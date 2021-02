Blatný se s tím nemazal. Zavřel tři okresy a novinářům bez obalu sdělil...

reklama

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný vyhlásil omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Před kamerami ČT prohlásil, že lidé, kteří v těchto okresech bydlí, je nesmí opouštět. I z tohoto nařízení však existuje několik výjimek.

„Rozhodli jsme v těchto regionech omezit volný pohyb osob nad rámec celostátního platného opatření a to tak, že jsme až na výjimky osobám, které v těchto okresech bydlí, zakázali je opouštět, a osobám, které zde bydliště nemají, zakázali sem přijet,“ prohlásil důrazně Blatný.

Zákaz se nevztahuje na cesty za prací, pro cesty, které mají zajistit bezpečnost, zdraví, cesty do kostela, či na úřad. Zákaz se nevztahuje také na děti, které chodí do školy mimo svůj okres. Tyto děti mohou mít také doprovod.

Vláda v těchto okresech lidem nařídila, že musí povinně nosit chirurgickou roušku nebo respirátor a to jak ve veřejné dopravě, tak ve veřejných prostorách.

„Zaměstnavatelům vláda v postižených oblastech důrazně doporučuje, aby maximálně omezili fyzické kontakty osob a jejich shlukování ve společných prostorách,“ uvedl Blatný.

„Opatření začne platit od dnešní půlnoci a bude platit po dobu nouzového stavu,“ upozornil ještě Blatný.

Vláda rozhodla o uvolnění jednoho milionu ochranných masek ze státních hmotných rezerv pro tyto okresy.

Do škol a školek mají být vydány respirátory FFP2.

Pokud by se stalo, že Sněmovna dnes nouzový stav neprodlouží, padne nejen toto opatření, ale skončí i řada dalších nařízení. Otevřou se obchody, bazény, fitness centra a tak podobně.

„Nejde provést omezení pohybu osob a podobná opatření, na kterých právě v těch nejvyšších rizicích epidemie celá ta ochranná opatření stojí. ... Nelze ukládat celoplošná opatření, v tom vidím to největší riziko,“ uvedl ministr.

Podle ministra by to znamenalo, že kritická situace, která dnes panuje v Karlovarském kraji i v části Královéhradeckého kraje, postupně nastane i v dalších českých a moravských krajích, a vláda bude muset opět požádat o nouzový stav. „Stane se to, že půjdeme té nákaze, která v současné době nabírá na rychlosti díky různým mutacím, nejčastěji citované té britské, a tím pádem uděláme vlastně všechno pro to, aby se nákaza šířila ještě rychleji i v ostatních krajích České republiky,“ upozornil ministr.

Vláda bude moci postupovat jen podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Za to podle ministra celá republika zaplatí příliš vysokou cenu. A tady prý ministr nemá na mysli zdaleka jen konečné finanční dopady. Odpovědnost za to ponese celá politická scéna.

„Ve chvíli, kdy se nám nepodaří domluvit na nouzovém stavu, tak je to na odpovědnosti nás všech,“ pravil ministr s tím, že když nebude v Česku nouzový stav prodloužen, nelze vyloučit, že německá strana ještě zpřísní vstup českých pendlerů na německé území.

Na dotaz novinářů dovysvětlil, že pokud někdo bydlí např. v Chebu nebo v Trutnově, ale pracuje v Praze, tak bude muset policii předložit pracovní smlouvu, nebo potvrzení zaměstnavatele, které doloží, že člověk, který by neměl z okresu Cheb či Trutnov nikam vyjet, přece jen vyjet může.

„Na příjezdových cestách vás bude kontrolovat policie. Ve chvíli, kdy tam (na Trutnovsku) máte trvalé bydliště, které prokážete občanským průkazem, ale nikoli třeba jen nájemní smlouvu, že jste si tam něco pronajali, tak vás tam policie pustí. Ale ve chvíli, kdy si pojedete z jižních Čech zalyžovat, vás nepustí."

„Podle sdělení ředitele hradecké nemocnice se musí pacienti ukládat třeba i na chodbách té nemocnice, ta nemocnice je velmi přetížená a podobně jsou na tom i ostatní nemocnice v tomto kraji, tak je to něco, co celou tu oblast zatěžuje a cílem je, aby tam opravdu byl omezen pohyb, aby lidé do těchto oblastí nejezdili, pokud tam nemusí, a lidé, kteří tam žijí, tak aby tu nákazu neroznášeli dále,“ vysvětloval dál Blatný.

Ministr se v této souvislosti odvolával na ministra vnitra Jana Hamáčka, podle něhož by policie měla být schopná pokrýt odjezdy a příjezdy do těchto tří okresů, ale pokud se ukáže, že je to nad síly policie, pak bude povolána i armáda.

