Bolševismus, svazáci, propagandistická zvrhlost. To odmítám platit, pane řediteli rozhlasu, zuřil Štěpánek

Kdo nebo co je vlastně troll šířící dezinformace? Český rozhlas přinesl informace o lidech, kteří šíří lži, nesmysly a polopravdy po sociálních sítích. Novinář Ondřej Golis popsal, co trolly motivuje k jejich práci a kdo je asi nejznámějším proruským trollem v Česku. Když Golisovo vystoupení slyšel bývalý předseda Alternativy pro Česko a hudebník Petr Štěpánek, napsal pár řádek o eurobolševicích a udavačích.

Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu Vinohradská 12 promluvil novinář Ondřej Golis. Pozornost věnoval Čechům, kteří ve své vlasti šíří dezinformace, velmi často ruské dezinformace. Kdo tedy jsou prorusky orientovaní trollové?

„V moderním pojetí a v rámci toho, o čem se bavíme, tedy dezinformace a informační válka, je troll někdo, kdo rozvrací diskuse, velmi nevybíravě napadá své názorové oponenty, chce je otrávit. Jeho cílem je i to, aby zanechali nějaké on-line debaty. A v důsledku tito lidé způsobují radikalizaci společnosti, polarizaci. Většina odborníků říká, že jejich cílem je vyvolat v lidech pocit, že žádná pravda neexistuje,“ prohlásil Golis.

A co vede lidi k tomu, že trollí? Nejčastěji jde prý o dobrovolníky, kteří to dělají z osobních důvodů. Možná si tak zvyšují pocit vlastní důležitosti, mohou to být lidé, kteří nemají rádi EU a srovnávají ji s nacistickým Německem, ale mohou to být i jen lidé, kteří se nudí a provokují.

Velcí odpůrci EU mají pocit, že nešíří dezinformace, nýbrž zamlčovaou pravdu. Sami sebe vnímají jako velké vlastence.

Jedním z nejvýraznějších proruských trollů je podle Golise Žarko Jovanovič, který se mimo jiné rozhodl očistit popsaný pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6. Golis prozradil, že se Jovanovič v minulosti pokoušel podnikat a dnes je poměrně významně zadlužen, přesto zvládá provozovat internetovou televizi Raptor TV.

V Rusku existují profesionální trollí podniky, kam lidé docházejí jako do zaměstnání, sednou si k počítači a sepisují zadané zprávy na téma Spojených států a na další témata.

Podle Golise ale není třeba hledět až do Ruska, stačí se podívat na některé komunistické politiky, politiky SPD nebo na hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka. I ten bývá podle Golise označován za jednu z tváří české dezinformační scény. Neváhá poskytovat rozhovory dezinformačním webům jako je ruský státní Sputnik.

Když Golisovo vystoupení slyšel někdejší předseda Alternativy pro Česko a rocker Petr Štěpánek, neudržel se. Na sociální síti Facebook napsal pár slov o eurobolševismu. Zdá se mu, že lidé podobní Golisovi se řídí heslem „kdo nejde s námi, jde proti nám“.

„Tohle je čistokrevný, odporný bolševismus, přesněji eurobolševismus. Denunciační agitka. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Každý, kdo si myslí něco jiného, než je ta jediná správná linie, je troll a Putinův agent. A o tom, co je správné, rozhodujeme my! My eurobolševici, my eurosvazáci, my euroudavači, my eurocenzoři. V tomto případě Ondřej Golis a Lenka Kabrhelová na vlnách Českého rozhlasu. Totalitní svazáci jak vyšití! Pokud Český rozhlas něco podobného považuje za veřejnou službu, je třeba jej rychle vyvést z tohoto tragického omylu,“ napsal Štěpánek na sociální síti Facebook.

Posléze generálnímu řediteli veřejnoprávního rozhlasu René Zavoralovi sdělil, že nevidí jediný důvod, proč by mě posílat koncesionářské poplatky na podobné pořady. „Golis a jeho soudruzi nechť si plkají, co chtějí, ale za své!“ zdůraznil Štěpánek.

Pokud Český rozhlas vysílá podobné pořady, údajně ho nelze označit za solidní médium.

Psali jsme: Jste vymytí! Šichtařová vrací úder, jde o Rusko a „ruské agenty“ „Já že to dělám za peníze?“ Nemá ráda Babiše a soudí se s ním Jourová – šéfka cenzury EU! udeřil Zahradil. A oslovil Babiše Pozor, tohle je dezinformační web! Kalenský vytáhl další trumf, kterým by chtěl navigovat lidi, co mají číst a co nesledovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp