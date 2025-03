Bojkot USA. Dánští zákazníci začali zkoumat původ zboží, prodejci vyšli vstříc

Provozovatel supermarketů prý reaguje na požadavky zákazníků, kteří ve světle současných událostí preferují nákup evropského zboží. „S dosud nevídanou novinkou přichází dánská obchodní společnost Salling Group. Na zboží, které bylo vyrobené v Evropě, bude nalepovat ve svých obchodech černou hvězdu,“ informoval portál TV Nova.

„V poslední době jsme obdrželi řadu poptávek od zákazníků, kteří chtějí nakupovat potraviny od evropských značek,“ vysvětlil Anders Hagh, generální ředitel společnosti Salling Group, ve svém příspěvku na síti LinkedIn.

Rozhodnutí zůstává na kupujících

Černou hvězdou obchodníci nově upozorňují zákazníky, že výrobek pochází z Evropy. Americké zboží však Salling Group z nabídky nevyřadí. Rozhodnutí, po kterém výrobku sáhnout, ponechává na spotřebiteli.

„V našich prodejnách budou i nadále na pultech značky z celého světa a vždy bude záležet na kupujících, aby si vybrali. Nová etiketa je pouze doplňkovou službou pro zákazníky, kteří chtějí nakupovat zboží s evropskými etiketami,“ objasnil Hagh a dodal, že důležité při rozhodování o udělení hvězdičky je, zda ochrannou známku zboží vlastní Evropan.

Společnost Salling Group zváží zavedení systému černých hvězd také v obchodech, které má v Německu a v Polsku. Firma, jež provozuje supermarkety Netto, obchodní dům føtex a hypermarkety Bilka, ovládá zhruba 36 % dánského trhu a má přes 1700 obchodů v Dánsku, Polsku a Německu.

„Stále ještě máte americké chipsy?!“ rozčílil se zákazník

Rozhořčení lidí kvůli komentářům prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy americké chtějí převzít kontrolu nad Grónskem, zmapovala také dánská televize tv2kosmopol.

„Reakce byly velmi rychlé. Naši zákazníci mají svůj názor,“ řekla pro tv2kosmopol majitelka obchodu s lahůdkami Mette Heerulff Christiansenová. Napoprvé pro ni bylo překvapením, když ji v jejím obchodě oslovil nespokojený zákazník. „Byl pobouřen, že obchod stále ještě prodává americké zboží, jako jsou například sýrové lupínky,“ popsala reakci zákazníka. Nejprve si prý myslela, že slova byla míněna jako vtip, ale rychle zjistila, jak moc je to vážné. „Jeho emoce byly zcela mimo kontrolu,“ přiblížila komunikaci s nespokojeným zákazníkem otřesená majitelka obchodu.

Nejdřív zatočili s apartheidem, teď se chystají na Teslu

Televize oslovila také návštěvníky lahůdkářství. „Teslu si zatím nekoupím. Ale nemyslím si, že musíme bojkotovat všechny americké produkty,“ řekla novinářům zákaznice Jo Mathiesenová.

„Vůbec mě to nepřekvapuje a myslím si, že je to začátek něčeho, co by se mohlo stát hnutím tady v Dánsku i jinde v Evropě,“ domnívá se odbornice na životní styl Julie Lahmeová. Jde podle ní o klasický způsob, jak se ozvat, když jako spotřebitel nemáte moc jiných možností. „Využíváme sílu, kterou máme jako spotřebitelé, a už jsme viděli, jak to funguje. Zejména při bojkotu, který se odehrál kvůli apartheidu v Jižní Africe. Vidíme, že způsob, jakým utrácíme své peníze, je formou zbraně. Nebo alespoň velmi, velmi jasný protest,“ vysvětluje Lahmeová.

Bojkot na sítích

V Dánsku vznikla také facebooková skupina s názvem Boykot varer fra USA (Bojkot zboží z USA), která má v současnosti přes 80 tisíc členů. Dánové v ní sdílejí své zkušenosti s ignorováním amerického zboží, ale také obavy z dalšího vývoje situace ve Spojených státech. Do skupiny se vedle Dánů přidali i cizinci, např. Suzan Hardyová napsala: „Zdravím z Kanady! Je skvělé slyšet, že v reakci na cla podporujete evropské zboží. Stát pohromadě a podporovat spravedlivý obchod může mít významný dopad. Vážíme si vaší solidarity a přejeme hodně síly ve vašem úsilí. Pokračujme v prosazování pozitivních změn a pevnějších ekonomických vazeb mezi našimi zeměmi. Zůstaňme silní.“

