Bohatý podnikatel vzkazuje Čechům: Plaťte daně. Děti ve škole musí mít „hodnotovou výchovu“. A zelená ekonomika je zcela správně. Zvykejte si

V rozhovoru pro Seznam Zprávy Vohánka konstatoval, že koronavirus sice dopadl i na jeho firmu, ale protože stěžejní část svého byznysu opírá o kamionovou dopravu a chleba je potřeba do krámu dovézt vždy, takže po ekonomické stránce neztrácí tolik jako jiné firmy.

Řadu svých zaměstnanců poslal na home office a spolehl se na to, že budou pracovat, jako kdyby seděli v kanceláři.

„Ta báze je kultura firmy a to je něco, co se rozvíjí léta a buďto ta kultura tý věci pomáhá a ten člověk pracuje, i když je doma a nikdo se nedívá, tak jestli dodává to, co má, nebo ta kultura byla špatná, a když ten člověk není v dohledu, tak ta pracovní morálka klesá,“ upozornil Vohánka s tím, že v jeho firmě, která zaměstnává stovky lidí, pracovní morálka neklesá.

Koronavirus je podle něj specifickou situací, kterou se podaří překlenout s pomocí vakcíny.

Ale co bude po covidu?

Podle miliardáře je zásadní zachovat si svobodu, demokracii a otevřenost, zároveň ale bude třeba udržet v chodu ekonomiku, a to tak, abychom už si tolik neničili planetu, protože to už je podle Vohánky neudržitelné. Z tohoto úhlu pohledu vnímá pozitivně plán EU na proměnu ekonomiky známý pod souslovím „Green deal“.

„Já jsem přesvědčen, že Green deal je fantastická příležitost. Ale v momentě, kdy se tomu dá jen zelená nálepka různých iniciativ, tak si myslím, že to řada lidí začne vnímat negativně, a myslím si, že takhle to alespoň česká politická reprezentace hodně prodávala a mně to je velmi líto, protože já vnímám Green deal jako příležitost pro inovace, příležitost pro akceleraci změn. Já si myslím, že neznám člověka, který by s chutí ničil planetu,“ zdůraznil Vohánka s tím, že Green deal je koncept, jehož smyslem je uchovat planetu pro další generace.

„Já to vnímám jako velkou příležitost speciálně pro českou ekonomiku,“ zdůraznil podnikatel s tím, že Česko je jakousi montovnou. „To je přesně ten důvod, proč sice pracujeme více než Němci, ale naše platy jsou třetinové,“ podotkl Vohánka. A to se s pomocí Green dealu může změnit.

Češi mají podle jeho názoru dvě možnosti. Buď strčit hlavu do písku a nevšímat si toho, jak se svět mění, nebo jít změnám naproti.

Stejně tak je podle jeho názoru dobré vychovávat mladé lidi k tomu, že demokracie je dobrá věc, pomáhat lidem je správná věc a tak podobně.

„To, co já velmi postrádám v českém školství, je hodnotová výchova. Komunisti ji měli, že jo, oni tlačili takovou tu svoji perverzní hodnotovou výchovu, ale po tom 90. roce jsme upustili cihlu a už nediskutujeme s lidmi o tom, co je dobré a co je špatné,“ upozornil Vohánka.

Lidé by se také měli naučit, že platit daně je normální.

Správné je podle českého podnikatele vychovávat lidi k občanství, k dobrému vztahu k přírodě a tak podobně.

„To jsou všechno věci, které v českém školství míjíme. My učíme lidi počítat, ale tady ty základní životní otázky, které nám definujou, jak uchopíme život, jak jsme spokojený a jak se chováme k ostatním, to úplně míjíme. A to myslím, že je velmi nebezpečné pro společnost,“ upozornil Vohánka.

