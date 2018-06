Bouřlivá akce na Klárově: Veřejné čtení seznamu vlastizrádců. Merkelová na pranýři. „Někdo si myslí, že se budem podřizovat jejich zvykům, ani hovno!“ dal poslední tečku známý herec

Organizace spojených národů dlouhodobě upozorňuje na to, že jsou dnes po celém světě v pohybu desítky milionů uprchlíků. K opuštění jejich domovů je donutila válka, hlad či bída. OSN ve jménu všech těchto uprchlíků vyzvala k přípravě tzv. globálního paktu. A právě proti němu se v Praze demonstrovalo. Aktivisté Zdeněk Chytra, neúspěšná prezidentská kandidátka Jana Yngland Hrušková či Jan Korál před přijímáním jakékoli globální dohody o uprchlících důrazně varovali. Král přečetl velmi dlouhý seznam osob a institucí, které považuje za vlastizrádné a s nimiž je podle jeho názoru třeba se rázně vypořádat.

Akce se zúčastnili protiislámští aktivisté Zdeněk Chytra žijící v Německu, Jiří Černohorský, Petr Kříž, Jana Yngland Hrušková, Věra Řezníčková či Vladimíra Vítová. Tím ovšem výčet účastníků zdaleka neskončil. Dorazil také český aktivista žijící v Kanadě Sany Davis, Julian Angelov a další.

Jednou bude muset dojít na další defenestraci, znělo na demonstraci

A pak spustil palbu. Kritizoval Newyorskou deklaraci, Istanbulskou úmluvu, deklaraci z Marákkeše a Dublin IV. „To je největší podraz od dob Mnichova," hřímal Černohorský. „Pokud poslanci kývnou na všechny tyto smlouvy, a oni to prý velmi pravděpodobně udělají, tak výměna těch oken, která teď na Úřadu vlády probíhá, bude zbytečná. Protože politici jimi budou muset jednoho krásného dne vyletět," vyhrožoval rozlíceně řečník.

Podle Černohorského musíme bojovat o naši svobodu, jejíž prostor je den ode dne užší a užší. Černohorský varoval, že nemusí trvat dlouho a dokonce bude zakázáno kouření na veřejnosti.

Po Černohorském převzal mikrofon Zdeněk Chytra. Globální pakt podle jeho názoru není o ničem jiném, než že se do Evropy přesunou uprchlíci z Afriky a z Blízkého východu. Bez ohledu na to, jestli se schválí Dublin IV, tak nastoupí globální pakt a bude to ještě horší. Pokud vejde v platnost, tak si podle Chytry v roce 2019 už možná nezazpíváme hymnu ‚Kde domov můj‘. Podle Chytry hrozí, že prim v naší společnosti budou hrát uprchlíci.

O chvíli později dostala slovní facku německá kancléřka Angela Merkelová. Na pódiu se postavila Vladimíra Vítová a vmetla německé kancléřce do tváře, že svým prohlášením o nepřijatelnosti odsunu německy mluvícího obyvatelstva z řady zemí po druhé světové válce, se v podstatě pokouší o revizi výsledků druhé světové války. „Slova Angely Merkelové jsou důkazem toho, kam až jsme to dopracovali. Postupně budeme pohlceni německou říši," hřímala aktivistka.

Došlo i na kulturní vložku. Neúspěšná prezidentská kandidátka Jana Yngland Hrušková zapěla demonstrantům československou hymnu tak, jak jsme ji znali před rozpadem federace.

Po zpěvu národní hymny se na pranýři ocitla Česká televize. Aktivista Řezníček poznamenal, že veřejnoprávní televize šíří hoaxy. Stačí si prý vzpomenout, jak informovala o propuštění britského radikálního odpůrce muslimů Tommyho Robinsona, který však propuštěn nebyl. Hrozné podle Řezníčka je, že Robinson teď pobývá ve vězení, kde se údajně pohybuje až 70 procent muslimů.

Na demonstraci zaznělo, že globální pakt je postaven na deklaracích OSN, které byly podepsány v letech 2015 a 2016, které podle demonstrantů vychází vstříc neziskovým organizacím. Demonstranti se však velmi hlasitě dožadovali toho, že migrační a azylová politika musí zůstat v rukou státu. Neziskové organizace jsou podle jejich názoru naprosto nesmyslně přehnaně hájeny.

Dlouhý seznam vlastizrádců

Na pódium se postavil také řečník Jan Korál, který účastníkům demonstrace sdělil, že do základů našeho státu je zakódován mafiánský charakter.

„Tato demonstrace vyzývá vládu, aby odstoupila od smluv, které mají do naší země usnadnit vstup afrických a arabských migrantů a tím, jak dobře víme, podstatně zhoršit bezpečnost v České republice a importovat sem agresivní kulturu. Ti, kdo za Českou republiku přistoupili na globální pakt, se podle Korála možná dopustili i vlastizrady.

„Víme, že pohrdání názory občanů jsou pro politiky pravidlem a úřady dohlížející na bezpečnost, právo a spravedlnost setrvale spolupracují s vládnoucími politickými stranami na udržování mafiánského charakteru našeho státu. Pokud budeme důslední, musíme jednoznačně všechny vlády a všechny ministry, kteří zde od sametového podvodu v roce 1989 vládli, označit za vlastizrádce. Stejně tak všechny poslance, kteří vlastizrádné vlády schválili a nevystoupili proti jejich vlastizrádné politice," hřímal Jan Korál. A to byl teprve začátek.

„Za vlastizrádce musíme označit též všechny vedoucí osoby u policie, státních zastupitelství a soudů, které proti tomu nikdy nic neudělaly, i když je to jejich zákonná povinnost. Vlastizrádci jsou též sponzoři těchto politiků a všichni, kteří vydělali na rozkrádání majetku tohoto státu. A konečně, vlastizrádci jsou všechny osoby pracující ve veřejnoprávních médiích a nejenom v nich. Média nesou vinu na tom, že občané nejsou pravdivě informováni a vlastizrádná politika se vydává za normu," nebral si servítky aktivista.

Ani takto obsáhlý seznam vlastizrádců však Korálovi nestačil. Ještě ho rozšířil. „Aby bylo jasné, koho všemi těmi vlastizrádci myslím a o kom si myslím, že by měl skončit na hodně dlouho v kriminále, tak jsem dal dohromady takový krátký počáteční a rozhodně ne konečný seznam vlastizrádců. Jsou uspořádáni podle abecedy," ohromil účastníky demonstrace. A sázel jedno jméno za druhým.

„Babiš Andrej, Bakala Zdeněk, Bém Pavel, Bělobrádek Pavel, Bradáčová Lenka, Dienstbier Jiří, Duka Dominik, Kalousek Miroslav, Klaus Václav, generál Pavel Petr, Pelikán Robert, Schwarzenberg Karel, Sobotka Bohuslav, Sokol Tomáš, Šabatová Anna, Štětina Jaromír, Topolánek Mirek, Vrána Tomáš". Výčet údajných vlastizrádných osob zakončil slovy, „jak dopadne Miloš Zeman se teprve uvidí". Demonstrantům je podle Korála asi jasné, že se v této zemi musí udát mnoho změn, aby zmínění domnělí škůdci byli odstraněni ze svých pozic.

O slovo se přihlásil i aktivista Sany Davis žijící v Kanadě, který se tvrdě opřel do předsedy Pirátů Ivana Bartoše. Kvůli tomuto politikovi se nám prý směje celý svět, protože se Bartoš v minulosti netajil náklonností k uskupení Antifa, které je podle Davise v Kanadě považováno za teroristickou skupinu.

Úder od Sanyho Davise dostal také poslanec TOP 09 Dominik Feri. „Dominiku Ferimu je milejší pět milionů muslimů než jeden volič Zemana," hřímal do mikrofonu Davis a narážel tím zřejmě na prohlášení, které bylo v minulosti zveřejněno na falešném facebookovém účtu Dominika Feriho. Účastníkům akce prozradil, že Kanada nedávno podala pomocnou ruku muslimským migrantům. Jeden z uprchlíků si stěžoval na vepřové v jídelně, což stačilo k tomu, aby uprchlíkovi zabalili kufry a urychleně ho deportovali z Kanady.

Mezi řečníky se objevila také Alena Martínková, která na sebe prozradila, že před lety hlasovala pro vstup do Evropské unie. Netušila prý tehdy, že se z EU stane muslimská unie. Tvrdě kritizovala islám a prohlásila, že v islámské víře je tolerováno zabití manželky i zabití dítěte. Velmi silně se opřela do českých feministek, které doslova rozcupovala. Prý tolerují útlak muslimských žen. „Proč české feministky mlčí," ptala se rozzlobeně.

Ostrý Ivan Vyskočil

Nešetřila ani EU, která podle řečnice toleruje útlak muslimek narozených v Evropě. Martínková má za to, že jde v podstatě o toleranci teroru, což bychom neměli dopustit.

Jedním z posledních řečníků na demonstraci byl herec Ivan Vyskočil, který žil deset let s muslimkou Anife Vyskočilovou, za což si prý od některých kritiků islámu vyslechl své. Ano, žil jsem deset let s muslimkou, ale tu kdyby chtěl někdo obléct do těch jejich hábitů, tak by ho asi praštila polínkem přes hlavu," prozradil známý herec.

Účastníkům demonstrace prozradil, že dostává desítky anonymních dopisů, kde na něm pisatelé nenechají nit suchou za to, že si doluje kritizovat islám, ačkoli žil deset let s muslimkou.

„Jsem prý typickým příkladem nízkého Čecháčka," prozradil Vyskočil. Obratem zdůraznil, že muslimové, kteří žijí v Česku, se musí přizpůsobit našim zvyků. „Pokud si někdo myslí, že se my budeme podřizovat jejich zvykům, tak to s prominutím ani hovno," udeřil Vyskočil.

Než se účastníci akce rozešli, zapěli si národní hymnu.

