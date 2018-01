Blbec... Jiří Drahoš už důrazně rozjel 2. kolo

Jiří Drahoš dorazil do svého štábu těsně před čtvrtou hodinou odpoledne. Přivítal ho hromový potlesk. Po boku vyzyvatele Miloše Zemana stála jeho choť. Profesor Drahoš se se svými podporovateli přivítal. „Vypadá to nadějně. Já bych především rád konstatoval sportovní terminologií, že jsme postoupili ze skupiny do finále,“ pochvaloval si.

Posléze poděkoval voličům, kteří přišli k volbám, i své manželce Evě Drahošové, „Já si kladu otázku, s kým vlastně budu soupeřit. Jestli s Milošem Zemanem, což je kandidát postupující z prvního místa, nebo spíše s jeho spolupracovníky – s pány Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým,“ smál se Drahoš.

„Mohu vás ujistit, že s Jiřím Ovčáčkem do debaty nepůjdu. Jiří Ovčáček není prezidentský protikandidát a tím je celá věc vyřešena. Ale já nebudu nadále vykřikovat do větru, aby Miloš Zeman slezl z Hradu a šel debatovat. Je to na něm,“ doplnil k tématu.

O chvíli později zavzpomínal na pohádku Šíleně smutná princezna, kde hrají důležitou roli dva rádci, kteří kují pikle. Drahoš doufá, že se neujmou pikle poradců prezidenta Zemana.

„Přijďte k volbám, přijďte k volbám, přijďte k volbám. Nebude to marně, nebude to marné, nebude to marné,“ přislíbil.

Počítá prý, že před druhým kolem bude trávit hodně času mimo Prahu, protože se bude chtít připomenout především voličům v menších městech a na venkově. Doufá také, že mu dají podporu protikandidáti, kteří o tom ostatně hovořili v předvolebních debatách.

Pavel Fischer mu zatím tu podporu nevyjádřil. Michal Horáček, Mirek Topolánek i Marek Hilšer svým voličům jasně doporučili volit Jiřího Drahoše. Pan profesor zdůraznil, že se nehodlá nikoho doprošovat o podporu. „My jsme se o tom mnohokrát bavili v těch předvolebních debatách a já předpokládám, že věděli, co říkají,“ doplnil Drahoš s tím, že se většina protikandidátů shodla na tom, že podpoří Zemanova protikandidáta. V La Fabrice také oznámil, že bude usilovat o hlasy voličů, kteří v prvním kole odevzdali svůj hlas Petru Hannigovi, Vratislavu Kulhánkovi či Jiřímu Hynkovi.

„Když jsem začal sledovat volební studio ČT, tak jsem zjistil, že jsem ve Staňkově v Ústeckém kraji vyhrál volby. Dozvěděl jsem se, že jsem porazil Miloše Zemana. Říká se, že Ústecký kraj je baštou Miloše Zemana a ve Staňkově vyhrál Jiří Drahoš. Já chci zjistit, proč,“ uvedl Drahoš.

autor: mp