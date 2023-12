Bobošíková vyhlásila pětikoaličního komika roku. Umí ten člověk číst?

reklama

Začátkem října v Aby bylo jasno poukázali na seminář Dezinformace a hybridní působení, reakce státních a veřejných institucí, jenž se konal v Poslanecké sněmovně, který přinesl informace o tom, že zástupce vojenské kanceláře prezidenta Pavla v podstatě nezná ani pravopis, ani dějiny a stal se zřejmě obětí ukrajinské dezinformace, když na semináři 25. září prohlásil, že velitel Černomořské flotily admirál Sokolov je mrtvý muž.

„O tom, zda admirál Sokolov skutečně zahynul, panovaly dohady ve světovém tisku, podle rozhovoru v ruských médiích admirál Sokolov žije. Podle soukromého názoru zástupce vojenské prezidentské kanceláře je ovšem dočista mrtvý. Tak nevíme, nakolik šíří vojenská kancelář prezidenta republiky soukromé názory o ztrátách ruského námořnictva nebo nakolik se stala objektem dezinformací,“ dodává Jana Bobošíková.

Bobošíková k tomu pobaveně dodala, že po zhlédnutí prezentace Petra Foltýna pochopila, že jeho předběžná opatrnost, když upozorňoval, že prezentuje své osobní názory, byla nutná: „Pokud by si diplomati spojili jeho výroky s naší hlavou státu, vrchním velitelem ozbrojených sil, nestačili by žasnout,“ dodala.

„Rádi bychom se ho v přímém přenosu zeptali, jaké důkazy měl pro to, aby na půdě Poslanecké sněmovny autoritativně označil ruského admirála za mrtvého, proč používá ve své prezentaci vulgární slova a proč se mu jako vhodný doplněk prezentace zdají fotografie močících chlapečků. Zajímalo by nás, jak definuje slovo troll. A úplně nejvíc by nás zajímalo, jaké má voják přidělený do vojenské kanceláře prezidenta republiky důkazy pro tvrzení, že spoluautorka tohoto pořadu je rusofilní a kolaborující,“ zmínila Bobošíková, že Foltýna pozvali do studia Aby bylo jasno, na webových stránkách Pražského hradu však není k nalezení jediný kontakt na vojenskou kancelář prezidenta republiky.

Netrvalo dlouho a plukovník Foltýn se rozhodl vrátit Janě Bobošíkové úder při své přednášce na půdě Akademie věd. „Tuhle přednášku jsem měl v podobné podobě týden zpátky na nějaké konferenci a okamžitě se toho chytla nějaká pomýlená ženština s legračním příjmením Bobošíková, která nebyla schopna na té přednášce nalézt zásadní věcnou chybu, předpokládám, že tomu ani nerozuměla. Chytila se toho, že ve slově ‚sexi‘ mám hrubku. Samozřejmě že tam je, protože když to překládáte z angličtiny, tak tam ta hrubka zůstane, vy si toho nevšimnete, a tak jste za blba,“ uvedl výmluvně Foltýn.

K vyjádření Foltýna ke slovu „sexi“ poté Bobošíková dodává: „Přiznám se, že nejen pomýlená ženština se směšným příjmením, ale celá redakce Aby bylo jasno a její spolupracovníci hledali přídavné jméno „sexi“ v angličtině – Google nic nenašel, slovníky mlčely a učitelé angličtiny vrtěli hlavou,“ dodává Bobošíková, které neexistenci slova „sexi“ v anglickém pravopisu potvrdil i rodilý mluvčí, Američan Erik Best.

Bobošíková také zmínila, jaké vulgarismy Foltýn během přednášky o dezinformacích použil. „Vulgarismy předčil snad i řeporyjského starostu,“ podotkla moderátorka pořadu. Z úst Foltýna padala opakovaně slova jako „debil, hajzl, blbec či kretén“, hovořil také o „zhovadilosti v populaci“.

Moderátorka Bobošíková uvedla, že boj s dezinformacemi, který se v českém prostředí odehrává, má své vítěze i poražené. „Světlým momentem je, že ze scény musel odejít rytíř smutné postavy, tragéd Michal Klíma, vládní zmocněnec pro dezinformace. Ovšem vládní moc v osobách Víta Rakušana a nejvyššího státního zástupce Igora Stříže přitvrzuje,“ uvedla.

A policie a soudy se činí. „Na lavici obžalovaných stanula řada občanů země a za jejich názory a výroky padají tresty. Jsou to například Ladislav Vrabel, Martina Bednářová, Josef Skála, Tomáš Čermák nebo Jakub Jašek. Tváří v tvář takto pojaté soudní moci lidé raději nechávají ústa hezky svobodně zavřená. Jak nám řekla jedna renomovaná právnička – dnes zavřou každého, koho chtějí,“ pokračovala moderátorka Aby bylo jasno.

Ovšem jako každý nedemokratický režim má i současná soft pětikoaliční totalita své komiky. „V Aby bylo jasno jednoznačně zvítězil zástupce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky Otakar Foltýn. Podle nás překonal hradní vojenský úředník i takové mistry ve svém oboru, jakými jsou premiér Fiala a jeho Nutella nebo ministr zdravotnictví Válek s jeho výzvou ‚obvolejte sto lékáren a svůj lék určitě dostanete‘,“ řekla Jana Bobošíková.

