Boj o Zemana: Špína! řekla Schillerová. A Němcová se rozčertila, takhle to dopadlo

„Děkuji za slovo pane místopředsedo, páni senátoři, dámy a pánové. Já jsem nemínila vystupovat, budu mluvit velmi krátce. Já tu sedím jako členka vlády, považuji to za svou povinnost, poslouchám velmi pečlivě diskusi a argumenty, nebudu vůbec osobní vůči nikomu, ale po celou dobu, co tu sedím, dostávám desítky zpráv od lidí. Od cizích lidí, které neznám. Píší mi na messenger, píší mi na e-mail, píší mi do zpráv. Jsou to vzkazy typu, jak to můžete vydržet, prostě není tam jediný vzkaz, jediný vzkaz na podporu této žaloby. Jsou tam vzkazy na podporu prezidenta, vzkazy typu, jak se tady utrácejí peníze daňových poplatníků, jak se tady mlátí prázdná sláma, a dokonce si dovolím, nepoužívám tvrdé výrazy, jeden z nich citovat: ‚Je to opoziční a senátorská špína,‘ děkuji vám,“ řekla ministryně financí Schillerová.

Slova se ujala poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Reagovala takto: „Děkuji za slovo. Já se chci vymezit pane místopředsedo taky vůči slovům ministryně financí. Je to opakující se útok na fungování parlamentní demokracie, který zahájil před časem její šéf, předseda vlády, Andrej Babiš, jeho pověstnými slovy, že Sněmovna je zbytečná žvanírna a kdybychom tady zbytečně nežvanili, tak by se stihla udělat spousta užitečných věcí pro lidi, co už to nemůžou poslouchat. Pokračování v této rétorice, o které víme, odkud vlastně vzešla, od koho ji Andrej Babiš převzal a k jakým koncům vedla v té zemi, je úplně odporným způsobem diskuse, jakou vy nastolujete na půdě Poslanecké sněmovny. Já si prosím toto vyhrazuji a jestli chcete citovat to, co vám chodí, tak se podívejte na jiné ohlasy, které jsou v listu vašeho majitele pana Andreje Babiše, iDnes, podívejte se na tu diskusi, která tam má několik stovek ohlasů, co si myslí lidé o tom, co tady vy předvádíte. Jestli už chcete postupovat v diskusi tímto způsobem,“ reagovala Miroslava Němcová na slova ministryně financí.

