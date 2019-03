Blbečku, srabe. Hovoří starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Jde o Klause

25. 3. 2019 20:49

Týdeník Respekt na svém Twitteru sdílel příspěvek odkazující na článek, jenž pojednává o ODS a vyloučení Václava Klause mladšího z této strany. Pod příspěvkem Respektu se strhla velmi ostrá šarvátka mezi bývalým senátorem a ředitelem Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Zdeňkem Schwarzem a králem bulváru a starostou Řeporyjí Pavlem Novotným, který Schwarze za jeho komentář vyzývá: „Přijeď mi to říct do Řeporyjí na úřad, blbečku… co si to vůbec dovoluješ? No pojeď, pojeď, srabe.“