Boris Johnson chytil koronavirus. I z domova vedu bitvu, ohlásil přes internet

Britský premiér a předseda konzervativců byl otestován pozitivně na koronavirus. Boris Johnson to sdělil na svém twitterovém účtu. Ve videu řekl, že se u něj objevily symptomy nového koronaviru, jako je zvýšená teplota nebo suchý kašel. Nechal se tedy na radu doktorů otestovat, jeho výsledky byly pozitivní. „Pracuji z domova, jsem v karanténě, což je ta správná věc co udělat. Mohu však díky kouzlům technologií pokračovat v komunikaci s mým vrcholným týmem a vést národní bitvu proti viru,“ vzkázal ve videu. Poté poděkoval všem, kteří proti viru bojují, doktorům, policistům, sociálním pracovníkům, učitelům a dalším.

„Chci poděkovat všem, kteří pracují na tom, aby země i přes epidemii dál fungovala. My se skrz to dostaneme. Projdeme tím díky opatřením, o kterých jste už tolik slyšeli; a čím účinněji je dodržujete, tím rychleji naše země epidemií projde a tím rychleji se naše země vrátí zpět. Děkuji všem, kteří dělají to, co dělám já, tedy pracují z domova, aby zastavili šíření viru z jedné domácnosti do druhé. To je ta cesta, díky které vyhrajeme. My virus porazíme a porazíme ho spolu. Zůstaňte doma,“ zakončil video.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri