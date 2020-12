Bomba: Albrightová opět řeší Balkán. V Srbsku se skloňuje šílená věc: Uznat Kosovo, nebo nám vymění prezidenta?

reklama

Madeleine Albrightová se vrací na scénu. Vítězství Joea Bidena v amerických prezidentských volbách zjevně nalilo třiaosmdesátileté političce a exministryni zahraničí čerstvou krev do žil. Albrightová se zúčastnila jednání zahraničního výboru americké Sněmovny reprezentantů, kde rozdávala doporučení, jak by se Spojené státy měly dále angažovat na západním Balkáně.

Kromě exministryně zahraničí na jednání vystoupili i někteří kongresmani a američtí experti na Balkán. Srbská média, která o rokování ve Washingtonu široce informovala, píší o setkání proalbánských lobbistů a srbobijců.

Na jednání padaly dosti odvážné návrhy. Výsledkem je názor, že by Srbsko mělo přestat bránit členství Kosova v OSN, uznat jeho nezávislost a vybudovat v Prištině klasickou ambasádu s velvyslancem. Srbsko by podle těchto amerických politiků mělo též upustit od blízkých vztahů s Ruskem. „Tito lobbisté žádají od budoucí administrativy prezidenta Joea Bidena, ať vytvoří nátlak na Srbsko, aby uznalo Kosovo, a pokud to prezident Aleksandar Vučić nesplní, měly by USA i EU pomoci k tomu, aby se v Srbsku dostal k moci někdo, kdo bude ochoten to prosadit,“ píše prestižní srbský deník Večernje novosti.

„Tento skandální plán ‚upekli‘ na slyšení zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů v Kongresu v režii šéfa tohoto výboru Elliota Engela, který se na konci svého funkčního období pokouší zasadit Bělehradu další ránu,“ píší noviny.

O skutečných záměrech celého doporučení pro Bidenovu administrativu podle nich nejlépe vypovídá seznam účastníků tohoto jednání, mezi nimiž nechyběla bývalá americká ministryně zahraničí USA, architektka bombardování Srbska v roce 1999.

„Pokud bude Vučić nadále upřednostňovat autokracii a vztahy s Ruskem a Čínou, budou si Evropané i Američané muset najít příležitost, jak urychlit, aby přišel den, kdy Srbsko doma nastoupí cestu ke skutečné demokracii a lepším vztahům se svými sousedy,“ řekl na jednání výboru v americkém Kongresu analytik Daniel Serwer, který dlouhodobě vystupuje na podporu nezávislosti Kosova.

Madeleine Albrightová na jednání vyzdvihla údajné úspěchy Spojených států z roku 1999, kdy se jim prý povedlo prostřednictvím bombardování zabránit krveprolití. Rusko a Čína podle ní na Balkáně prosazují své zájmy, což pro USA znamená nebezpečí. „Abychom tomuto nebezpečí zabránili, musí nastupující administrativa přijít s novou regionální strategií,“ tvrdila Albrightová. Jedním z bodů této strategie podle ní musí být přijetí Kosova za členský stát OSN. Na tomto místě je dobré uvést, že ze 193 členských zemí Organizace spojených národů uznává Kosovo pouze 93, tedy ani ne polovina. Albrightová nicméně uvedla, že s novým plánem pro západní Balkán je plně připravena novému prezidentovi pomoci.

„Toto zasedání v Kongresu svolal Elliot Engel, který po více než třiceti letech ztratil podporu své vlastní Demokratické strany a v listopadu nebyl znovu zvolen, takže je to jedna z jeho posledních iniciativ před odchodem do důchodu. Závěry tohoto jednání budou bezpochyby pro srbský stát i národ mimořádně nepříznivé a představují tlak na prezidenta Vučiće. Může to ale být příležitost k posouzení současného reálného vlivu těchto politických veteránů, jakými jsou Albrightová a další,“ reagoval srbský historik a diplomat Nemanja Starović.

Český poslanec Jaroslav Foldyna (SPD), který se ve Sněmovně problematice Balkánu léta věnuje, je přesvědčen, že Albrightová by se měla věnovat důchodu a nemluvit do toho.

Podle jeho slov se vyvinula nová situace, kterou je nutné vzít na zřetel. „Hlavními faktory nejsou jen USA a EU, ale i Rusko a Čína. Je třeba se vrátit na počátek a za jednací stůl. Projednat nové reálné podmínky statusu Kosova, které vzniklo na základě diktátů a nemůže standardně fungovat. Je třeba vzít na zřetel protiprávnost předchozího postupu. Nový status musí být vytvořen na standardech mezinárodního práva, které zajistí lidskoprávní spravedlivé postavení všech etnik,“ uvádí poslanec.

„Takže Srbsko a Kosovo jistě potřebují vyjednávat a někam se posunout, protože současná situace tam pro obyvatele stále je špatná a místy tragická. Musí to být ale jejich vůle, žádný diktát z Washingtonu a už vůbec ne z hlavy Albrightové, která by konečně měla jít do důchodu a přemýšlet o tom, co v životě napáchala. Způsobila na světě tolik utrpení a krveprolití, že na její rady fakt nikdo není zvědavý. Pevně doufám, že doby, kdy USA diktovaly jiným zemím, co mají dělat, jsou pryč. Albrightová patří na smetiště dějin a ne do Kongresu. Ne nadarmo se jí říká balkánská řeznice,“ dodal Jaroslav Foldyna.

Titulní strana deníku Večernje novosti: „Srbobijci radí Bidenovi: Zničte Vučiće, pokud neuzná Kosovo“

