Bomba o Kalouskovi, Havlovi, Luxovi, a dokonce Mariánu Čalfovi. Svědek promluvil

Kalousek se včera ve Sněmovně opravdu činil. Podařilo se mu dokonce vyprovokovat Andreje Babiše. Ale podle Jaroslava Plesla už nemá kam jít. Plesl ve svém příspěvku na Facebooku říká: „Ne, vážně. Fakt nemůžu uvěřit, že je Kalousek tak hloupej, aby neviděl, kam jeho politika vede. Zničil svůj životní projekt, je za idiota a perspektiva dalšího smyslu života je definitivně pryč. Už je před ním na obzoru jen obrovská nafukovací flaška tullamorky, k níž nikdy nedojde, protože se mu jen zdá.“

A Kalouska probíral i v předchozím příspěvku. „Kalouskova geniální politická strategie se teď od EET zaměří na komunisty, kteří ve vládě nejsou. A bratr Fiala se svym ansámblem neschopných poradců to po něm budou slovo od slova papouškovat,“ trefuje se Plesl do předsedy poslaneckého klubu TOP 09.

Právě pod tímto příspěvkem se rozvinula čilá diskuze o Kalouskově výkonu a Miroslavě Němcové. Do ní Jaroslav Plesl přispěl další troškou do mlýna, připomněl Josefa Tošovského, který vedl prozatímní kabinet od prosince roku 1997 do července 1998. „Pokud vím, tak prvního StB premiéra jmenoval v roce 1998 Havel. Kdo protestoval?“ ptá se novinář. Že Tošovský byl spolupracovníkem StB, to zveřejnila Mladá Fronta Dnes v roce 2007 s odovoláním na dokumenty Státní bezpečnosti. Podle nich Tošovský předával ekonomické informace a nikoho osobně neudal. Za Josefa Tošovského se pak postavil Úřad pro zahraniční styky a informace neboli civilní rozvědka, podle které Tošovský agentem ani spolupracovníkem StB nebyl.

A pak to začalo. Jaroslav Plesl začal vzpomínat, jak tenkrát vládu sestavovali, a na jménech a motivacích rozhodně nešetřil. „(Mlynář) věděl to, co mu řekl Zieleniec. A moskevský Polák Josef (Zieleniec) věděl přesně, kdo se má stát premiérem. Stejně jako Čalfa,“ napsal Plesl. Marián Čalfa byl první polistopadový předseda vlády a Josef Zieleniec ministr zahraničních věcí v letech 1992 až 1997, který po rozkolu v letech 1997–1998 odešel z ODS. Vladimír Mlynář pak ministr bez portfeje ve vládě Tošovského.



A Plesl v hledání ztraceného času pokračoval. „Já si to pamatuju přesně. Přišel s tím samozřejmě Čalfa. A Zieleniec stejně jako Luxův dealmaker Kalousek a kupříkladu i jeho moskevský přítel Michal Kuzmiak byli naprosto nadšení. Proto se dnes tak bavím...“ A dodává myšlenku, která vrhá stín na dnešní politiku Kalouska: „Jestli tu někdo masivně tlačil kupředu Rusy, byli to Havlovi našeptávači z tehdejší doby a cíl byl jediný: oddálit náš vstup do NATO.“

A ostatní novináře Plesl osočuje z neobjektivnosti: „Jsem jeden z mála objektivních pamětníků. Naprostá většina ostatních novinářů budovala Unii svobody.“ Důvodem, proč byl Tošovský zvolen premiérem podle Plesla bylo, aby byl oddálen vstup do NATO.

A na závěr Plesl zmiňuje možnost, že možná své paměti z té doby sepíše. „Možná to jednou udělám. Něco, jako když Oliver Stone natočil dějiny USA 20. století,“ srovnává se Plesl s americkým filmařem.

