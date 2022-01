Bomba: Kanadský protest podpořil Musk. Vakcínu jeden člověk

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 12658 lidí

Premiér Justin Trudeau z Liberální strany Kanady v proslovu před víkendem uváděl, že 90 % řidičů kamionů je očkovaných a téměř 90 % Kanaďanů také. A chválil je, jak jsou zodpovědní. „Víme, že cesta ven z této pandemie je každého naočkovat,“ prohlašoval a dodal, že „drtivá většina“ už tak udělala. „Tato malá, krajní menšina těch, kteří teď míří do Ottawy a zastávají nepřijatelné názory, nereprezentují názory Kanaďanů, kteří vědí, že věřit vědě a očkovat se, je nejlepší způsob, jak prosadit naše svobody, naše práva a hodnoty,“ pravil kanadský premiér.

Ovšem „malá, krajní menšina“ v Ottawě přilákala podle slov kanadských médií tisíce dalších protestujících a co bylo původně protestem proti očkování řidičů kamionů, se stalo protestem proti vládním opatřením obecně. Kamiony dorazily do centra Ottawy před kanadský parlament, kde zastavily a protest vyjadřovaly houkáním, transparenty a nápisy. Podle policie je protest hlasitý, ale zatím se obešel bez vážných incidentů, i když někteří demonstranti prý zastrašovali zaměstnance města. Další pak lezli po sochách. V neděli byl jeden protestující zatčen.

Dle kanadské CBC byl premiér s ohledem na jeho bezpečnost i s rodinou přesunut z Ottawy na blíže neznámé místo. A zatímco byl premiér přesunut, řidiči kamionů, kteří v centru Ottawy doslova zablokovali dopravu, se nikam nechystají. Starosta Ottawy už by byl rád, kdyby se centrum jeho města uvolnilo, organizátoři ovšem tvrdí, že jsou ochotní zůstat tam, kde jsou, celé měsíce, než vláda ustoupí. „Máte právo protestovat, měli jste protest, prosím, jeďte dál. Naše město se musí vrátit k normálu,“ řekl dle CBC.

Vzhledem k počtu demonstrantů a faktu, že o konvoji kamionů se mluví i v zahraničí, sklízí premiér Trudeau za svá slova o „malé, krajní menšině“ posměch. Na sociálních médiích už se řada lidí ke „krajní menšině“ hlásí a jiní se smějí, že Trudeau před takovou menšinou utekl. Další mu připomínají, že sám reprezentuje menšinu kanadských voličů.

Při pohledu na zaplněné ulice a dav před parlamentem i miliardář Elon Musk odtušil: „Zdá se, že ‚krajní menšina‘ je ve skutečnosti vláda.“ A ještě dodal: „Kdyby měla vláda podporu lidí, už by tu byla protestní akce proti tomuto protestu. Ale není, takže nemá.“ Protest proti protestu skutečně byl. Televize CTV v davu u parlamentu našla jednoho opozičníka, který držel transparent „Vakcíny zachraňují životy“.

