Bojovník s cenzurou Vávra udeřil: Všichni říkali ruská propaganda, blablabla. A byla to pravda. Mohlo to změnit výsledky voleb v USA

Jen Facebook má mít podle Vávry zisk několik miliard, na daních však odvádí pouze „drobné“ jednotky milionů. Využít toho by šlo při vyjednávání s tímto molochem: „Když by tady najednou o tento zisk přišli, tak myslím, že by je to mrzelo. Že by to nebylo tak, že by si řekli: Tak to tady zavřeme, a Češi nebudou moct chodit na Facebook. To se nikdy nikde nestalo. Naopak se všude děje to, že je na ně vyvíjen tlak obráceně. V Německu jim řekli: Pokud nezačnete instantně cenzurovat, dostanete pokuty. A oni začali instantně cenzurovat. My naopak chceme, aby instantně necenzurovali, to je jednodušší, naopak to znamená, aby přestali pracovat, což je pro ně pohodlnější.“



Argument, že si mohou soukromé firmy na svých platformách dělat cokoliv, co se jim zlíbí, Vávra registruje téměř vždy u levicově orientovaných voličů. „Nejvíc mě baví, že toto říkají zásadně levičáci, kteří absolutně nejsou pro volný trh, a smějí se mu. Vždy, když někdo toto vytáhne, a podívám se, tak tam má ‚podporuji tuhle stranu‘ – a nikdy tam není ODS. Toto je naprosto falešný argument a 90 procentům těchto lidí nevěřím,“ řekl. Fotogalerie: - Nemrzačte historii

Od levičáků však jde o argument, který platí jen tehdy, kdy se to hodí jim. „Ale přistupme na to, že si soukromá firma může dělat, co chce. Takže automobilky můžou vyrábět auta bez katalyzátorů. Osmiválce, které budou mít spotřebu 30 litrů, a nikdo jim nemá kecat do toho, že budou znečišťovat. To je věc každého, jestli si koupí osmiválec, nebo elektromobil,“ jmenuje vývojář a bojovník proti cenzuře. Příkladem by prý mohlo být zakázání vstupu určité skupině lidí do hospod, třeba „voličům Pirátů“.



„Takhle to ale přece není. Takto to nefunguje. Teď je jenom otázka, jak nastavíme míru nějaké regulace, v jakém zájmu. Svoboda slova je v zájmu demokracie, řekněme udržení společenské smlouvy. A nejde jenom o svobodu slova, u těchto platforem jde primárně o to, že vlastně ovládají, co se k nám dostane za informace, sedí na informačním toku, takže nám můžou selektovat, co vidíme. Můžou s námi manipulovat, s tím, co si myslíme. Můžou nám cíleně zobrazovat věci, které nás dovedou k nějakému závěru, protože nám zatají jiné informace, což se děje,“ říká Vávra.



Nejde přitom o nic nereálného. „Teď jsem poslouchal rozhovor Glenna Becka, který říkal, že považuje za největší mediální katastrofu posledních 70 let, za absolutní neuvěřitelné selhání, že před volbami byly zablokovány, ale opravdu koordinovaně v kartelové dohodě, sociální sítě New York Post, když těsně před volbami zveřejnily kontroverzní informace o Hunteru Bidenovi,“ ukázal na zveřejnění informací o synovi amerického prezidenta před americkými volbami, které byly co nejvíce potlačeny. Fotogalerie: - Daňové přiznání

Vávra míní, že tak mohli změnit výsledek prezidentských voleb: „Těmto novinám zablokovali účty, aby nemohly vůbec nic psát, uveřejňovat. A tuto informaci naprosto vyfiltrovali, a kdo ji sdílel, tak tyto příspěvky dokonce mazali. A přitom to byla pravda, to, co tyto noviny zveřejnily, se ukázalo jako pravda. A všichni říkali: ruská propaganda, blablabla. To se stalo. A oni tím de facto změnili výsledek voleb, protože kdyby se to začalo rozmazávat…“



Je to samozřejmě předvolební podraz, kdy se největší kauzy nechávají na poslední chvíli před volbami, kdy se to vytáhne. Oni vytáhli sólokapra, který by se do voleb nevyřešil. Možná by se mohlo ukázat, že to je celé pofidérní, což, jak se ukázalo, nebylo. Ale sociální sítě de facto změnily výsledek voleb.



Že slavný vývojář videoherních hitů s miliony prodanými kopiemi po celém světě takovéto věci říká nahlas, znamená, že mu hrozí nemalé problémy. „Škodí mi to. Všechny tyhle věci. Celý můj facebook je politická, nebo společenská sebevražda v přímém přenosu,“ říká. Důvod, proč se rozhodl vystoupit a ohradit se proti cenzuře i přesto, že si tím nemálo škodí, má být i to, že nepředpokládal, že se omezování dá do pohybu tak rychlým tempem, samotného Vávru to prý šokovalo. Fotogalerie: - Piráti na magistrátu

Postup takzvané cancel culture a profesní likvidace lidí aktivisty prý nápadně připomíná dění v Československu po nástupu komunistů. „Přesně tohle dělali komunisté v 50. letech, zničili inteligenci, o které řekli, že je nenávistná. Tyto lidi vyházeli, nebo utekli. Pár lidí tady zůstalo a deset dvacet let to existovalo, protože to dojíždělo setrvačností. A lidi to začalo štvát. A rok 1968, kdy se lidé proti tomu vzbouřili. Po dvaceti letech, co tady byl onen režim, lidé zjistili, že je to na hovno, a začali se bouřit. To ruský hegemon potlačil silou. A pak to trvalo dalších dvacet let, a byl to totální ekonomický, společenský, ekologický úpadek. A přitom komunismus taky začínal s tím, že všechno zrovnoprávníme. Všichni se budou mít líp. Postavíme lepší fabriky, nebudeme nikoho vykořisťovat, bla bla bla. A jak to skončilo? Obrovský smradlavý fabriky, zdevastovaná příroda, nikdo neměl nic. Hrozné statistiky úmrtnosti a všeho. Totální opak toho, co chtěli,“ varuje.



Určitému otočení prý brání odmítání lidí se spolu bavit, přičemž Vávra extrémní nechuť k opačným názorům pozoroval i u amerických prezidentských voleb. „Lidé na obou stranách jsou bytostně přesvědčení o své pravdě. Nebaví se spolu. A myslím, že toto nebavení se spolu je mnohonásobně horší na straně těch liberálů. Když někdo přijde v trumpovské kšiltovce na demonstraci Bidena, tak ho tam zbijou. Když přijde liberál na demonstraci trumpovců, tak se budou spíš snažit ho přesvědčit, YouTube je plný videí, jak to někdo zkoušel,“ poznamenal.



Zazněla i kritika k chystané evropské novele regulující nenávistné komentáře. Vávra varuje, že nenávistné komentáře chtějí povýšit na velmi závažné zločiny, takže takzvaná hate speech bude na stejném levelu jako terorismus, obchod s bílým masem, drogy a takovéto věci. „To samo o sobě nemůže nikomu připadat v pořádku, že já o někom napíšu, že je kretén, a je to stejný level provinění, jako když budu převážet mrtvé lidi v náklaďácích přes hranice,“ nechápe. Fotogalerie: - Oběti komunismu

V Česku pozoruje odklon levice ke konzervatismu i u komunistů, ukázal, že dnešní komunisté hlasují občas i pro konzervativní názory, například možnost vlastnit zbraně. Progresivní proud pak měli zabrat Piráti. „Komunisté mi už dneska v některých věcech přijdou jako konzervativní strana. A je to pravda. Komunistická strana ve 40. letech byla progresivní levice, a dnes je to konzervativní levice,“ hodnotí Vávra.



Piráti podle něj začnou v Česku více realizovat progresivní nápady. S příchodem finančních problémů po covidovém zadlužení podle něj lidé možná pirátské progresivní nápady krátkodobě podporovat budou. „A teď je otázka, co bude, až lidem dojde, že to nefunguje. Myslím, že to nebude fungovat. Chvíli možná bude, a do toho se přidávají dluhy, které máme z covidové krize. Takže na jejich progresivní věci nebudou peníze, ale jak lidé budou chudší, tak zároveň po těch věcech budou toužit. Aby něco dostali zadarmo nebo aby se o ně někdo postaral, když budou v úzkých,“ myslí si.



Vávrovu petici proti omezování svobody slova na sociálních sítích již podepsalo téměř 25 tisíc lidí včetně mnoha známých osobností a politiků. Petici naleznete ZDE.



