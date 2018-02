Bojkotujte Izrael! Podporují ho autoritářské režimy a rasisté. Britská aktivistka se rozjela v Praze na debatě, pak se mikrofonu chopil izraelský expert a začal skutečně brutální střet

19.02.2018 17:40

REPORTÁŽ Je třeba bojkotovat izraelské výrobky. To řekla bojovnice za práva Palestinců a labouristka Jackie Walkerová. Bojkotovat Izrael nelze, všichni by se museli vrátit do jeskyní. To zase prohlásil sionista, rabín a bývalý člen izraelské armády David Bohbot. V Praze se totiž konala přestřelka jejich argumentů. Walkerová navíc v české premiéře předvedla divadelní hru Lynčování.