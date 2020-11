Blatný v bitvě se senátorem za ODS: Školy musíme otevřít kvůli dětem! Vzpomínky na Prymulu

reklama

„Je vždy velmi složité dát dohromady názory, které jsou tak protichůdné, jak jen mohou být. Snahou je, abychom našli kompromis,“ konstatoval ministr.

Česko je podle něj rozděleno na dva tábory a oba tábory spojuje strach. „Za obojím je strach. Na jedné straně je strach z nemoci, a na straně druhé je strach o živobytí. Nechci hodnotit, která je silnější. Kdyby se to měřilo počtem e-mailů nebo smsek, tak ta obava o živobytí je asi silnější,“ prozradil Blatný.

Předchůdce Blatného ve funkci ministra Roman Prymula v posledních dnech opakovaně varoval před příliš rychlým rozvolňováním opatření. Blatný však v této souvislosti zdůraznil, že Prymula se jako odborník podílel na tvorbě protiepidemického systému, známého pod zkratkou PES, a tým odborníků, jehož byl Prymula součástí, dospěl k nějakému konsenzu.

Šimetka se tady Blatného zastal, ale jedním dechem udeřil na vládu. „Moji osobní důvěru (pan ministr) má, ale vláda důvěru občanů ztratila,“ konstatoval.

Po chvíli však prohlásil, že tady by před rozvolňováním opatření varoval podobně důrazně jako Prymula. „Nemáme tu epidemii ani náhodou pod kontrolou, Nejsme schopni trasovat všechny pozitivní kontakty. Z počtu testovaných jsou pozitivní mezi 25 až 30 procenty. To jsou strašně vysoká čísla,“ upozorňoval Šimetka.

Svůj pohled obrátil k Německu a konstatoval, že vláda Angely Merkelové se od jara řídí doporučeními odborníků z oblasti epidemiologie. V Česku to podle senátora bohužel funguje jinak.

Blatný okamžitě oponoval, že od doby, co je ministrem, se vláda neřídí marketingovými průzkumy, ale názory odborníků.

Pár slov pronesl i k nárůstu počtu nakažených. „Ono je 5 tisíc jiných, když se jde nahoru, a jiných, když se jde dolů. My jsme měli 16 tisíc pozitivních za den, teď máme 5 tisíc, takže si můžeme dovolit nějaké rozvolnění,“ uklidňoval Blatný.

Okamžitě však apeloval na občany, aby chodili na testy na nemoc covid-19, protože pokud se nebude dařit trasování, v Česku se situace nezlepší. Šimetka ihned doplnil, že to, že lidé nechodí na testy jen ukazuje, že lidé ztratili k vládě důvěru.

Blatný postavil do pozice ekonomický pohled. „Ono to testování nás stojí 2 až 3 miliardy korun měsíčně,“ upozornil Blatný s tím, že je třeba zvažovat, jak tyto prostředky vynaložit co nejefektivněji. Proto je podle něj třeba respektovat rizikové skupiny a to především s pomocí antigenních testů, které jsou levnější.

Šimetka však poukázal na to, že to není jen o cenách testů, ale také o síle hygienických stanic, které byly podle jeho názoru zdecimovány. A ač se mu líbí systém PES, je toho názoru, že měl být nastaven už v květnu. „A dneska by to byl pes, který by nás hlídal a nebylo by to jen štěně, do jehož výchovy mluví každý,“ upozornil Šimetka.

Volal také po tom, aby systém PES obsahoval stupně, pro které nebude nutné vyhlašovat nouzový stav.

Blatný uznal, že PES může být v tomto smyslu doplněn, ale jasně také vysvětlil, že PES byl nastaven jako nástroj, který má fungovat do konce roku. Co bude příští rok, se podle Blatného uvidí. Situace se změní především ve chvíli, až bude k dispozici funkční vakcína. V tuto chvíli je však podle Blatného těžké předvídat, dokdy bude vláda potřebovat nouzový stav.

Pár slov věnoval i dezinformačním kampaním, které se rozeběhly v souvislosti s vývojem vakcíny proti nemoci covid-19. „Pokud se týká té dezinformační kampaně, to jsou takové hlouposti, že nad tím zůstává rozum stát,“ kroutil hlavou Blatný.

Šimetka nikoli poprvé poznamenal, že tady vláda naráží na nedůvěru občanů a stát se musí pokusit tuto nedůvěru překonat. I navzdory antivakcinačnímu hnutí, které je podle senátora v Česku opravdu velmi silné.

Ministr má prý pochopení i pro stížnosti menších obchodníků, kteří nechápou, proč musí mít zavřeno, když supermarkety mají otevřeno. „Já jsem to konzultoval s matematiky, protože jsem věděl, že sem půjdu, a je to tak, že kdybychom otevřeli všechny obchody, tak by se zvýšila mobilita lidí o 10 až 30 procent,“ vysvětloval Blatný.

Šimetka obrátil pozornost ke školám a upozornil, že čísla z Izraele i z dalších zemí ukazují, že dva až tři týdny po otevření škol dochází ke zhoršení epidemické situace. „Já bych byl opatrný s tím otevřením, i když rozumím těm tlakům, že děti potřebují jít do školy, ale jsme pořád na vrcholu epidemie. Tady bych byl velice opatrný,“ volal Šimetka.

Blatný nabídl opačný pohled na celý problém a zdůraznil, že otevření škol je důležité. „Nevzdělaný národ, nebo děti, které se nenaučí chodit do školy... tím bychom měli větší problém, než je koronavirus,“ varoval ministr.

