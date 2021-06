Bránit Česko před EU. Akce opozice. Babiš oplatil Bruselu a je veselo

Evropský parlament drtivou většinou 505 hlasů přijal rezoluci kritizující střet zájmů Andreje Babiše (ANO). A co na to premiér? Podle něj se Evropský parlament vměšuje do voleb v Česku a šíří o českém státě lži a pomluvy. Politolog Lukáš Jelínek nad Babišovými slovy kroutil hlavou...

Poslanci Evropského parlamentu přijali další rezoluci, ve které kritizují střet zájmů Andreje Babiše (ANO).

Babiš je jako majitel holdingu Agrofert konečným příjemcem výhod, které Agrofertu plynuly a plynou z čerpání evropských dotací, a současně se jako premiér členské země EU spolupodílí na rozhodování o rozdělování těchto dotací při jednáních členů společenství.

Andrej Babiš ale dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů. Své stanovisko znovu zopakoval i České televizi. Evropský parlament podle něj vstupuje do české předvolební kampaně.

„Je to pokračování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí České republiky. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj, budou volby a Evropský parlament se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z opozice, české opozice, která to tam organizuje, takže to není nic nového,“ pravil premiér.

„Já to neznám úplně do detailu, ale pokud mám informaci, tak jsou tam vlastně i lži a pomluvy ohledně České republiky a českého státu, tak já předpokládám, že si to ministři nastudují a stejně jako minule budou reagovat. Vláda tehdá reagovala, protože je nepřípustné, aby někdo z Evropského parlamentu hodnotil naši justici a různé instituce,“ pokračoval v palbě šéf hnutí ANO.

Politolog Lukáš Jelínek nad Babišem kroutil hlavou.

„‚Vměšování se do vnitřních záležitostí ČR!‘ Tak nám Babiš už opisuje i od Husáka s Jakešem...“ napsal k tomu Jelínek.

