Bomba o vedení hygieny. Dan Landa sdělil i další informace

reklama

Moderátorka Helena Šulcová se nejprve Landy zeptala, zda se domnívá, že existuje nějaká spojitost mezi současným poklesem případů nově nakažených koronavirem a mezi opatřeními vlády. Landova odpověď byla rezolutní: „Nemyslím si, že by koronavirus klesal, protože někdo zavře vánoční trhy. Naopak si myslím, že někteří lidé, kteří jsou označováni za dezinformátory, viz Roman Šmucler, který už někdy v září řekl, že podle amerických studií bude ta epidemie kulminovat na konci listopadu. To znamená podle některých předpovědí už ta epidemie klesá. Rozhodně to není naprosto nesmyslnými a někdy až debilními opatřeními.“ Anketa Dělá stát dost pro snížení cen energií? Dělá 1% Nedělá 92% Nedělá a ani nemůže 4% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8223 lidí

Další otázka se týkala iniciativy Zlatý špendlík, která prý vyzývá k boji proti „zdravotní diktatuře“ a chce obnovit normální život bez plošných uzávěr. Helenu Šulcovou zajímalo, jak by se to v praxi provedlo a zda by se například mělo přistoupit k plošnému promoření populace. Takovou věc Landa odmítl s tím, že je naopak potřeba cílit na nejvíce ohrožené skupiny. Poukázal také na skutečnost, že pandemie již probíhá zhruba rok a půl, a tudíž i specialisté dobře vědí, které segmenty populace jsou v největším nebezpečí. Za tuto krizi včetně zaplněných nemocnic podle něj může její „management“, tedy politici u moci.

Landa by tyto politiky vyměnil za odborníky, mezi kterými jmenoval profesora Jiřího Berana. „Rozhodně bych nepovolal matematiky, nebo člověka, který v IKEM počítá dezinfekce, to je Petr Smejkal,“ dodal své myšlence váhu i zmínkou o vedoucím skupiny MeSES. Helena Šulcová se překvapeně zeptala, zda Landa Smejkala nepovažuje za odborníka. „Proti profesoru Beranovi je on skutečně miminko, on neviděl pacienta a profesor Beran má tři a půl tisíce zahraničních citací, je to expert na epidemie a vakcinace,“ vysvětlil Landa rozdíl mezi oběma akademiky. Postěžoval si, že nahradit znalosti profesora Berana „skupinou nezkušených lidí“ z MeSES je hazardem s veřejným zdravím.

Helena Šulcová poté právě na příkladu slov Daniela Landy chtěla poukázat na rozdělení společnosti, které se projevuje třeba i tím, že jedna skupina snižuje zásluhy či odbornost té druhé, a naopak. „Postavte vedle sebe člověka, který je mezinárodně uznávaný profesor, má tři a půl tisíce zahraničních citací a obrovskou zkušenost s pacientem a vedle něj postavte o mnoho let mladšího člověka, který počítá v IKEM dezinfekce,“ trval si Landa na svém porovnání Berana se Smejkalem. Na námitku Heleny Šulcové o možné nespravedlnosti takového srovnání pak uvedl, že to je jako posadit vedle sebe řidiče a závozníka s tím, že za volant by usedl závozník.

Psali jsme: Covid: „Trápíme učitele? Ne, jsou agresivní.“ Právník, který pomáhá rodičům, promluvil

A co Tomáš Zdechovský? Europoslanec nedávno Landovi vzkázal, že je mimo a že by si měl jít na měsíc zkusit pracovat na covidovém oddělení s infekčními pacienty. Nutno doplnit, že Zdechovského dobrovolnická práce pro nemocnice je dlouhodobě známá, protože o ní europoslanec i za pomoci fotografií pravidelně informuje na svých sociálních sítích. Přemýšlel tedy Landa o něčem takovém? „Vůbec nechápu, proč to ten hlupák říká,“ reagoval ostře Landa a dodal, že nic z výše uvedeného nezpochybňuje. „Nemám zapotřebí se fotit u nemocných lidí, jako to dělají politici, abych jaksi proklamoval svoji dokonalost,“ dodal zpěvák, o němž je pro změnu známo, že v době pandemie „za své“ pořizoval a následně mezi ohrožené skupiny distribuoval vitamíny a jiné doplňky výživy. Anketa Musíte v posledních týdnech šetřit na jídle? Ano 65% Zatím ne, ale bojím se, že budu muset 25% Ne 10% hlasovalo: 33103 lidí

Poté se rozhovor přesunul k „zahlcování hygienických stanic zbytečnými dotazy“, tedy k asi mediálně nejznámější akci Zlatého špendlíku. Landa reagoval slovy, že hygiena nejsou zdravotníci, nýbrž úředníci, a ve chvíli, kdy tito lidé začínají národu „šlapat na krk“, tak se občané mají ozvat. Námitku Heleny Šulcové, že se hygiena snaží trasovat nakažené lidi, Landa odvětil, že by na tuto činnost jistě měli více času, kdyby se nesnažili šlapat na krk lidem před krachem, čímž hudebník poukázal na četné kontrolní akce v hospodách a podobných provozovnách.

Landa má prý i informaci, že hygieny skutečně chtěly situaci řešit lepší informovaností občanů, ale hlavní hygienička Pavla Svrčinová si prý „vymohla, aby se to celé svedlo na Landu, aby se podalo trestní oznámení, které mi zatím na hlavu vůbec nedopadlo a aby se to celé zmedializovalo a našel se viník za její neschopnost“. Landa za mediálně hojně sledovanou kauzou spatřuje politický zájem. Odmítl ale prozradit, kdo mu tyto věci o Pavle Svrčinové prozradil.

Poté do studia začali volat diváci. Jako první se dovolala paní Zdena. A Landovi pořádně vyčinila. Zpěvák prý vůbec nepochopil, že smyslem pomoci v nemocnicích není vyfotit se s nemocnými pacienty, nýbrž aby „makal a zažil práci zdravotníků“. Řekla také, že zpěvák společnost rozděluje, a pokud někomu na covid zemře blízká osoba, vnímá pak celou pandemii úplně jinak. Landa posluchačce zopakoval, že nezpochybňuje vážnost situace a nechápe tak výzvy k tomu, aby si šel „vyzkoušet“ práci zdravotníků. Společnost podle něj rozdělují média a politici, čemuž se naopak Landa snaží bránit a zabránit vystrkování nepohodlných názorů z veřejného prostoru.

Psali jsme: BIS, zasáhni proti Landovi. Stát se rozpadá, píše novinář

Jako druhý se do studia dovolal posluchač Martin. Zajímalo ho, jak se Landa chce po třiceti letech oprostit od své minulosti ve skinheadské skupině Orlík, když „se účastní demonstrací, kde vystupuje třeba pan Vandas z Dělnické strany a potom se fotí třeba s odsouzeným vrahem za rasovou vraždu“. Landa odpověděl, že se své skinheadské nálepky zbavuje celým svým životem, uvažováním a hudbou. Na druhou otázku odpověděl tak, že inkriminované demonstrace na Letné se zúčastnil a byl požádán organizátory, aby alespoň pozdravil účastníky. Landa tak během svého zhruba 30 sekund trvajícího vystoupení podle svých slov neřešil, kdo je na pódiu nebo v hledišti před ním a za ním a prostě publikum pozdravil. „No a cestou k autu jsem se vyfotil s asi 50 lidmi, jejichž identitu neznám a ty lidi nelustruju, jsem rád, že se dostanu k autu,“ reagoval na druhý dotaz a potvrdil, že příště se na politických demonstracích objevovat nebude. Anketa Chcete Víta Rakušana za prezidenta republiky? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23149 lidí

Třetí posluchač na Landu poměrně ostře vypálil: „Pane Lando, vy jste zpěvák. Nebylo by lepší, kdybyste zpíval a nepletl se do věcí, kterým nerozumíte a dal prostor lidem, kteří tomu rozumějí?“ Landa podotkl, že právě on některé odborníky dovedl až do Parlamentu, kromě profesora Berana zmínil například také známého ekonoma, docenta Miroslava Ševčíka. „Oni ale nebyli vyslyšeni,“ postěžoval si hudebník. Zpívat v současné době nehodlá, protože nechce dělením publika na očkované a neočkované legitimizovat současná opatření.

V debatě dále padlo, že se názory liší i mezi politiky, a to třeba na povinné očkování. Landa zmínil, že těžký průběh covidu se týká jen zlomku pozitivních případů a řekl, že plošná opatření včetně případné povinné vakcinace, jen ničí možná cílená opatření, jejichž je naopak zastáncem. Opět zopakoval, že by bylo mnohem vhodnější se zaměřit na ohrožené skupiny obyvatel. „Jsem absolutně proti tomu do něčeho lidi nutit a negativně je motivovat. Kdo říká, že tohle je dobrovolné očkování, ať se nenechá vysmát. Já jsem zdravý člověk a nesmím… my jsme trestáni za to, že se nenecháme vládou tlačit k očkování,“ uvedl. Je přesvědčen, že jeho osobně nedonutí k očkování nikdo a nic. Připomněl, že on sám se o své zdraví důsledně stará, stojí ho to čas a peníze, a proto nazývat jej nezodpovědným označil za drzost.

Do studia se poté dovolal ještě pan Milan, velký fanoušek hudby Daniela Landy. Přiznal, že je očkován dvěma dávkami, ale na třetí už jít nechce. Landy se zeptal, jestli má v této situaci nějaké možnosti, jak třetí dávku odmítnout. Landa panu Milanovi poradil, aby se obrátil na skupinu právníků Pro Libertate, ve které působí například Tomáš Nielsen nebo Jana Zwyrtek Hamplová, a která spolupracuje se Zlatým špendlíkem, dále posluchače odkázal na Zdravé forum. Lidé jsou podle Landy často bohužel očkováni z donucení a ne proto, že by celé věci věřili, což je problematické.

Po panu Milanovi se dovolal pan Michal, který prostor v éteru využil pro to, aby Daniela Landu pozdravil a vzkázal mu, že mu velmi fandí. „A, paní moderátorko, vám vůbec nefandím, vedete to velmi tendenčně, panu Landovi fandím ve všem, co dělá, jsem s ním na jedné lodi a chtěl bych ho podpořit.“ Tento posluchač se následně rozloučil bez položené otázky.

Psali jsme: Velký pokus, ta vakcína. Chci pravdu. Hejma hrozí zlým trestem Válka proti nám! Co když je to takhle? Dan Landa ohromil Skrytý úmysl. Landa a průkazy vakcín: Silné podezření. A nejen to Kritika ČT a rozhlasu? Takhle skončil Landa. Vliv cizích institucí. Svoboda slova omezována. Gregor nejen o pozadí covidu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama