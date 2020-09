Bláznivý chlap? Kalouskovi to v TV nestačilo a vytáhl věci na Zemana a Babiše

reklama

„Andreji, pochop to, prosím. Dnes je nám úplně jedno, co máš konkrétně Ty na srdci,“ zareagoval Kalousek na status premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten totiž své video Čau lidi uvedl příspěvkem „mám něco na srdci a je to důležité“.

„Všichni si jenom přejeme, abys odstoupil pro neschopnost a nechal to řídit někoho, kdo to řídit umí. Levicového, pravicového... je to fuk... hlavně když to bude umět. Ty to neumíš,“ dodal Kalousek, jenž v Partii na TV Prima Babiše nazval bláznivým chlapem.

V podvečer napsal Kalousek i další statusy. „K dnešnímu tématu: Smrt, či zdraví bylo vždy v politické diskusi tabu. Až přišel hulvát v čele ČSSD, který chtěl ‚vázat legitimace do kůží členů ODS‘. ČSSD hýkala nadšením. Když mladá generace vidí, že ten hulvát to dotáhl na prezidenta... odpovědnost však nese Zeman a jeho voliči,“ poznamenal.

To se ještě zřejmě vracel k diskusi v pořadu na Primě, kdy se mluvilo mimo jiné o slovech starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), že by zemřít měli prezident a premiér. „Já nejsem z ODS. Já ten výrok odsuzuji, a pokud vím, tak on se za něj omluvil,“ řekl Kalousek.

Zaorálek byl mnohem ostřejší. „Tohle je odpovědnost ODS, v tom má Kalousek pravdu, a to, co se ozývá z ODS, je absolutně nedostatečné. Podívejte se, co se děje v USA,“ rozohnil se v pořadu Partie ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který byl spolu s Kalouskem hostem primáckého pořadu.

To, že budeme akceptovat výhrůžky smrtí, je podle něj nepřijatelné. Poukázal také na to, že Novotný sáhl k takové podivné omluvě... nepřijatelné.

„Jak on se omluvil? On řekl, že se omlouvá, ale jinak si na tom trvá. Co je to za idiotskou omluvu, proboha,“ zuřil Zaorálek. S tím, že zítra se může stát, že se tady objeví někdo, kdo si řekne, že to je opravdu dobrá věc, na člověka vystřelit. „To, že se dneska řekne, že si někdo zaslouží smrt, je pošlapání všech principů civilizace, ve které žijeme,“ zdůraznil Zaorálek.

„Já s vámi souhlasím, ale tento váš zápal mi scházel v okamžiku, kdy pan prezident mával kalašnikovem a když na zahraniční návštěvě Ruské federace říkal, že se mají střílet novináři,“ reagoval Kalousek.

A Zaorálek se ozval znovu. „Ale to máte slabou paměť, já jsem za to pana prezidenta velmi kritizoval,“ pravil.

A ještě jeden Kalouskův tweet z dnešního odpoledne: „K dnešnímu tématu: Chytrá karanténa není aplikace v našich mobilech. Je to systém, který má do 24 hodin vytrasovat a izolovat každého rizikového jedince. Jeho srdcem je virtuální call centrum, které funguje. Vláda mu však nezajistila lidské kapacity, takže to nefunguje,“ napsal pak také Kalousek.

