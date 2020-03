Boj s koronavirem. ODS vystoupila v rouškách a udeřila: Vláda situaci zhoršuje, že lidem neříká pravdu

reklama

Šéf ODS Petr Fiala na úvod poděkoval všem, kteří v první linií bojují s pandemií koronaviru. „Děkuji také občanům, kteří dodržují doporučení a zákazy a kteří se chovají odpovědně, a také děkuji těm, kteří si svépomocí vyrábějí ochranné pomůcky a pracují na tom, co vláda zanedbala,“ dodal a rýpl si do vlády, která podle něj nezvládla situaci s ochrannými pomůckami.

Jako první bod Fiala žádá zlepšenou spolupráci s vládou. „Vyzýváme vládu, aby přešla k otevřené politice. Tu situaci zvládneme, jen když si budeme důvěřovat. Od této chvíle by mělo přestat to mlžení ohledně situace s rouškami a respirátory, vláda by měla jasně říct, kde jsou, kde nejsou, kolik jich bude, a kdo je dostane,“ řekl s tím, že vláda tu situaci nezvládla a zhoršuje to tím, že neříká lidem pravdu.

„Druhý bod je požadavek, aby vláda měla koncepční politiku. Chceme jasně slyšet, jak to bude vypadat v následujících dnech, jaká budou opatření, jak se budou řešit těžké případy nakažení. Ozývají se lékaři a odborníci, že vyčlenění dvou nemocnic není správná cesta, že je nejprve třeba mít jasné prognózy, kolik nemocných bude. Také chceme vědět, jaká je vládní představa péče o seniory,“ pokračoval Fiala.

Nejdůležitější je podle šéfa ODS, aby vláda jasně pojmenovala parametry, podle kterých se budou vyhodnocovat přijatá opatření. „Kdy budeme vědět, zda je možnost některé ty zákazy opět uvolnit? Na základě jakých parametrů se to bude vyhodnocovat?“ ptá se Fiala a dodává, že v zahraničí jsou tyto informace dobře dostupné, ale naše vláda opět jen mlží.

„Zatřetí je nutné, aby se řešila ekonomická situace, lidé potřebují vědět, že tady bude nějaká záchranná síť, v tomto jsme připraveni s vládou plně spolupracovat, nabízíme jim svoji ekonomickou kompetenci. Máme připraven ekonomický balíček, který představuje téměř okamžitá řešení a obsahuje opatření, která by vedla ke snížení nákladů podnikatelů a firem,“ informoval Fiala.

Na závěr Fiala opět zopakoval, že je nutné zlepšit spolupráci v rámci Poslanecké sněmovny. „My jsme připraveni s vládou kooperovat, nabízet pomocnou ruku, ale pokud máme voliče přesvědčovat, že je potřeba všechna opatření dodržovat, a jaká budou ta další, tak bychom se to neměli dozvídat z televize. Ale jako parlamentní strana a nejsilnější opoziční strana bychom očekávali, že ta rozhodnutí s námi bude vláda konzultovat nebo nás o nich alespoň včas informovat,“ dodal lídr občanských demokratů.

Místopředseda Zbyněk Stanjura poté představil základní ekonomické návrhy, které by měli pomoci v době krize a těsně po ní. „My navrhujeme, aby se veškeré platby podnikatelů a firem mohly odložit. Už bylo odloženo daňové přiznání, ale chtěli bychom, aby byly zrušeny i zálohy na daně, aby se odložily platby sociálního a zdravotního za měsíc březen. Dále také aby se zdvojnásobil odpočet úroků z hypotéky a aby se zkrátila lhůta, kdy podnikatelé dostanou zpět DPH. Měli bychom také rozhodnout o dočasném zákazu odvádění dividend do zahraničí,“ vyjmenovával Stanjura opatření a dodal, že by se měly odpustit některé platby firmám, které udrží pracovní místa.

„Také bychom měli snížit náklady zaměstnavatelů a OSVČ, kteří platí nemocenskou všem, kteří jsou v karanténě. Toto by měl převzít stát, stejně jako ošetřovné, které by mělo být sto procent. Víme, že vláda chystá rozšíření ošetřovného a to podporujeme,“ pokračoval Stanjura.

Měla by se podle něj také posunout třetí a čtvrtá vlnu EET. „To není politický souboj, ale jde o to, že firmy teď budou mnohdy bojovat o přežití a je nesmysl je zatěžovat ještě nějakým novým systémem,“ dodal s tím, že toto jsou ta okamžitá řešení, která jsou podle ODS potřebná a smysluplná.

