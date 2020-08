Blbost! Propuštěná Všelichová se bouří proti „záchraně“ Babišem a spol.

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas jsou z tureckého vězení doma, jejich propuštění však provází řada nejasností. Všelichová totiž zpochybnila, že by jim na svobodu pomohl český stát. Uvedla, že Turci by je prý pustili tak jako tak. Server iDnes.cz nyní píše o rozsudku tureckého soudu, který se podařilo získat redakci MF Dnes.

Z rozsudku, který MF Dnes získala, vyplývá, že dvojice by byla patrně ještě za mřížemi a stále v Turecku, kdyby nedošlo k vyjednávání tajných služeb. Je sice pravdou, co tvrdí Všelichová, že je Turci původně plánovali propustit na takzvanou probaci – ale jen podmínečně a oba by museli zůstat v Turecku a pravidelně se hlásit úřadům. Nyní jsou však oba odsouzeni za terorismus – podporu kurdských milicí YPG v Česku, kdy k tomu došlo poté, co se dohodly tajné služby a byl vypraven vládní speciál.

Podle rozsudku je také jasné, že Všelichová i Farkas měli být propuštěni v řádném termínu až 11. února 2023. Podmínečně by pak mohli být propuštěni dříve, ale stejně až v červenci příštího roku.

„V dokumentech se hovoří o tom, že přišel dopis prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a o dva dny později zasedl soud a rozhodl o podmínečném propuštění. O České republice, tedy jejich opuštění Turecka a vycestování či deportaci, tam není ani slovo, je tedy evidentní, že se tedy jednalo o dohodu tajných služeb,“ uvedla překladatelka k rozsudku.

Vláda od počátku tvrdí, že Češi byli propuštěni díky přímluvě premiéra Andreje Babiše (ANO) s tureckým prezidentem Recepem Erdoganem, zároveň v případu měla sehrát podstatnou roli BIS. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se teprve týden před propuštěním podařilo BIS vyjednat, že probaci budou moci Všelichová s Farkasem strávit v Česku.

„Na základě mého jednání s Erdoganem bylo dohodnuto jejich propuštění. V následujících krocích byla zapojena BIS: Další podrobnosti nebudu sdělovat. Bez této dohody by se domů do bezpečí dostali až za dlouhou dobu, což zmíněné dokumenty potvrzují,“ tvrdí premiér Babiš. Rozporoval tak slova Všelichové, že by dvojice byla propuštěna i bez pomoci Česka.

„Podle těch politiků, co si na našem propuštění honí triko, mám mlčet a být jim vděčná. Za co? Ok, za konzulární pomoc, odvoz domů, zajištění návštěv, překladů pro soud a tak dále, za to vděčná jsem. Ale za to, že nám dle tureckého práva skončil trest? Na ambasádě také vědí, že naše propuštění není zásluha nikoho, je systémová věc,“ psala Všelichová.

