Blokády, stávky, demonstrace! Jak to, že nejsou? Nic neděláte. A Milion chvilek... Xaver a Lipovská vyvolali tento výlev

Od 'spacákové revoluce' na přelomu tisíciletí nebyla snad situace okolo ČT tak polarizovaná a volba do rady ČT tak sledovaná. Ale podle Johany Hovorkové z Fora24 se proti tomu, jak dopadla, málo protestovalo. Což dává za vinu Milionu chvilek pro demokracii. "V normální zemi by se lidé nehnuli od parlamentu," tvrdí. A Lipovská je podle ní "tragédka". A objevil se návrh od politika ODS, aby ČT spadala pod ministra kultury, který by za ni nesl odpovědnost místo radních, kteří "nemají co ztratit".

Spolek Milion chvilek pro demokracii a jeho ideoví souputníci už dlouho varovali před 'ovládnutím' Rady ČT. A nyní na tento spolek přichází kritika z nečekaného směru, od Johany Hovorkové z Fora24. Té vadí, jak byl den, kdy byli do Rady ČT zvoleni Hana Lipovská a Luboš Xaver Veselý, klidný. „V den, kdy budou velmi pravděpodobně zvoleni do mediálních rad nekompetentní sluhové současné vládní garnitury, kteří téměř jistě dovrší normalizaci poměrů v České televizi, se nestalo takřka vůbec nic. Žádná demonstrace, žádná blokáda, nikde nejsou tisíce lidí, kteří by se svolali za účelem obrany svobody v České republice,“ říká s tím, že tomu brání zřejmě koronavirová opatření.

Dodejme, že Hovorková byla rozladěna už den před volbou na Facebooku, nicméně skutečně dala průchod svému zklamání až v den volby.

Hlavní editorka Fora24 od rady, v které zasedne mimo jiné katolická ekonomka a moderátor XTV, očekává, že skončí „svobodné pořady“, které se údajně televize už teď snaží marginalizovat. A vadí jí, že na to podle ní nikdo nebude adekvátně reagovat. „V září, až se to zase bude smět, se možná sejdeme na Letné, zazpíváme si a budeme třeba požadovat záruky nezávislosti veřejnoprávních médií, ačkoli už nezávislá nebudou. Přece bychom neudělali něco nepovoleného. Normálně necháme vládu, aby zneužila současnou krizi a udělala, co se jí hodí. A mimochodem: Stejně tak jsme věřili v iluzorní nezávislost státních zástupců. Dnes je už jasné, jaká to byla naivita,“ stěžuje si zklamaná editorka Fora24.

Veřejná volba je podle Hovorkové zbytečná, když se stačí na vládní poslance podívat a koho budou volit je prý jasné. A že by Tomio Okamura nebo Vojtěch Filip chtěli kritické reportáže a „svobodnou a nezávislou ČT“ už podle ní není ani dobrý vtip. Dle ní zkrátka Sněmovnu ovládly „problematické, až přímo nedemokratické síly“ a nyní ovládnou ČT, protože rozhlas už podle ní ovládnutý je. „Občanská společnost je bezzubá, poslušná, sedí doma a brání se před koronavirem,“ tvrdí dále přispivatelka Fora24 a stěžuje si, že energie z roku 2019 je zahozená.

„Boj za svobodu a demokracii se nedá vést tak, že naplánujeme vhodné datum (nejlépe víkend, abychom všichni měli čas), kdy je teplo, nikomu nepřekážíme, pak si pustíme písničky a uděláme koridory pro rodiny s dětmi a se psy. Ten boj se vede teď a tady. My ho budeme sledovat u monitorů a televizních obrazovek,“ zakončila svou lítost nad absencí velkých protestů. Fotogalerie: - Monstrakce proti Babišovi

Do Lipovské si pak Hovorková kopla extra už mimo Forum24: „Stejně je zajímavý, že se kdejaká tragédka může nazvat ultrakonzervativní katoličkou. Pak má spoustu bodů u dalších tragédů, kteří své tragédství nazývají obranou tradičních hodnot.“

S názory své spolupracovnice souhlasil i její šéf Pavel Šafr: „Musíme si říct otevřeně, že demokratická strana sporu o Českou republiku je v této době politicky naprosto impotentní.“

A závěry z volby vyvodil i Jiří Nantl, poradce šéfa ODS Fialy a kandidát na hejtmana v Jihomoravském kraji. Ten poznamenal, že z nově zvolených nikoho nezná osobně. „O jednom z nich jsem nikdy neslyšel a nejméně jeden z nich mi připadá jako hodně bizarní postava,“ dodal. Ale to hlavní je podle něj to, že nyní „sklízí plody iluze, že 'nezávislost‘ na politicích se zajistí radou zvolenou politiky.“

„Ve skutečnosti to vede k tomu, že politická odpovědnost se pouze rozmělní, je delegována na postavy béčkové až déčkové, ale politický vliv nezmizí. Položme si na stůl variantu, že kdyby ČT byla státní organizace podřízená ministru kultury, možná by ji to chránilo lépe, než nesrozumitelný a formálně nepolitický systém "rady". Protože ministr by při případném konfliktu s veřejností dával v sázku svoji kariéru, kdežto takto parlamentní většina řekne, že to rada, a v radě sedí lidé, kteří vlastně nemají co ztratit,“ argumentuje a možná i navrhuje politik ODS. S Nantlem souhlasil i komentátor Lidových novin Petr Kamberský.

