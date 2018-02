Božínku, to už je to zase rok? Jste zlí, protože nechcete migranty a ubližujete Romům, kritizuje Česko nadnárodní nevládní organizace

Kromě odmítavého postoje ČR k přijímání běženců AI kritizuje i podle ní nerovný přístup romských dětí ke vzdělání v Česku, zdlouhavý proces v kauze romského památníku v Letech na Písecku a český vývoz zbraní do zemí, kde mohou být použity při činech porušujících lidská práva.

Původní text ZDE

To, že vyšla nejnovější zpráva Amnesty International, si povšiml i právník Tomáš Tyl. „Božínku, už je to zase rok?! Ten čas hrozně letí. Ale tady na tom nejlíp vidíte ten pokrok. Dřív k nám touhle dobou přicházeli komunisti a slavili Vítězný únor. Dneska k nám přichází Amnesty, aby nám vyčetla, že se u nás Romové nemají jak migranti v Německu a že další nechceme. Je to pěkná tradice, hezky to stmeluje lidi. Tak zase za rok!“ napsal na svém facebookovém profilu.