně to bude pokračovat velice podobně. Jakmile se sem dostanou větší počty vakcín, přesně podle toho kalendáře, budou nachystány i nemocnice polní, to znamená jak v Praze, tak v Brně,“ dodal.

Česká republika podle něj není žádným otloukánkem. „Jedná se o systém distribuce, který je napříč všemi zeměmi Evropské unie. Není třeba mít obavu a z té dnešní cesty, kterou jsme s panem premiérem vykonali, mám velmi dobrý pocit a je to z mého pohledu i dobrá zpráva pro občany. Česká republika bude vakcinovat, bude vakcinovat včas a bude na to dobře připravena,“ podotkl Blatný. Očkování podle jeho slov začne neprodleně, jakmile sem dojde vakcína.

„Jestliže sem dojdou dávky mezi Vánoci, budou první lidé očkováni v těch dnech. Mezi prvními očkovanými budou zejména zdravotničtí pracovníci Motola a VFN. V současné době opět dochází k pomalému, ale trvalému nárůstu nově diagnostikovaných osob koronavirem, tak je velmi pravděpodobné, že se bude zvyšovat i zátěž nemocnic. Musíme zajistit, aby bylo vždy dost zdravotníků, sestřiček a lékařů, takže tuto první vakcínu využijeme zejména pro ně,“ sdělil Blatný.

Premiér Andrej Babiš (ANO) následně před poslanci uvedl, že Česko dostane pět druhů vakcín. Jedna bude jednorázová a nemusí se opakovat. „Musíme lidi přesvědčit, že očkování je prospěšné,“ podotkl.

