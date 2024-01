Bránili od října. Posily nikde. A teď? Pád města je za dveřmi

reklama

Analytik poukazuje na to, že nedostatek je relativní, protože do oblasti bylo odveleno pět brigád nebo alespoň část pěti brigád. Ale většina byla poslána na severní křídlo bránit ruskému postupu a v tomto ohledu byli Ukrajinci poměrně úspěšní, i když postupu nezabránili zcela.

„Věřím, že ukrajinské ozbrojené síly příliš spoléhaly na opevnění okolo Avdijivky a doufaly, že 110. mechanizovaná brigáda bude na ubránění Avdijivky stačit,“ míní Valtersson a dodává, že není jasné, jak je to se zásobováním, kolik se toho k obráncům dostane, ale usuzuje, že velká část je zničena už po cestě. A 110. mechanizovaná brigáda podle něho ve městě bojovala dlouho a utrpěla značné ztráty. Podle jednoho zdroje zbývá v Avdijivce jen 1000 vojáků, podle jiných 2000. V každém případě je to dle analytika příliš málo na to, aby mohli město ubránit a je to čtvrtina až polovina toho, s jakým počtem 110. brigáda začínala.

Pokud se Ukrajinci rozhodli Avdijivku opustit, jsou dle Valterssona dvě možnosti, jak to můžou udělat. Buď mohou vydat rozkaz ke stažení. Anebo to mohou udělat „krutě“ – neposlat posily a nechat dosavadní síly bojovat až do svého zničení.

SHORT ANALYSIS WHY RUSSIA HAVE PROGRESS IN AVDIIVKA, JAN 22 2024

There are two main options why RuAF are advancing fast in the southern part of Avdiivka. One is that UkrAF lacks resources (soldiers, ammunition, fuel, food etc). The other one is that UkrAF actually are preparing… — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) January 22, 2024

Tvůrce map Theti Mapping si myslí, že první možnost je správná, protože na obranu jihu města byla 110. brigáda povětšinou sama, pomáhaly jen části národní gardy a pohraničníků. A 110. brigáda brání město od října a navíc, má jednotky i na severu města, což zvyšuje ztráty. Na sever města prý také směřuje většina posil. „Jih Avdijivky nikdy takové posily a podporu nedostal, možná protože Ukrajinci nepočítali s tím, že Rusové vynaloží větší úsilí na překonání pevností,“ odhadl. A díry v ukrajinské obraně byly patrné už dříve.

Totally agree with this. 110th Mechanized Brigade has been largely unsupported in its defense of southern Avdiivka. Certain elements of national guard units such as "Omega" and border guard detachments have been spotted defending in southern and eastern Avdiivka. But 110th has… https://t.co/PXBztDHlhQ — Theti Mapping (@ThetiMapping) January 22, 2024

Avdijivce se věnoval další analytik, Simplicius. Ten poznamenává, že přes svátky Rusové vyměnili síly a náhle se začala ukrajinská obrana rozpadat. A také, že v městské zástavbě se Rusům daří mnohem lépe než na pláních. „V otevřených stepích na severu Avdijivky je odrážejí dost brutálně a jsou tam jedny z nejhorších jatek, jaké jsem v téhle válce viděl. Ale v zástavbě na jihu postupují kupředu plynule,“ hodnotí s tím, že podobně to bylo i u wagnerovců a Bachmutu. Odposlechy Ukrajinců pak také napovídají, že situace je pro ně mírně řečeno složitá, mrtvých a zraněných je hodně, nemluvě o sporech a nespokojenosti s velením. To naznačuje i to, že se na několika pozicích Ukrajinci vzdali a Rusové s nimi natočili videa. V jedné oblasti měl velitel zmíněné 110. brigády opustit své vojáky a rozkázat jim, aby bránili pozici do posledního dechu. Podle Simplicia se tak ve městě tvoří „kapsy“, které se možná brzy zhroutí.

Ukrajincům hrozí, že se Rusové dostanou k vysokým budovám. A pokud se v nich opevní, budou mít na dohled a hlavně na dostřel protitankovými zbraněmi hlavní zásobovací trasu pro Avdijivku. A to by znamenalo, že by se Ukrajinci museli stáhnout z celé Avdijivky. Už se objevují zprávy, že Ukrajinci právě před těmito vysokými budovami chystají další linii obrany.

