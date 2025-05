Gangy, slumy, drogy, krysy a bordel. Peklo zvané Ferentari. Běžný Rumun tam nepáchne

„Jó, Ferentari, to je ostuda Bukurešti. Ale dost se to tam už zlepšilo. Před deseti lety bych tě tam samotnýho nepustil,“ sdělil mi tamní novinář. Název jedné z nejstarších industriálních čtvrtí rumunského hlavního města zní skoro jako zaklínadlo černé magie, jako synonymum pekla. Běžný občan tam ani nepáchne. A tak jsme se tam vydali.

Bída blízká šílenství

Od Ceaušescova honosného a na světě největšího parlamentního paláce stále na jih. Hlavní třída čtvrti se špatnou pověstí se také jmenuje Ferentari a nutno říct, že to na ní vyhlíží jako na běžném předměstí. Z ní však paprskovitě míří cesty do míst, kde to vypadá jako v nejhorších afrických slumech. Takže jsem dal „metelescu blesku, litrescu pivescu“ na kuráž a vyptal se v prázdném baru na místní nálady. „Hodně se to tady zklidnilo, ale večer bych se na ulici nevydal. Feťáky, bezďáky a psychopaty sem prostě nepouštím. A když se přesto něco semele, policajti jsou vždy nápomocní,“ řekl výčepák.

Následně zabočím na vedlejší cestu a hned vidím, že poldy tady naopak hodně lidí nemusí. Akronym A. C. A. B. se objevuje hlavně na místech, kam ruka zákona moc nezašátrá a policisté jsou bráni jako osiny v zadku. Znamená to All Cops Are Bastards, čili „všichni poldové jsou bastardi“. Vysokými ploty ohrazené sídliště trochu připomíná Berlín v pětačtyřicátém. A takových je tady víc.

Támle ženská vyhazuje z okna igelitku s bordelem, takže plácky před špinavými a očazenými bytovkami vypadají jako malá smetiště. Tuhle chlapík hledá v kontejneru skleněné a plastikové láhve nebo plechovky, protože jsou zálohované, takže pro chudáky nejjednodušší způsob, jak přijít alespoň k nějakým drobným. Jinde si romští pořízci přímo na ulici grilují šašlik, o původu a druhu masa raději nic nevědět. Občas zahlédnu hlodavce, kteří jsou v podobných poměrech jako doma.

Projdu kolem několika bloků, a ty pohledy, co se na mě upírají, nejsou vůbec přívětivé. Na zhruba dvousetmetrové cestě napočítám hned čtyři individua připomínající bytosti z pralesa, která se chovají hodně podivně. Jeden maník vrčí jako vlčák, vytrhává trávu a i s kořínky plnými hlíny ji pojídá. To už si všimnu, že za mnou popojíždí auto plné snědých výrostků, takže nakonec zrychlím krok a vyfičím. Pud sebezáchovy je prostě silnější.

Čtvrť nevalné pověsti

Ferentari má dost špatnou reputaci, protože se v ní daří drogovým dealerům – při jedné z policejních akcí jich tam zatkli pětačtyřicet –, prostituci a mafiánům. Nechvalně známý je v tomto ohledu klan Camataru, o němž se píše, že patří k průkopníkům rumunské mafie.

Fotogalerie: - Peklo zvané Ferentari

Ostatně právě letos vyšel česky román Adriana Schiopa Vojáci. Příběh z Ferentari. „Moje kniha je o Ferentari, o čtvrti, o které si její obyvatelé myslí, že je kolébkou frajerství. Je také o lásce mezi spisovatelem, který přistál v nejchudší bukurešťské čtvrti, a bývalým vězněm, který se naučil mít rád i muže, protože při svém prvním odsouzení mu bylo pouhých patnáct let a sexem si člověk nejsnáze zajistí ochranu. Je o tom, jak zvládnout život na svobodě, když ses narodil do pyšné mafiánské rodiny, ale ve vězení ses za čtrnáct let stal přihřátým,” řekl o knize autor.

Oblast je proslulá squattingem a při snahách o vystěhování dochází dost často k násilnostem. Mnoho místňáků se potajmu napojuje na městskou elektrickou síť. Ostatně, když měli být nelegální uživatelé elektřiny v roce 2006 odpojeni, vyvolalo to lokální povstání. V některých blocích se tehdy společnost Electrica rozhodla přerušit dodávku elektřiny a došlo i k jejím výpadkům u spotřebitelů bez dluhů. Na dvě stě místních zapálilo pneumatiky a zablokovalo dopravu v oblasti. Jen jedna pětina však měla dokumenty prokazující vlastnictví či nájem bytu, ostatní byli squatteři. Tehdejší rumunský prezident Traian Băsescu k tomu mimo jiné poznamenal: „Bukurešť není město, kde může žít každý. Všichni musíme platit!“

Samotné slovo Ferentari je latinského původu a znamená vojáka ve staré pěší armádě. Šlo o první průmyslovou oblast Bukurešti, která vyrostla v devatenáctém století. V současnosti v ní žije až sto tisíc lidí.