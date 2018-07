Bohatí a prosperující. Takoví jsme podle Marka Bendy od revoluce

O rozdělení české společnosti a o tom, kdo za to může, hovořili v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu poslanec za ODS Marek Benda a předseda české organizace Social Watch Tomáš Tožička. Podle poslední výroční zprávy české pobočky organizace je společnost v Česku rozdělená a mohou za to elity, které selhaly.

Podle Bendy je však až na hranici úsměvu tvrdit, že polistopadové elity selhaly. Jak uvedl pro Český rozhlas, zažili jsme 30 let nejbohatší a nejvíc prosperující společnosti, kterou jsme tu kdy měli. I když se nůžky mezi chudými a bohatými rozevírají, patří to podle jeho slov k rysům otevřené společnosti.

„Reálnou hrozbou společnosti je uskupení podepsané pod touto zprávou. Ti si myslí, že celý svět se má zabývat genderem, lidskými právy, životním prostředím a podobně. To jsou ty dnešní neomarxistické elity dnešního Západu, kvůli kterým se fakticky bouří větší část západního světa. A kvůli kterým vznikají fenomény jako Trump, brexit a protestní hnutí v celé Evropě," poznamenal Benda.

Jeho názorům Tožička oponoval, podle něj totiž české elity dostatečně nereflektovaly problémy, se kterými se společnost potýká. „Máme třetinu lidí, kteří si nemohou dovolit výdaj nad 10 tisíc korun, bydlení není zátěž jen pro 10 procent domácností a další a další problémy, které nemůžeme pominout," zmínil mimo jiné Tožička a nediví se, že nastupují populisté. Jak však dodal, mezi elity zpráva politiky nezahrnuje, patří tam podle něj členové akademické obce či představitelé kultury.

