Bouře na Slovensku: Bývalý šéf policie se oběsil. Vražda? Zatkněte premiéra, hřmí ze Sněmovny. A slova Čaputové před činem

Lučanského našli v úterý večer v cele, kde se pokusil ukončit svůj život oběšením se na teplákové bundě, uvedl slovenský deník SME Domov. Následně byl v kritickém stavu převezen do nemocnice, kde ve středu svým zraněním podlehl. Informovala o tom bývalá ministryně vnitra Denisa Saková. „Upřímnou soustrast celé rodině. Děkuji za vše, co pro Slovensko udělal. Čest jeho památce,“ napsala Saková.

Slovenský policejní exprezident byl ve vyšetřovací vazbě pro podezření z korupce a zneužívání pravomoci. Byl zadržen v rámci akce Jidáš, protože podle některých svědectví měl na úplatcích dostat jen v letech 2018 a 2019 postupně více než půl milionu eur. Kvůli jeho pokusu o sebevraždu ve středu rezignoval generální ředitel vězeňské a justiční stráže Milan Ivan.

Skutečně šlo u Lučanského o sebevraždu? ptají se někteří. Předseda vlády Igor Matovič dostal od opozičního poslance Ľuboše Blahy pořádný výprask. Blaha na svém facebookovém profilu sepsal několik otázek, které se vážou k největší politické kauze slovenských dějin od roku 1993 – k možné vraždě generála Lučanského.

„Kde bere Igor Matovič tu drzost, že píše, že se nesníží k zneužívání lidské tragédie?“ zní první z nich. Blaha připomíná, že po smrti Pavla Pašky Matovič neskrýval radost a napsal, že mafie přišla o jednu hlavu. „Několik měsíců tančil na hrobech Jána Kuciaka a jeho snoubenky,“ dodává.

Jedním dechem dodává, že v době, kdy generál Lučanský bojoval s mafiány a vrahy a poslal Mikuláše Černáka do vězení, dělal současný premiér Igor Matovič kšefty s lidmi jako je Majský. „Zatímco Lučanský nastavoval krk, Matovič nechutně a špinavě bohatl,“ podotýká.

„Když se Matovič stal premiérem, nechal Lučanského poslat do vazby, a dnes ten samý Lučanský je mrtev. Ano, mafián Černák vyhrál. Díky vládě Matoviče,“ konstatuje. A připojuje další otázku: „Ptám se – komu slouží Matovič? A kdo bude další obětí jeho mafie?“

Poukazuje i na další podezřelé spojitosti Lučanského sebevraždy s vládními kroky. „Přesně v ten samý den, kdy byla spáchána (sebe)vražda na generálu Lučanském, vláda prodloužila nouzový stav a poslala armádu do ulic. Jako by věděla, že se k něčemu schyluje. Jako by se bála lidí, protože věděla, že došlo ke strašnému zločinu,“ píše poslanec za stranu Smer Ľuboš Blaha.

„Ptám se – měla vláda informace o mozkovém úmrtí generála Lučanského již v době, kdy se rozhodla nasadit armádu a prodloužit nouzový stav? Zneužívá vláda slovenskou armádu k zakrytí stop?“ dodává.

Stejně tak ho zajímá, kdo je vyšetřovatel, který dozoruje případ generála Lučanského. „Stalo se mu už někdy v minulosti, že se mu člověk ve vězení oběsil? Pokud ano, jak je možné, že tento pán ještě nesedí ve vyšetřovací cele? Jak je možné, že už není vyšetřována soudkyně, která nechala kontroverzním způsobem přesunout generála Lučanského do vazby?“ pozastavuje se Blaha.

„Jak to, že se okamžitě nespustilo vyšetřování všech veřejně činných osob, které mohly být namočené do smrti generála Lučanského? Mají krytí z nejvyšších míst?“ táže se Blaha.

Věnuje se „lživým“ informacím z médií, kdy například redaktorka Denníku N Monika Tódová napsala, že Milan Lučanský se údajně oběsil na teplákové bundě. „Jak to poznala? Jde o zjevnou lež, ale s největší pravděpodobností tato lež poslouží jako oficiální verze vlády. Jak je možné, že se Monika Tódová k těmto informacím dostala hned poté, co se stal zločin?“ poukazuje Blaha na další nejasnosti okolo případu.

Kdyby šlo o vraždu, Tódová podle Blahy měla informace, které by mohl mít jen případný vrah. Nerozumí proto tomu, že ještě není vyšetřovaná. „Jak je možné, že nikdo neověří možnost, že je spolupachatelkou a že byla o smrti protiprávně informována právě proto, aby zahladila stopy?“ ptá se dále.

„Jak to, že ještě nevyvodili politickou odpovědnost ministryně spravedlnosti a ministr vnitra. Jak to, že je k tomu ještě nevyzvala prezidentka Zuzana Čaputová? Jak to, že je ticho? Ve vazbě zemřel člověk,“ zdůrazňuje Blaha.

„A ano, Denník N vám bude několik dní říkat, že oficiálně není mrtvý, ale každý ví, že mozková smrt je nezvratná. Lučanský zemřel. Ve vazbě. A Kolíková nic. Mikulec nic. Čaputová nic. Co je to proboha za stát?“ hrozí se poslanec.

V případě generála Lučanského je stát přímo zodpovědný, protože ve vazbě přímo zodpovídá za to, aby se obviněnému nic nestalo. „Jak je možné, že nikdo nevyvodil zodpovědnost? Na co čeká Kolíková? A na co čeká Matovič?“ nechápe Blaha.

Matovič by měl už dávno sedět ve vyšetřovací vazbě. „Matovič prohlásil, že největší prospěch z vraždy, pardon ‚neštěstí‘, Lučanského má mafie. Chápu to jako přiznání. Matovičova mafie zjevně tento zájem měla. Otázka je, proč ještě Matovič nesedí ve vyšetřovací vazbě?“ pokládá si Blaha další otázku.

„Byl to on, kdo označoval Lučanského a další masově zatýkané policisty automaticky za vinné. Byl to on, kdo podle Sulíka organizuje masové zatýkání. Existuje vážné podezření, že je zapletený do vraždy. Kde je NAKA (Národní kriminální agentura)? Jak to, že tuto možnost neprověřuje?“ pokračuje Blaha.

Stejně tak by ho zajímalo, kdy přijede na Slovensko delegace z Evropského parlamentu, aby případ vyšetřovala.

Zarážející je ticho ze strany nevládních organizací. „Jak to vypadá s mlčením slavných nevládních organizací, které tady řvaly při Kuciakovi od rána do večera?“ ptá se Blaha, který stejně tak zmiňuje i korporátní média. „Už měla vyhánět lidi do ulic a točit konspirace jako v případě Kuciaka,“ píše.

„Nebo Lučanský není ta pravá oběť? Když umře nevinný novinář, vymyslí se tu nesmysly o italské mafii; ale když umře nevinný generál, který poslal největšího mafiána Černáka do vězení, nehledáme spojení? Čím to je?“ překvapuje Blahu tak rozdílný přístup na mnoha frontách.

„Ruku na srdce – každá normální civilizovaná vláda by po smrti tak prominentního vězně státu okamžitě klekla. Do dvou minut. Všude. Kromě Slovenska. Tady se Matovič tváří, že je vše v pořádku. A vypisuje statusy o injekcích a očkování, jako by se nic nedělo. A kdyby náhodou lidi napadlo jít do ulic, tak si na ně předem připravil armádu,“ shrnuje opoziční poslanec.

„Ptám se – jak dlouho budeme předstírat, že to, co Matovič dělá, je demokracie? Jak dlouho se budeme tvářit, že to není fašismus? Do kdy se budeme tvářit, že stát může kdykoli kohokoliv zavřít do vazby, mučit ho a nenést odpovědnost za jeho smrt? Jak dlouho?“ píše Blaha – s nejděsivější otázkou nakonec: „Dnes to byl Lučanský. Kdo to bude zítra?“

Podobně se k případu vyjádřil expremiér Robert Fico, který vyjádřil podporu rodině zesnulého generála a vyjádřil přesvědčení, že Matovič by měl být okamžitě vyhoštěn z Úřadu vlády.

„Chtěl bych vyjádřit podporu rodině generála Milana Lučanského. Zároveň očekávám, že Sorosovi slouhové jako Šeliga nebo Kolíková pověsí zítra transparent s textem na budovu Úřadu vlády Slovenské republiky – zde sedí kat generála Lučanského. To totiž dělali za Jidášovy zahraniční groše po vraždě novináře Kuciaka a jeho přítelkyně. Matoviče netřeba odvolávat, třeba ho z úřadu vyhnat,“ předeslal Fico k připojenému videu, v němž k situaci přidal obsáhlejší komentář.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na svém facebooku sdílela video, v němž hovořila o očistě justice. „Historicky největší změny k lepšímu proběhly v justici. Jednak v rovině individuální, že se začaly stíhat osoby, které se předtím zdály být nedotknutelné. Zároveň i v rovině systémových změn, velkých změn v uspořádání slovenské justice.“

Velký posun podle ní nastal i v kauzách, se kterými bylo Slovensko konfrontováno. „Tím, že právě probíhají trestní stíhání vysoce postavených funkcionářů justice, prokuratury a policie, to přispěje k větší důvěře lidí v justici na Slovensku, že jsme si před zákonem rovni,“ uvedla Čaputová krátce předtím, než se Lučanský ve vazbě oběsil.

