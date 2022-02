Bojuje se za Prahu i za Paříž! Vystrčil odsoudil Rusko

reklama

Poslanecká sněmovna hned v první den ruské invaze na Ukrajinu, tedy ve čtvrtek 24. dubna, agresivní akci nařízenou prezidentem Vladimirem Putinem, rázně odsoudila. Stanovisko dolní komory parlament podpořili poslanci napříč všemi stranami, tedy i opoziční poslanci ANO a SPD.

Po Poslanecké sněmovně se přidal i Senát. Předseda horní komory parlamentu pozval na jednání ukrajinského velvyslance v Praze Jevhena Perebyjnise a ruský vpád na Ukrajinu razantně odsoudil. Odsoudil ruské barbarství.

„Já jsem už jednou říkal, že to základní, co bychom si nyní v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině, v souvislosti s agresivním, barbarským, nespravedlivým a protilidským útokem ruských vojsk na Ukrajinu měli uvědomit. A musíme uvědomit. Dnes tomu je tak, že není žádné – oni a my, je pouze – my. Protože to, co se děje na Ukrajině, se dotýká všech, kteří ctí demokracii, svobodu, suverenitu, svébytnost, nezávislost a územní celistvost,“ poznamenal Vystrčil.

„Totalitní země pod vedením totalitního vůdce Vladimira Putina útočí na zemi, která má své demokraticky zvolené představitele, má své území, které spravuje podle své svobodné vůle, vůle lidí Ukrajiny. Povinností celého demokratického světa je podpořit Ukrajinu, podpořit ji slovy a podpořit ji zejména činy. Já bych chtěl velmi poděkovat a ocenit českou vládu za to, jakým způsobem se staví k situaci, která vznikla. Oceňuji to, že jsme od začátku iniciátory většiny opatření, která je potřeba nyní co nejrychleji zavést, abychom Putinovi ukázali, že se nebojíme, že zaplatí, tvrdě zaplatí za to, jak se chová a jak koná. Ještě jednou opakuji, pokud to nedokážeme, pokud si v této chvíli nedokážeme uvědomit, že podporou Ukrajiny, na Ukrajině se nyní bojuje i za Prahu, za Paříž a za všechny další Evropany, tak nás jednou může potkat to samé, co dnes postihlo Ukrajinu. Měli bychom si to velmi dobře uvědomit a měli bychom být schopni i přijmout, že pokud se postavíme za Ukrajinu, tak i nás to může bolet, i nám to může přinést ztráty. Ale ty ztráty budou mnohonásobně, mnohonásobně menší, než v případě, kdy bychom nedělali nic,“ pokračoval varovně předseda Senátu.

Důrazně varoval, že jestli teď Češi, Moravané a Slezané upřednostní vlastní pohodlí před nutností pomoci Ukrajině, jednou se může stát, že ruský agresor bude střílet na ně samotné. Vystrčil speciálně poděkoval všem, kteří už pomáhají, např. finančně.

Poté předložil senátorům k hlasování usnesení, v němž Senát jasně podpořil integritu Ukrajiny, odsoudil ruský útok na Ukrajinu a odsoudil pomoc běloruských jednotek, které stanuly po boku ruských sil.

Podle Vystrčila se také ukázalo, že země střední a východní Evropy musí posílit vlastní obranu, protože i ony by jednou mohly čelit ruskému útoku.

