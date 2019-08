Blbosti, výmysly! Babiš natírá ČSSD: Trafiky. Už jsem toho měl dost. Tak to bylo se Šmardou

Babiš v úvodu rozhovoru odmítl, že by se bál prezidenta Miloše Zemana. „Tomu se samozřejmě musím smát. Babiš čekal, že za dva týdny prázdnin si to pan Hamáček s panem prezidentem vyřeší. Protože on to s ním začal řešit 31. května na Policistovi roku. Pan prezident se tehdy nějak vyjádřil k nominaci pana Šmardy a pan Hamáček to asi špatně pochopil. Dobře věděl, že má Zeman se jmenováním Šmardy, a hlavně s odvoláním pana Staňka velký problém,“ sdělil Babiš a bránil se tomu, že by o těchto rozhovorech něco věděl.

Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 599 lidí

Rozčílil se následně i nad tím, jaká nominant ČSSD na post ministra kultury Michal Šmarda poskytoval vyjádření do médií. Podle jeho slov neustále útočil. „Na mě, na ministryni financí Schillerovou, na vládu, do které chtěl jít. Stále se ke všemu vyjadřoval. No, tak jsem řekl, že tenhle člověk tuhle vládu rozvrátí,“ sdělil se slovy, že už neměl po návratu z dovolené chuť Šmardovy řeči poslouchat.

A velmi zostra hovořil i k Janu Hamáčkovi, předsedovi ČSSD, který ho mimo jiné rozčílil i posledními vyjádřeními do médií. „S panem Hamáčkem jsme se v pondělí 19. srpna sešli a myslel jsem si, že jsme za tímhle příběhem udělali tlustou čáru. Když ale čtu jeho poslední vyjádření, tak nevěřím vlastním očím. Některé ty věci považuji za skandální. Nechápu, proč to teď tak hrotí a proč se k tomu zase vrátil,“ uvedl Babiš, jehož rozčílila například Hamáčkova slova o skrytých plánech s prezidentem Milošem Zemanem. Zároveň také poukázal na to, že byly ze strany předsedy Hamáčka porušeny určité dohody.

„A teď Hamáček hází krizi, kterou si kvůli panu Staňkovi způsobili sami, na mě a na pana prezidenta. Jsou to nehorázné nesmysly,“ zdůraznil také Babiš. A vrátil se také k výroku, že socialisté mají rozhazování a trafikanství v DNA. „Tak se zeptejte v Lidovém domě, kolik lidí tam odtud přešlo na ministerstva práce, zahraničí a všude. Dávají lidem trafiky, to je jejich DNA, to je pravda. Můžu to i dokázat. Oni – pan Hamáček – mě nařkli, že jsme je chtěli vyhodit z vlády, že se na výběru ministra vnitra měl podílet Tomio Okamura. Co to je za blbosti, za výmysly? Já si myslím, že pan Šmarda může být nakonec po celé aféře taky spokojený, protože z toho vyšel jako kandidát ČSSD na senátora v příštích volbách,“ podotkl Babiš.

Závěrem pak odmítl diskuzi o kauze Čapí hnízdo. „Myslím, že o tom účelovém stíhání už zazněla spousta věcí. Žádný podvod nebyl, říkal jsem to stokrát, nevím, proč to opakovat. Je to uměle vytvořená kauza, která mě měla odstranit z politiky. Když něco nastane, tak se mě zeptejte. Možná vám pak odpovím,“ podotkl Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: StB? Agrofert? Od Babiše zaznělo: Je na čase říct pravdu. A novináři... TOPka se pere: Kalousek, Pospíšil a další. Veřejně. Nová silná slova Slovensko si připomene výročí povstání, zúčastní se i politici ČR Italové k volbám nepůjdou. Levice se dohodla a vyběhla se Salvinim

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef