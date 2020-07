Blicí pytlík připravit: Harryho Pottera odteď uvědoměle! slibuje mládež. Jde do akce

reklama

Autorka série o kouzelníkovi Harry Potterovi J. K. Rowlingová na sebe v poslední době upozornila podpisem dopisu, kterým spisovatelé a profesoři volají po svobodě slova. „Mezi dalšími lidmi, kteří jej podepsali, je Salman Rushdie, člověk, po jehož životě svého času šli fanatici poštvaní Chomejním. Také Garry Kasparov, představitel ruské opozice, se připojil. Asi můžeme směle říci, že tihle dva jsou lidé, kteří vědí, co to znamená ‚mít vážné problémy‘,“ komentoval krátce tuto iniciativu.

Jak Kechlibar ukazuje, Rowlingová si tímto znepřátelila i některé své fanoušky. Zcela jistě ty, kteří provozují MuggleNet, fanouškovskou stránku založenou v roce 1999. V prohlášení z autorky (a miliardářky) činí de facto personu non grata.

„Po více jak 20 let se komunita fanoušků Harryho Pottera rozrůstala a sílila a my jsme pyšní na to, že jsme měli příležitost slavit, učit se a růst společně s tolika lidmi. Právě ten moment, kdy naše komunita vstupuje do třetího desetiletí, si J. K. R. zvolila k tomu, aby se přihlásila ke škodlivým a vyvráceným názorům na to, co znamená být transgenderovou osobou. Jsme znechuceni faktem, že si pro tyto výroky zvolila měsíc, kdy se pořádá Pride, a období, kdy se celý svět snaží zúčtovat s rasovou nespravedlností. Toto zneužití jejího vlivu a výsadního postavení k útoku na osoby na okraji společnosti považujeme v rozporu s poselstvím přijetí, tolerance a vzájemné podpory, které nacházíme v jejích knihách a které jsou tolik vyzdvihovány komunitou fanoušků Harryho Pottera,“ prohlašuje MuggleNet.

„Naše stanovisko je jasné: Transgenderové ženy jsou ženy. Transgenderoví muži jsou muži. Nebinární osoby jsou nebinární. Intersex osoby existují a neměly by být nuceny žít v binárním světě. Stojíme po boku fanoušků Harryho Pottera z těchto komunit, a ačkoliv nesouhlasíme se špatným zacházením, kterého se JKR dostalo poté, co zveřejnila své názory na transgenderové osoby, musíme odmítnout její názory,“ odmítají názory Rowlingové její fanoušci reprezentovaní MuggleNetem a dodávají: „Toto nechť je začátkem našeho obnoveného závazku sloužit komunitě kolem Harryho Pottera z více uvědomělého úhlu pohledu než dříve.“

A z těchto věcí vyvodil MuggleNet závazky, že už nebude na stránky dávat podobiznu autorky série o Harrym Potterovi, dále že nebude umisťovat kamkoliv odkazy na nákup děl J. K. Rowlingové netýkajících se kouzelnického světa, v nejvyšší možné míře omezí používání jména J. K. Rowlingové v úryvcích z článků a nebude odkazovat na její stránky. Jinými slovy se bude zabývat Harry Potterem tak, aby nikomu nebylo zřejmé, že knihu napsala J. K. Rowlingová.

„Pokud tě, čtenáři, někdy postihnou chvilkové iluze o lidské povaze, vrať se k tomuto ZÁVAZKU, přečti si jej a vezmi v potaz, že toto sepsali a zveřejnili lidé, kteří si podle všeho mysleli, že dělají dobrou, záslužnou a morálně správnou až nezbytnou věc. A že to byli lidé z našeho kulturního okruhu, ne nějací kvílející fanatici z paštunského pohraničí, jejichž jedinou školou byla madrása založená Tálibánem. A že na ně při psaní této šílenosti žádný soudruh Berija nemířil nabitým mauserem. Uvidíš, jak rychle tě ty iluze zase přejdou,“ zoufá si Kechlibar.

A dodává, že už si není jist, zda je možné morálně stát nad Tálibánci, když v naší kultuře se líhnou takovéto věci, které dle jeho názoru „smrdí opravdovým středověkem na sto honů“. Tím spíše, že autoři závazku vyrostli v liberálním a vyspělém světě, takže asi nebudou mít strach z Boží msty.

Jak Kechlibar dodává, MuggleNet přitom dále na Rowlingové vydělává díky svému e-shopu. Jenž by logicky bez děl autorky existovat nemohl. „Kdyby byla autorka jenom trochu mstivá, využila by teď svého copyrightu a začala by jim komplikovat život. Leč vypadá to, že spoléhají na to, že mstivá není (Rowlingová je vůči své fandovské komunitě tradičně vstřícná, zejména ve srovnání s firmami typu Walt Disney.). Že ta nevyslovitelná osoba, jejíž obličej a jméno nesmí již nadále hyzdit úvodní stránku webu, bude zároveň natolik hodná, že jim nebude narušovat byznys,“ upozorňuje analytik. Koneckonců, závazek se týká jen děl z nekouzelnického světa. „Tak daleko zase svatý hněv nesahá. To by mohlo poškodit prodeje na jejich vlastním e-shopu, který je tohoto zboží plný a nejspíš i plný zůstane,“ konstatuje Marian Kechlibar.

A na závěr upozornil: „Ještě bych rád okomentoval jednu věc, totiž celkový tón textu. Je ohromně přeslazený, demonstrativně pečující o lidi na okraji, nabízející jim starostlivě kontakty na horké linky, kdyby se jim snad něco dělo, přímo narvaný pozitivními slovy jako láska, porozumění, vítání, bezpečí. A hned vzápětí přeskakuje ke strohému seznamu represivních opatření vůči konkrétní osobě, která vypadají a znějí jako rozsudek nějakého lidového soudu.“

