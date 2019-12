Brexit? To nejhorší nás teprve čeká. Petříček naznačil, o co se pokusí Česko

Čtvrteční volby ve Velké Británii s definitivní platností ukázaly, že brexit bude. Lídr konzervativců, který sliboval, že dotáhne brexit do konce, dostal velmi silný mandát. Naproti tomu opoziční labouristé, kteří se pod vedením Jeremyho Corbyna vyjadřovali k brexitu poněkud nejasně, utrpěli nejhorší porážku od roku 1935. Je tedy jasné, že mezi EU a Velkou Británií dojde k rozvodu. Anketa Vítate vítězství Borise Johnsona v britských volbách ? Ano 89% Ne 5% Je mi to jedno 6% hlasovalo: 9173 lidí

Otázkou však je, co přijde pak? Jaké smlouvy mezi sebou oba celky uzavřou? Zavedou cla? Jak vysoká by případně byla? Jak se Britové postaví k občanům EU pracujícím na ostrově? Tohle všechno bude třeba dojednat a moc času na to už nezbývá. Harmonogram, podle něhož EU a Velká Británie postupují, předpokládá, že by tato dohoda měla být hotová za 11 měsíců. Od lednového rozchodu do konce roku 2020.

Je to relativně krátká doba, ale Britové mohli mít víc času, kdyby se dřív sami dokázali shodnout na tom, jak má vypadat onen rozvod. Český ministr zahraničí Tomáš Petříček však již v České televizi naznačil, že se doba na uzavření smluv o budoucích vztazích dá prodloužit. Pro Česko je prý Velká Británie důležitá ať už kvůli českým občanům pracujícím na ostrově, tak kvůli bezpečnosti Česka.

Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D. ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Teď nás možná čeká složitější část toho vyjednávání, to, jak budou vypadat budoucí vztahy Evropské unie a Velké Británie, je stále nejisté,“ varoval Petříček. Vnímá prý také varování Skotů, že se mohou pokusit osamostatnit a zůstat v EU. Petříček však nechtěl ani spekulovat, zda by k tomu mohlo dojít. „Skutečně se jedná o spekulativní záležitost. Já si nemyslím, že tato varianta je nyní na stole,“ pravil.

Než se ministr rozloučil s diváky, prozradil, že se shoduje s předsedou Andrejem Babišem (ANO) v názoru, že Finové mohli své půlroční předsednictví EU zvládnout lépe. Především v oblasti vyjednávání rozpočtu na příštích sedm let. To, co je vyjednáno dnes, podle Petříčka nevyhovuje naprosté většině členských států Unie.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: TOP 09: Opravdu premiér za všechny peníze Europarlament kritizoval překrucování historie ze strany Ruska. Čeští komunisté se zlobí Rozpadne se Británie? Co chystají Skotové a Irové? Britové budou zklamaní, zaznělo u Smetany Ke konci srpna bylo v ČR 341.496 cizinců z tzv. třetích zemí. Především z Ukrajiny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.